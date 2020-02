Philips bude půjčovat televize na zkoušku, Ambilight je potřeba zažít

Pokud se něčím televizory Philips od konkurence významně odlišují, je to systém Ambilight. Pod tímto názvem se skrývají LED pásky integrované do zadní strany televizoru, které dynamicky osvětlují prostor za televizorem a okolo něj. Pásky jsou řízené procesorem, který barvu a jas tohoto osvětlení řídí podle dění na obrazovce. Ve výsledku nasvětlení stěny odpovídá jasu a barvě v dané části obrazovky.

To má dvě výhody. I při sledování v tmavé místnosti je kontrast obrazu vždy příjemný pro oči a subjektivně tak i zlepšuje vnímání černé barvy na obrazovce – v případě LCD modelů, u OLEDu to není potřeba. Druhou výhodou je subjektivní pocit mnohem většího obrazu. Tím, že barevný svit odpovídá dění v odpovídajících částech obrazovky, se dění odehrává na velké ploše. Jak jsme se při testech televizorů a jiných setkáních se systémem Ambilight přesvědčili sami, funguje to výborně.

Má to však jednu podmínku a jedno úskalí.



Podmínkou je volný prostor kolem televizoru, protože světlo se musí mít od čeho odrážet. Pokud je televizor utopen v obývákové stěně nebo pověšen těsně vedle polic s Blu-ray disky, účinek Ambilightu tím bude snížen nebo zcela eliminován. Naopak, blikající police se stane rušivým prvkem a buďto se jí zbavíte, nebo funkci vypnete.

Kdo neviděl...

Úskalím je do jisté míry nepřenositelnost pocitu, který sledování obrazu doplněného o dynamické osvětlení okolí přináší. Dost častá reakce na popis funkce je „Hele, já fakt nepotřebuju, aby mi televize blikala na stěnu...“.

Philips proto nachystá akci, při které bude televizory na zkoušku půjčovat. Detaily zatím nebyly zveřejněny, ale fungovat to bude zhruba takto: zákazník si koupí televizor s ambilightem a bude mít nejspíš třicet dní na vyzkoušení. Poté si jej buď nechá, nebo jej bez udání důvodu, osobně či přepravní službou, vrátí na vybrané sběrné místo a dostane peníze zpět.

Při zahájení akce budou na trhu nejspíš ještě loňské modely, v jejím průběhu však dorazí i letošní v Amsterodamu představené novinky.

Televizní novinky pro 2020

Na vrcholu nabídky jsou OLED televizory 805 a 855, které letos dostaly novou verzi procesoru P5. Jeho čtvrtá generace nabízí vycvičený systém umělé inteligence, který analyzuje a vyhodnocuje mnoho parametrů obrazu, jak obsahových (osoby, rychlý pohyb, noční scéna, příroda...), tak technických (kontrast, zašumění, ostrost, barevná sytost...), a podle toho přizpůsobuje zpracování obrazu. Mohli jsme vidět srovnání se zapnutou a vypnutou funkcí a rozdíl byl výrazný. I když se s AI často uchyloval k líbivé barevnosti a výrazné ostrosti, působil velmi dobře. Každopádně míru zásahu si může uživatel sám nastavit.

Ve speciálním menu se lze podívat, co AI rozpoznala a jak obraz upravuje.

Dřívější doména OLED televizorů Philips – ozvučení vytvářené společností Bowers&Wilkins se letos rozšiřuje i do nižší kategorie, nejvyšší řady LCD televizorů. Řada 9435 dostává nový soundbar se zajímavou konfigurací měničů, která má za úkol posunout zvuk v prostoru tak, aby zejména vokály a ruchy působily, jako by hrály přímo z obrazovky. Další měniče se starají i o prostorovou reprodukci Dolby Atmos. Za LCD panelem se skrývá podsvětlovací panel s přímým podsvětlením (Micro Dimming Pro).

Philips řada 9435

Mírným překvapením je na dnešní poměry malý 43" model 9235, který je též vybaven soundbarem B&W – v menším provedení, úspornější konfiguraci, ale přesto s nadstandardním zvukovým projevem.

Philips 9235

Zaujala nás řada LCD televizorů 8505 nazvaná Performance Series. Ta má představovat nejlepší poměr ceny a technické kvality, mimo jiné i proto, že jsou oblečeny v nejjednodušším možném – dovolil bych si napsat chybějícím – designu.

Philips Performance Series

Celý line-up využívá operační systém Android TV deváté generace, televizory si poradí s Dolby Vision, HDR10+, HLG a Dolby Vision.

Vrací se muzika

Po delší pauze se Philips na trh vrací i s produkty pro reprodukci zvuku, zejména sluchátky.

Nás zaujala true-wireless sluchátka ST702, která jsou nejen odolná proti vniknutí potu, ale po vložení do pouzdra jsou automaticky desinfikována UV zářením.

Bezdrátový model SN503 s in-ear konstrukcí překvapí vestavěným čidlem srdečního tepu. V uchu podle výrobce funguje spolehlivě a může se tak stát zdrojem přesných dat pro sportovní aplikace.

A do třetice, HD402 jsou náhlavní bezdrátová sluchátka určená do posilovny. Jejich prodyšné náušníky lze totiž snadno sejmout a vyprat, jejich výplň tvoří kapsy chladivého gelu, takže by se během tréninku neměly tolik přehřívat a potit boltce.