Problém neschopnosti si vybrat „na co koukat“ nebývá v tom, že by na streamovací službě daný obsah nebyl, ale spíše v tom, že jej nenajdete. Ať proto, že vám jej systém proaktivně nenabídne (a vás nenapadne jej napřímo hledat – protože o něm nevíte), nebo proto, že vás název, thumbnail a anotace nezaujme natolik, že si ani nepustíte trailer.
Nově by měl v mobilní aplikaci pomoci kanál „Klipy“, což bude nekonečný proud krátkých videí zastupujících jednotlivé pořady a filmy. Jimi budete scrollovat podobně jako reels videi na sociálních sítích a když vás některé zaujme, můžete si jej rovnou pustit nebo zařadit na osobní seznam. A případně sdílet s kamarády.
Algoritmy Netflixu budou vybírat nejen které klipy uvidíte, ale i jaký „ústřižek“ bude pořad zastupovat přímo vám – takže klidně u stejného pořadu uvidíte jinou ukázku, než váš spolužák nebo kolega.
K dispozici je vždy i anotace pořadu, částečně překrývající video.
„Mobilní aplikace dlouhodobě spojuje členy Netflixu s tím, co je baví, a my jsme postupem času zjistili, co všechno v ní chtějí mít. Klipy a vylepšené procházení jsou navržené tak, aby si členové Netflixu mohli na telefonech vybírat zábavu po svém, ať už v krátkých chvilkách volna nebo třeba před spaním,“ uvedla v oficiálním oznámení Netflixu Elizabeth Stone, ředitelka Netflixu pro produkt a technologie, a dodává: „Chceme, aby objevování na mobilních zařízeních bylo stejně zábavné jako samotný obsah. Proto našim členům usnadňujeme hledání všeho, co jim podle nálady nebo situace přesně padne do noty. Jsme ale teprve na začátku a na mobilních zařízeních se chystáme nabízet ještě osobnější a poutavější zážitky.“
Přepracované bude horní i dolní menu, cílem je rychlejší přístup k různým kategoriím obsahu. V budoucnosti by měla být nabídka rozšířena o podcasty a větší množství živého (v reálném čase vysílaného) obsahu. A také žánrově (a tematicky) rozdělené sbírky klipů pro snadnější a detailnější prozkoumání nového obsahu.
Nová aplikace je dnes spuštěna mezi uživatele ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě, Indii, Malajsii, Pákistánu, na Filipínách a v Jižní Africe. V ostatních zemích se divákům aktualizuje v následujících měsících.