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Proměnil domácí zábavu na desetiletí dopředu, dnes jej skoro nikdo nepozná

Václav Nývlt
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Nahrát si televizní pořad v nepřítomnosti a pustit si jej kdykoli, máte chuť? Dnes samozřejmost, před 55 lety sen. První kazetový videorekordér určený pro domácnosti tuto možnost přinesl a cílil na běžné uživatele bez technického vzdělání. Největším problémem byla jeho unikátní kazeta.

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