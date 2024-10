Na tento televizor jsem čekal roky. Není ovšem pro každého

Část 1/2

Samozřejmě, ideálním řešením je televizor sledovat v rozumně zatemněné místnosti, nebo alespoň ji instalovat tak, abyste se odrazům přirozených i umělých zdrojů světla co nejvíce vyhnuli. Což se snadněji řekne, než udělá.

Která obrazovka je matná a která lesklá není myslím potřeba uvádět

Pokusů o vyřešení tohoto problému bylo vícero. Nejúspěšnější byl nejspíše „moth eye“ filtr, který vyvinuli a na své displeje aplikovali společnosti Sharp a Philips. Komplikovaná nanostruktura obrazovky byla udělána tak, aby dopadající světlo pohlcovala a ne odrážela k divákovi. Fungovalo to velmi dobře, problémem byla výrobní složitost a vysoká cena. Tyto displeje tak postupně z trhu zmizely.

Nadále tak byly na obrazovky aplikovány různé běžné antireflexní vrstvy, které fungovaly s menší či větší účinností. Pozitivní je také zásadní nárůst světelného výkonu zobrazovačů, které tak mají dopadající světlo větší šanci „přesvítit“.

V roce 2022 přišlo zjevení. Samsung představil svůj QLED televizor The Frame s matným displejem. Výběr modelu nebyl náhodný – televizor má ve chvílích, kdy jej nepoužíváte ke sledování pořadů, zobrazovat umělecká díla. Jeho rámeček se snaží tvářit jako obrazový rám, povrch snaží opticky tvářit trochu jako papír či plátno – a výslednému dojmu to významně pomůže. Ale ačkoli je The Frame televizor se vším, co k televizoru paří, je to poměrně specifický model.

Letos se však matná úprava dostala i na jeden z vrcholů nabídky televizorů Samsung, do OLED televizoru „S95“. Porovnali jsme matný QE65S95D a lesklý QE65S90D.

Bok po boku

Sedím před dvěma vypnutými televizory.

V lesklém vidím okna, pruhy žaluzií a siluety květin, kaktusů a zadních efektových reprosoustav domácího kina. Celý tento odražený obraz je lehce nafialovělý. Tam, kde není okno, je hluboce černá obrazovka.

V matném televizoru vidím mlžný flek, který je nejsvětlejší v místě kde je okno a rozprostírá se přes většinu panelu. Úplně černá není obrazovka skoro nikde, alespoň ne v porovnání s tou lesklou.

Rozdíl v odlescích u vypnutých televizorů.

Obě zapínám.