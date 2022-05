Nové televizory Samsung zkalibrujete mobilem a konečně se dočkáme OLED

Představení televizních novinek by mohlo snadno zavánět nudou – očekávat lze více vyššího rozlišení, větší úhlopříčky a třeba nižší spotřebu energie. Zííív. Ve vývojovém oddělení Samsungu však během covidu nezaháleli a tak nyní mohli vybraným novinářům v Londýně představit hodně zajímavé technologické novinky, na které se můžete v nových řadách televizorů korejského výrobce těšit.

Kalibrace chytrým telefonem

Je to věc, o které se mnoho nemluví a přitom je hodně důležitá. I sebelepší televizor totiž nenabízí optimální obraz, pokud není správně nastaven, přesněji řečeno zkalibrován. Možností, jak postupovat je vícero, ta nejlepší ovšem potřebuje kalibrační sondu, kalibrační software a buď kvalifikovanou obsluhu, nebo trpělivost a manuál. A to se nyní změní. Nové QLED televizory jsou vybaveny funkcí kalibrace pomocí chytrého telefonu – funguje s telefony Samsung Galaxy S10 a novějšími a také některými Apple iPhone, protože aplikace musí být přesně nastavena na fotoaparát daného přístroje.

Základní kalibrace trvá zhruba 30 sekund, podrobná až osm minut. První tak zvládnete s telefonem v ruce, na druhou je rozhodně třeba stativ. Fotoaparát telefonu míří na obrazovku, aplikace komunikuje s televizorem, na obrazovce střídá měřící obrazce a software mění nastavení tak, aby výsledek na obrazovce co nejlépe odpovídal tomu, jak mají obrazce vypadat. Nejnáročnější uživatelé si mohou kalibrační aplikaci nechat ve svém přístroji zkalibrovat pomocí profesionálního vybavení, čímž se eliminují odchylky dané vlastnostmi konkrétního kusu optiky a snímače telefonu.

Vzniklé nastavení se uloží jako obrazová předvolba a ačkoli nemusí (a zpravidla nebude) vypadat atraktivněji než mnohé přednastavené režimy, bude se výsledek více blížit tomu, jak obraz nastavili coloristé v produkčním studiu.

Matné obrazovky lifestyle modelů

Není nic rušivějšího, než když na obrazovce vidíte mimo obrazu také odraz obýváku a odlesky světelných zdrojů, ať už třeba oken, nebo stropních světel. Výrobci se to přirozeně lesklých černých panelů někdy snaží více či méně úspěšně vyřešit různými antireflexními vrstvami nebo fóliemi, což je docela věda – potřebujete omezit odraz světla z okolí, ale ne ovlivnit vyzařování světla (obrazu) z panelu.

Lifestylové řady dostanou matné panely

Samsung letos u nových modelů lifestylových řad (konkrétně Frame a Serif) uvedl matné displeje, u kterých je embosováním (vtlačením) vytvořena miniaturní struktura, která z vnější strany dopadající světlo rozptyluje do okolí a neodráží se tak k divákovi. A co jsme v Londýně mohli vidět, odrazy lampiček, stropních světel i rozzářené LED svítilen telefonů zvídavých novinářů, displej dokázal rozptýlit v takové míře, že předpokládáme, že i sluncem zalité okno by nemuselo znamenat zásadní snížení diváckého komfortu. Sami si to v dohledné době vyzkoušíme v samostatné recenzi, ale co jsme viděli, bylo velmi dobré.

Mimochodem, velmi účinné odstranění odlesků představila před více než desetiletím značka Philips, která jej nazývala „Moth Eye Filter“, ale z důvodu vysokých výrobních nákladů a klesající prodejní ceny elektroniky se od ní postupně upustilo. To by, dle odpovědí zástupců Samsungu, nemělo jejich matným displejům hrozit.

Nové Neo QLED panely

Vývoj proběhl u samotných QLED zobrazovačů, kterými Samsung osazuje vyšší řady svých televizorů. Nejzásadnější vylepšení označuje jako Quantum Matrix Technology Pro a týká se řízení podsvětlení obrazu, které má za cíl zlepšit podání černé barvy, co nejvíce omezit „halo“ efekt kolem jasných objektů na tmavém pozadí a zjemnit jasovou gradaci odstínů.

U loňské řady bylo řízení jasu dvanáctibitové (4 096 úrovní), letos je 14bit (16 384 úrovní), takže míra svitu diod může lépe odpovídat zamýšlené úrovni jasu v dané části obrazu. Navíc – i díky výkonnějšímu řídícímu procesoru – je zde takzvaný „Shape Adaptive Light Control“, při kterém je analyzován zobrazovaný obraz a podsvětlení je přizpůsobováno nejen v segmentech, ale jemněji kopíruje jas jednotlivých tvarů v obraze a to i tak, že výkon diod je plynule ke kontrastním liniím snižován tak, aby nepřesvicovaly do tmy. Pro úplnost dodejme, že podobnou funkci letos ve svých televizorech uvedla i konkurence.

NeoQLED vs. referenční studiový displej Sony a konkurenční TV

Zároveň zůstala jedna z hlavních výhod QLED panelů, vysoký jasový výkon, v letošním line-upu až do výkonu 4000 nitů. Pro noční sledování je tak vybaven Eye Comfort režimem, který na základě dat ze světelného čidla a údajů o západu a východu slunce přizpůsobuje jasový výkon a tonální nastavení televizoru.

