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Nové AirPods 5 jsou unikátní sluchátka. Jedni budou nadšení, druhé budou štvát

Václav Nývlt

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Apple AirPods 5 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Apple AirPods 5 jsou poměrně unikátní kombinací: jsou to pecky volně ležící na kraji zvukovodu a zároveň sluchátka s aktivním potlačení okolního hluku. Míří na specifické zákazníky, kteří si musí dobře rozmyslet, kde je budete používat.

Většina „true wireless“ sluchátek s potlačením okolního hluku jsou takzvané špunty. Ty hrají do zvukovodu od okolí izolovaného silikonovým nebo pěnovým nástavcem, který jednak pomáhá akustické izolaci hluku vně, ale také vytváří ticho uvnitř.

Oproti tomu u pecek jsou tyto dva světy propojené. Dohromady tak velmi komplikují práci elektronickému systému potlačení okolního hluku (ANC), takže se do této kombinace málokdo pouští.

Zároveň ale pecky mají své příznivce mezi lidmi, kterým není příjemné mít ucho kontaktně ucpané „špuntem“, nebo těmi, kteří nechtějí být zcela izolováni od okolí – nechtějí moc hluku, chtějí soukromě hudbu, ale když někdo kolem nich projde nebo promluví – chtějí to vědět a chtějí rozumět.

A přesně na ty míří AirPods 5. Jaké jsou?

Sluchátka začala zvuk při kompenzaci slyšitelně zkreslovat a do uší mi tak šlo rychlé „tremolo“ hlukových pulzů. Nic příjemného, vydržel jsem to na další zastávku a sluchátka šla do pouzdra.

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