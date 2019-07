Na trh míří nový „walkman“. Dostane Bluetooth a bude strašlivě špatný

To, že rostou prodeje vinylových desek, je celkem známé a do jisté míry nepřekvapivé. Zvuková kvalita dobře vyrobených desek je velmi vysoká, díky velké ploše obálek je zde prostor pro vizuální umělecké ztvárnění a v neposlední řadě je jejich čištění a přehrávání určitým obřadem.

V roce 2018 však o devatenáct procent vzrostly i prodeje analogových zvukových kazet formátu MC, alespoň na americkém trhu, a to již trochu překvapivé je. Ačkoli má slušná kazeta nahraná na kvalitním a dobře seřízeném magnetofonu zvuk lepší než většina MP3 přehrávačů a chytrých telefonů, běžní uživatelé si spíše pamatují šum nahrávky, kolísání otáček a občasné zašmodrchání magnetické pásky.

Růžová verze "kazeťáku"

Hongkongská společnost Ninmlab nyní prostřednictvím crowdfundingové kampaně na Kickstarteru nabízí osobní kazetový přehrávač nazvaný „It’s OK“. Ačkoli jsme vůči takto koncipovaným projektům z empirických důvodů skeptičtí, zde je již cílová částka skoro čtyřnásobně překročena, technologicky není v přehrávači nic nevyrobitelného, a tak je docela pravděpodobné, že jej již letos v prosinci dostanou první zájemci.

V současnosti je v nabídce za 75 dolarů, tedy zhruba 1 700 korun a vybrat si můžete ze tří barevných provedení.



Pochvala za Bluetooth 5.0, ale jinak je vše špatně

Technicky půjde o nejjednodušší verzi přehrávače bez pokročilých funkcí, jako bylo například vyhledávání skladeb, autorevers (automatické otáčení kazety) či systém potlačení šumu Dolby. Navíc bude korektně přehrávat jen kazety typu 1 (IEC) s magnetickou vrstvou z oxidu železitého, takže pokud máte někde v šuplíku schované kazety typu II (Chrom) nebo IV (Metal), pak je v prvním „walkmanu“ s Bluetoothem korektně nepřehrajete.

Hroznou zprávou je, že „It’s OK“ bude jen monofonní, za což by si podle nás novinka zasloužila přejmenovat na „It’s not OK“. Ačkoli je mnoho bezdrátových reproduktorů monofonních, poslouchat „mono“ i se sluchátky je absurdní. Poslouchat můžete s bezdrátovými sluchátky nebo reproduktory, nechybí ani klasický 3,5mm sluchátkový konektor. Maličko zbytečné je podle našeho názoru možnost záznamu, který však probíhá jen z vestavěného mikrofonu, „It’s OK“ tak bude fungovat i jako (nejspíše mizerný) diktafon. Vzhledem k této nesmyslné funkci se obáváme přítomnosti mazacího magnetu v páskové dráze, který bude při přehrávání napomáhat degradaci nahrávek.

Napájený bude dvojicí AA baterií, na 2450 mAh akumulátory z Ikea hraje podle výrobce šest hodin.

Podle nás je „It’s OK“ promarněnou příležitostí. Pokud by byl stereofonní, uměl přehrát alespoň i kazety typu II a šla spustit redukce šumu (Dolby B nebo ekvivalent) a nebylo zde nesmyslné nahrávání, pak by to mohl být hezký „hipsterský“ kus elektroniky, se kterým by mohli mladí milovníci hudby prozkoumávat dávné analogové hudební archivy svých rodičů a prarodičů. Takto jeho dráhu vidíme na tři selfíčka a sběrný dvůr.