Nové panely jsme zatím naživo v akci viděli jen na londýnské prezentaci, ale musíme konstatovat, že řízení podsvětlení fungovalo skvěle a podání černé i na kontrastních hranách se více blížilo OLED než LCD variacím. A to jak na testovacích obrazcích, tak ve videu - působivé bylo například vykreslení ohňostroje na pozadí noční oblohy.

Výrobce meziročně vylepšil svůj procesor pro vylepšení obrazu a jeho upscaling z nižšího rozlišení na vyšší, zejména přidáním více specificky vytrénovaných neuronových sítí. Je to důvod proč pak na 4K obrazoce vypadá FullHD obraz lépe než na FullHD obrazovce (a platí to i pro HD i SD) a proč na 8K obrazovce vypadá lépe i 4K obraz, než na 4K obrazovce.

Přímé srovnání 4K a 8K TV (na fotce samozřejmě rozdíl neuvidíte, je ilustrační).

Výsledkem rozhodně nejsou žádné omalovánky, televizory získali certifikaci Pantone Validated pro více než dva tisíce definovaných barevných odstínů, včetně 110 odstínů pleťové barvy.

A odpověď na otázku, která již jistě mnohé napadla – ne, Samsung ani letos nebude podporovat HDR formát Dolby Vision. A jak jsme pochopili z delší debaty s přednášejícími, ani se k tomu nechystá. Věří svému korektnímu zpracování obrazu a z HDR10 a HDR10+ metadat dokážou vykouzlit stejně kvalitní obraz, jako by to bylo s Dolby Vision. A ušetří přitom za licenční poplatky. Pokusíme se tento pohled v dohledné době ověřit přímým srovnáním.

Funkce pro hráče

Všechny HDMI porty na QLED televizorech budou nově ve standardu HDMI 2.1, takže zvládnou 4K rozlišení při 120 Hz. Samotné televizory mají obnovovací frekvenci 144 Hz, na kterou je obraz přepočítáván systémem nazvaným Motion Xcelerator Turbo Pro, přitom v laboratoři VDE televizor získal v tomto nastavení potvrzení pouze 5 ms „input lagu“, tedy zpoždění signálu od příchodu do televizoru po promítnutí na obrazovce.

Nový Gaming Hub, jsme stejně jako mnoho dalších věcí, fotit nesměli (chybějící licence na obsah).

Televizory jsou připraveny na hraní při HDR10+, což je „disciplína“ zatím zcela v plenkách. I proto, že řízení HDR jasu bude v režii grafické karty (na míru připojenému televizoru identifikovanému přes HDMI EDID) a to Nvidia pro RTX30XX, RTX20XX a GTX16XX představí až v některém z budoucích updatů ovladačů.

Nechybí konzole GameBar, sloužící k rychlé kontrole a nastavení všech pro hraní klíčových parametrů obrazu.

Samsung v Londýně ukázal i možnosti cloudového hraní (přímo ze serverů herních služeb bez konzole i počítače), nicméně hráči v ČR si na český start podpory těchto služeb ještě počkají.

(QD)OLED

Jak jsme již psali v novinkách z veletrhu CES, Samsung letos uvádí na trh svůj první OLED televizor. Což je pozoruhodné z více důvodů. Jednak proto, že se zatím OLED technologii u velkých televizorů bránil a soustředil se na vlastní QLED (tj. LCD) panely. Také proto, že velkoplošné obrazovky zatím vyráběla jen společnost LG Display a ostatní výrobci (včetně Sony, Panasonic, Philips ...) je od ní kupovali. Nyní již produkci velkoplošných OLED panelů spustil i Samsung, což musela být obrovská investice. A v neposlední řadě je to pozoruhodné proto, že nejde o klasický OLED panel, nýbrž QD-OLED, ačkoli to QD nebude Samsung v názvu OLED používat. A ano, QD znamená to samé, jako Q u QLED - Quantum Dots, kvantové tečky.

Nový QD OLED televizor Samsung

Organické diody, jejichž trojice tvoří jednotlivé obrazové body, jsou v tomto panelu pouze modré, vyzařují tedy modré světlo. Modré světlo má totiž největší energii a nejsnadněji se z něj tvoří barvy jiné. A k tomu slouží vrstva kvantových teček, které mění vlnovou délku vstupního světla na délky odpovídající zelené a červení barvě. Oproti klasickým filtrům se v nich neztrácí tolik energie a panel tak může nabídnout vyšší jas. Zároveň Samsung přepracoval odvod tepla od diod, takže mohl zvýšit i jejich výkon bez toho, aby se snížila životnost panelu (alespoň dle tvrzení výrobce).

Výsledek by tak měl kombinovat výhody OLED (skvělá černá, skvělý kontrast, obrovská rychlost překreslení obrazu) s výhody QLED (vysoký jasový výkon a zejména vysoký barevná jasový výkon). Ne tak vysoký jako u QLED, ale vyšší než u běžných OLED panelů.

Na prezentaci v Londýně jsme viděli první model, 65" S95B OLED a ačkoli na něj bylo jen minimum prostoru, zapůsobil skvěle. V tmavé i rozsvícené místnosti ukázal hlubokou černou, vysoký jas a celkově perfektní podání. Jeden kus by již měl být i v ČR a tak se těšíme na brzkou recenzi.

Náklady na cestu hradila společnost Samsung.