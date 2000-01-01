Dvě kazetové mechaniky, co největší repráky a výkon a šachta na 8–10 baterií velikosti D. Ikonické boomboxy, těm největším a nejvýkonnějším se říkalo ghettoblastery, patřily v osmdesátých letech ulice. Hudba se poslouchala společně a nahlas, individuální poslech z osobních přehrávačů a sluchátek přišel až později.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jedním z těch nejikoničtějších je Vela Discolite DK-990R, který byl nabízen i pod řadou jiných značek: Skitronic, Hamisonic, Dynasty, Cougar, Spacetech a dalších. Neměl ani nejvyšší výkon, ani nejlepší zvuk, dokonce i provedením připomíná spíše produkty z tržnice v devadesátých letech. Jenže v jeho případě to ale bylo jedno.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Podstatné bylo, že hudbu doprovázel výraznými barevnými světelnými efekty jak od prachovek reproduktorů, tak z LED rozmístěných v kovových mřížích kryjících většinu čelního panelu. Díky rytmickým barevným efektům se staly populárními, a navíc je ve svých klipech využili například Beastie Boys nebo LL Cool J. A z DiscoLite se stala ikona.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Takovou, že si po mnoha letech, v roce 2005, zahrál téměř ústřední roli v klipu skladby Hung Up zpěvačky Madonny (viz. obrázek) a sáhla po něm i v klipech skladeb Sorry a Give It to Me. Zahlédnout jej můžete i v klipu Lady Gaga – Just Dance.
My jsme se s Vela Discolite DK-990R seznámili v Tuzex Múzeu ve Zlatých Moravcích. A je to macek, na šířku má 70 centimetrů a bez baterií váží devět kilogramů
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Základ je tradiční: dvě kazetové mechaniky. Ty jednak umožnily prakticky nekonečný proud hudby, kdy dohrála jedna kazeta a hned mohla hrát druhá, ale především kopírování z kazety na kazetu. Tak se jednak vyráběly mixy různých skladeb různých interpretů (dnes jim říkáme playlisty) a jednak sdílela hudba mezi přáteli – „přinesl jsi prázdnou kazetu, odnesl nahrávku“.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na mechanikách je hodně vidět, že nešlo o žádný high-endový model. Zabolí zejména nahrazení mazací hlavy permanentním magnetem v nahrávací mechanice, absence systému Dolby a možnost nahrávat jen kazety typu Normal. Nechybělo mu vysokorychlostní kopírování kazet, ale to lucidní posluchač použil jen v nouzi.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Vedle kazet byl častým zdrojem hudby rozhlasový přijímač, zde v rozsahu 87–108 MHz pro frekvenční modulaci a 2–24 MHz pro amplitudovou modulaci. Nechyběly střední vlny 500–1 600 kHz. Velký otočný ovladač bylo ladění, hlasitost reguloval posuvný potenciometr umístěný níže.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nechyběl desetipásmový ekvalizér v rozsahu 100–16 000 Hz a vyvážení stereováhy. Všimněte si přepínačů Tape – Metal / Normal, která přepnula ekvalizaci pro korektní přehrávání kazet Chrome a Metal (zjednodušeně dojde k mírnému potlačení vysokých frekvencí, aby pásky Chrome a Metal nezněly příliš ostře.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na obřích zádech boomboxu vypadá male i vstup pro deset baterií typu D, tedy „velký buřt“. Kvůli nim byl provoz boomboxu na cestách poměrně drahou záležitostí, NiCd akumulátory již tehdy byly běžně k dostání, ale jejich nízká kapacita vyžadovala častější výměnu. Nabíjecí NiMH akumulátory přišly na trh až na začátku devadesátých let.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Hezky osazený je panel s konektory, je zde stereofonní linkový vstup i výstup, konektory pro externí mikrofony (interní jsou vestavěné v čelní masce) a konektory pro připojení samostatných reprosoustav. Přepínač Beat sloužil pro potlačení pískání při záznamu z AM vysílání.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ačkoli jde o ikonu, technicky i zvukově je to spíše podprůměr. Což je škoda a trochu i ostuda. Protože mezi Boomboxy byly i kvalitní a technicky povedené modely.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Legendárním modelem je GF-777, ve své době velmi drahý luxusní přístroj, který budil respekt doma i na ulici. Přenos vyžadoval fyzičku, měl 12 kg. A ačkoli byl v nabídce Tuzexu, pro drtivou většinu posluchačů to byl jen nedostupný sen. Byl osazen šesti reproduktory, které živila čtveřice zesilovačů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kazetové mechaniky si poradily i s pásky typu Metal, při nahrávání jste mohli manuálně řídit záznamovou úroveň a při přehrávání faderem prolínat mezi zvukem jedné a druhé mechaniky. Zvuk levé mechaniky šlo přesměrovat do sluchátek, a tak zatímco pravá mechanika hrála hlasitě, v levé šlo připravit další skladbu. Nechyběl automatický systém vyhledávání skladeb na kazetě (podle tichých mezer mezi nimi) – to však namáhalo hlavy, a tak nebylo dobré vyhledávat často.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Odlehčeným modelem byl GF-767, který měl stejný technický základ, ale postrádal pokročilejší funkce, zejména míchací a trikové pro DJe. A měl pouze piezoelektrické výškové měniče.