Zaostří i na ptačí oko. Nový fotoaparát Sony A1 má až udivující parametry

Nový obrazový čip Exmor RS má rozlišení 50,1 Mpixel, dokáže pracovat v rozsahu citlivosti ISO 100 – 32 000 (elektronicky rozšiřitelné na ISO 50 – 102 400) a dynamický rozsah 15 EV.



Zaostření je přepočítáváno 120x za sekundu, přičemž jako zdroj dat současně využívá jak PDAF (detekce ostření přímo na čipu), tak CDAF (detekce ostření samostatným senzorem) systém. V prvním případě pracuje s 759 ostřícími body, ve druhém 425 body. Data míří do procesoru BIONZ XR, který mimo tradičního ostření na lidské a zvířecí oči nově umí detekovat a ostřit i na oči ptačí. Nejlepšímu portrétu slepice Zory tak nic nebrání.

S pomocí elektronické závěrky můžete fotit v plném rozlišení do RAW formátu až 30 snímků za sekundu, to představuje datový tok 1,5 Gbit/s, což je samozřejmě na paměťové karty příliš, aparát to řeší paměťovým bufferem na zhruba 155 snímků.

Využít však lze i mechanickou závěrku, s tou můžete fotit až 10 snímků za sekundu. Využít ji můžete například v situacích, kde může elektronický „rolling shutter“ pokazit výsledek – například při focení prudkého pohybu u sportu.

Fotoaparáty se intenzivně používají i pro záznam videa, Sony A1 to zvládne až do rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, nebo 4K při 120 snímcích za sekundu, v obou případech samozřejmě s vysokým dynamickým rozsahem (HDR).



Elektronický hledáček je tvořen OLED displejem s více než devíti miliony obrazovými body a obnovovací frekvencí 240 Hz.