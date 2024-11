Fantastická doba pro milovníky muziky. Čtyři tipy, čím ozvučit dům či byt

Část 1/4

Pár poslouchající hudbu na domácí aparatuře

V rámci nového speciálu o chytré domácnosti se tentokrát podíváme na chytré možnosti ozvučení. Dnešní trh nabízí spoustu variant, a není úplně snadné se v možnostech zorientovat. Věříme, že vám s tím v následujících čtyřech kapitolách pomůžeme – řekneme jak naučit stávající sestavu moderní služby, jak v nové sestavě využít alespoň staré reprosoustavy, jak nahradit starou sestavu moderní kompaktní variantou a jak pomocí multiroomových reprosoustav ozvučit celou domácnost.

A začněme tou nejlevnější variantou. Pokud jste si před dvaceti, třiceti nebo i více lety vybrali kvalitní poslechovou sestavu, je dost možné, že vám svým zvukovým projevem stále vyhovuje a že zatím bez problémů funguje a ještě mnoho let (možná s drobným servisem) fungovat bude. Nedostatkem takové sestavy jsou zastaralé zdroje zvuku – dnes se totiž většinou neposlouchá z hudebních CD a gramofonových desek, ale z hudebních souborů uložených na pevném disku, v počítačové síti nebo ze streamovacích služeb.

Naučíme stávající sestavu moderní služby

Elegantní variantou je ke stávající sestavě připojit takzvaný streamer – což je přehrávač digitální hudby jak z lokálních zdrojů, tak všemožných streamovacích služeb. Na Technetu jsme se jim již několikrát věnovali, připomenout si je můžete například ve velkém testu:

Jen o několik týdnů to do testu nestihly streamery od do té doby v podstatě neexistující značky Wiim, za kterou stojí společnost LinkPlay, která do té doby vyráběla pouze elektronické obvody pro streamery a chytré reprosoustavy jiných značek. A zaujala nás skvělým poměrem výkon/cena.

O tom, že trh takový impuls potřeboval, svědčí i jedna novinka, o které si povíme více tentokrát – streamer Bluesound Node Nano. Společnost Bluesound a její softwarový systém BluOS patří v oblasti reprodukce digitální hudby a multiroomových řešení k referenci, mimo jiné tento systém využívají i komponenty jeho mateřské společnosti NAD. A ačkoli měl v nabídce i relativně dostupné modely, jeho streamery se k cenovce pod devět tisíc nedostávaly ani při Black Friday.

Bluesound Node Nano

Nebudeme vás napínat, za 8 990 Kč je streamer fantastický. Funkčně, aplikací a možnostmi je shodný se svými dražšími sourozenci a do vínku dostal nový D/A převodník ESS Sabre ES9039Q2M a – ačkoli od našeho poslechu předchozí generace většího a podstatně dražšího Node (bez označení Nano) uplynulo již hodně času, dovolíme si tvrdit, že jeho analogový výstup nového Nano hraje přinejmenším stejně dobře, ne-li lépe. A pokud použijete digitální výstup (je zde koaxilní elektrický i optický Toslink), řešit to nemusíte vůbec.

Bluesound Node Nano

Aplikace BluOS má referenční / vyčerpávající nabídku streamovacích služeb a rádií, lze říci, že pokud tu něco chybí, jinde to nenajdete. A k tomu samozřejmě AirPlay 2. Chybí jen Chromecast, což někoho může zklamat, ale vzhledem k bohatosti integrace služeb do aplikace to snad ani jako problém nevnímáme.

Soubory lze přehrávat jak z USB paměti nebo disku (který lze díky funkci „server“ zpřístupnit i pro další přehrávače v síti) či ze síťového úložiště NAS. Přehrávač si sám vytvoří a naindexuje knihovnu včetně thumbnailů přebalů.

Pokud máte solidní poslechovou sestavu a chcete ji naučit „novým kouskům“, toto je v podstatě ideální řešení.

Samotný streamer můžete připojit také rovnou k aktivním reprosoustavám. My jsme vyzkoušeli francouzské Triangle Borea BR02 Active a opakovaně jsme se ujišťovali v ceníku, že jsme se nepřekoukli. Za 8 690 Kč hrají fantasticky a umíme si je představit i jako první vstup do světa věrnější reprodukce.

Rádi bychom v této kapitole zmínili i Sonos, jehož multiroomová platforma patří k tomu nejlepšímu na trhu, ale bohužel jeho streamer Port nás zvukově spíše zklamal a naše doporučení si nezaslouží. K Sonosu se tak dostaneme až v kapitole s aktivními reprosoustavami, kde má nabídku mnohem zajímavější.