Výrobci TV utíkají od Googlu. Titan potěšil rychlostí, zaskočil reklamou

Část 1/2

Rozhraní Titan OS je jednoduché, přehledné, v češtině. V horní části vidíte reklamu na Netflix ...

Jak jsme uvedli v pondělním rádci při výběru nového televizoru – Vybíráme nový televizor pod stromeček. Jak se vyznat v záplavě možností? – na trh se tento a příští rok dostanou televizory s novými operačními systémy. Půjde o FireTV a Tivo v přístrojích Panasonic a Titan v televizorech Philips. A právě na Titan jsme se nyní podívali blíže.

Je to nový systém, je vyvíjen v Evropě a zatím jej do svých televizorů nasazuje jen společnost TP Vision, respektive Philips. Postupně jím nahrazuje platformu Google TV, která je i podle tvrzení dalších výrobců příliš rigidní – výrobce by chtěl integrovat novou funkci, nebo některou část upravit tak, aby odpovídala tomu, jak chtějí produkt nabízet zákazníkům, ale často to není možné vůbec, nebo související jednání trvají velmi dlouho. A to by měl Titan odstranit – tvůrce televizoru by měl mít široké možnosti jeho přizpůsobení.

Instalací provede jednoduchý průvodce, nastavíte jazyk, spárujete dálkový ovladač, vyberete oblast, kde je televizor instalován, zadejte PIN kód pro zamčení některých funkcí, přípojíte TV k internetu a pak naladíte přijímané kanály, ať už z antény, kabelového rozvodu nebo satelitu.

Televizní a rozhlasové kanály se naladí dohromady a nelze je v seznamu seřadit (nebo jsme alespoň nepřišli na způsob), ale můžete si vytvořit seznam oblíbených, kde už kanály seřadíte podle libosti. Seznam lze zvolit jako výchozí, takže se do jiného při běžném používání televizoru ani nemusíte dostat – takže ve výsledku je to pro uživatele v pořádku. V jiných seznamech než oblíbených (třeba pouze rozhlasové) však řazení nefunguje. Škoda.

Výběr z oblíbených kanálů. V EPG je bohužel vždy celý netříděný seznam.

Co mne naopak nadchlo hned po instalaci – a i po několika týdnech používání – je rychlost systému. Na nic se nečeká, vše je okamžitě. To je oproti některým podobně naceněným televizorům s konkurenčními systémy příjemná změna. Pouze při přepínání TV kanálů se chvilku čeká na zvuk, obraz je skoro hned, ale zhruba dvě sekundy je ticho.

Titan OS jsme zkoušeli v 55" modelu The One, přesněji Philips 55PUS8919, který je nyní v prodeji za zhruba 22 tisíc korun.

Hlavní obrazovka a aplikace

Obrazovka je jednoduchá, hlavní je řádka oblíbených aplikací, pořadí můžete snadno měnit sami. Výjimkou jsou zástupci připojených zařízení, dávají se na kraj hned vedle „sledovat televizi“. Škoda, že se jako připojené zřízení zobrazoval i soundbar přes HDMI ARC, to je tam vlastně zbytečné. V případě například Blu-ray přehrávačů to smysl dává, uživatel nemusí hledat jiné menu.

Nabídka aplikací je zatím skromnější než u konkurence, ale jak globální, tak lokální by měly postupně přibývat. Z těch důležitých přítomných jmenujme Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, YouTube, iVysilání, iPrima, Voyo, Canal+, LepšíTV, Skylink CZ, Rakuten TV, RedBull TV a Deezer.

Na dalších pozicích jsou rozkoukané nebo doporučované pořady z Netflixu a Prime Video, níže další doporučení z Youtube (které ale ignorovalo moje chování v aplikaci, kde jsem byl přihlášen). Následuje výběr z různých online televizních kanálů, které zde agreguje přímo operační systém Titan – a jak si povíme v další kapitole, je součástí té unikátní funkce, o které jsme psali na začátku textu.

Mezi tímto bezplatným obsahem najdeme kanály CGTN HD Documentary a CGTN HD, což jsou čínské televizní kanály, oba v angličtině. Další je přírodopisný WildEarth, následuje hudební Qwest TV, kterou založil legendární hudebník Quincy Jones. Zaujal nás i sportovní Fuel TV a motorsportová MTRSPT1 (oba s anglickými titulky) kanál Charlie Silent Movies (ano, němé filmy s Charlie Chaplinem).

Nabídka na hlavní stránce

O příčku níž je výběr nejnovějších filmů z online videopůjčovny Rakuten TV.

Samostatnou sekcí je vyhledávání – hledat lze aplikace a filmy, přičemž lze vyhledávat lze i podle herců, nebo třeba režisérů. Filmy jsou z aplikace Rakuten TV a můžete si je „on demand“ jednotlivě zakoupit nebo vypůjčit. Pořady v běžném TV vysílání však součástí hledání nejsou. V sekci vyhledávání je i žánrová mozaika pro ty, co nechtějí hledat, ale listovat katalogem.

Vestavěný multimediální přehrávač si poradí se soubory z USB i NASu, a to včetně titulků v samostatných souborech. Můžete měnit velikost, umístění, barvu, jazykovou sadu ... i doladit časovou synchronizaci. Při přehrávání modernějších h.264 a h.265 není vlastně co vytknout, ale pokud sfouknete prach ze starého disku a zkusíte přehrát archaický DivX, máte smůlu, formát není podporován.

Nechybí podpora streamování přes Google Cast a PlayFi Music. A také systém Ambilight, tedy projekce barevného světla na stěnu okolo televizoru, která zvětšuje výsledný pocit velikosti obrazu, a navíc tak oku při nočním sledování připravuje příjemnější kontrast.

Co naopak chybí, jsou uživatelské profily – stejné prostředí a obsahová doporučení platí pro všechny diváky. Není zde ani dětský profil, jen lze PINem zamknout aplikace s obsahem pro dospělé.