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zaujal nás i model VZ-2500, který má sice jen jednu kazetovou mechaniku, ale překvapí vertikálním přehrávačem vinylových LP desek. Ty dokáže navíc přehrávat z obou stran bez nutnosti otočení desky, protože má dva tangenciální mechanismy s přenoskou – na každé straně desky jeden.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Gramofon se samozřejmě nedal používat za chůze, to měl přehrávač ošetřené pomocí mechanické nožičky. Jakmile jste boombox zvedli, reprodukce se vypnula a přenosky zaparkovaly do bezpečné polohy. I tohle je ikonický model, do historie popkultury se zapsal i díky fotkám s modelkou Naomi Campbell.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V Tuzex Múzeu ve Zlatých Moravcích najdete i jeho předchůdce, model VZ-2000. Ten byl zdraží než jeho nástupce a také konstrukčně poctivější – například měl bi-amp konfiguraci zesilovačů. Vedle působivých rozměrů zaujme i hmotností 16,5 kg, to už rozhodně není „pro slečinky“.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Už jste si mysleli, že s modely od Sharpu končíme? Tak ne, tohle je totiž GF-555, což je první radiomagnetofon s dvojicí kazetových mechanik na světě a tedy první stroj, u kterého šlo kopírovat kazetu na kazetu bez nutnosti propojit dva přístroje. A protože kopírování bylo poměrně kvalitní, byl často používán i pro kopírování kazet s hrami a programy pro osmibitové počítače.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle je jeho o něco elegantnější nástupce. Poctivé mechaniky s kovovými setrvačníky zůstaly, stejně jako hmotnost přesahující 9 kg.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tohle je Aiwa CS-880 z roku 1981. Je pověstná výborným zvukem, přičemž to uprostřed není samostatný reproduktor, ale pasivní zářič, který podporoval chod obou středobasových měničů po stranách. V tehdejší době udivoval moderním digitálním laděním rádia. Mechanika byla elektronicky ovládaná dotykovými tlačítky a měla parametry stolních magnetofonů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Velkým hráčem byla i společnost JVC. Tohle je model RC-838, který udivoval především systémem BiPhonic, což byla firemní funkce pro vytvoření prostorového efektu – ne ve smyslu „surroundu“, ale iluze větší vzdálenosti reprosoustav od sebe. Konstrukce jako tank, efektní ručičkové VU metry a slavná fotka, na které s ním na rameni pózuje mladý rapper LL Cool J ... pro sběratele je to cenný model.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle je SuperTech J-747S označovaný jako Super Jumbo. Je to obří korejský boombox, který je trochu opakem technicky precizních modelů od značek Sharp, Aiwa nebo JVC. Nechybí několik řad LED, některé blikaly do rytmu, jiné fungovaly jako VU metry. Byl to OEM produkt, prodával se pod řadou značek.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Stroj uprostřed je Lanico L-909E, který vyráběla taiwanská společnost Yung Fu Electrical Appliances, což je stejná firma, co stála i za slavnými boomboxy Lasonic. Nápisy Super Woofer nesmí chybět, mohutný desetipásmově vypadající ekvalizér jsou ve skutečnosti dva pětipásmové ekvalizéry – jeden pro levý a jeden pro pravý kanál.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tohle je Levis, levná alternativa k pořádným boomboxům a radiomagnetofonům. Fotku sem dáváme jen proto, že značka Levis byla velmi běžná v devadesátých letech u prodejců na tržnicích a někdy šlo o mizerné kopie slavných kvalitních modelů, jindy prostě jen o generickou elektroniku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle je ukázka západoněmeckého boomboxu, Telefunken Compact 9000 Hifi (varianta modelu HiFi Studio 1), vypadá jako sestava komponentů v racku s madlem, ale je to kompaktní systém s oddělitelnými reprosoustavami. Při provozu na baterie měl omezený výkon, po připojení do zásuvky se uměl rozparádit až na 2×30 W. Byl pověstný pro vysokou zvukovou kvalitu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Skoro na závěr jsme si schovali lahůdku, Sharp GF-990. Z těla boomboxu totiž lze vysunout elektronické klávesy se sekvencerem, které lze z přístroje vyjmout (zůstávají propojené krouceným kabelem) a hrát na ně jako na elektronické varhany.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Klávesy nabízely čtyři předprogramované rytmy, do kterých mohl zájemce hrát vlastní melodii, plus si mohl do vestavěné paměti nastavit sekvenci až 340 not a povelů a bavit sebe (a publikum) i složitějšími kompozicemi. Výsledek šlo nahrát na kazetu, případně ještě doplnit zpěvem na mikrofony.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Boomboxy se posupně z nabídek výrobců vytratily, déle zůstaly především menší přenosné radiomagnetofony. Postupně je nahradily bluetooth reprosoustavy a také všudypřítomná kombinace chytrých telefonů a sluchátek. Stýská se vám po boomboxech? Zavzpomínejte v diskusi.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz