Netflix mění aplikaci pro smartphone, scrollovat budete jako u TikToku

Václav Nývlt
  15:00
Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál „Klipy“, kde můžete po vzoru reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů z filmů a seriálů, které vám algoritmy Netflixu předvyberou. Sledování ukázek vám má pomoci rychle si vybrat, na co koukat.

Problém neschopnosti si vybrat „na co koukat“ nebývá v tom, že by na streamovací službě daný obsah nebyl, ale spíše v tom, že jej nenajdete. Ať proto, že vám jej systém proaktivně nenabídne (a vás nenapadne jej napřímo hledat – protože o něm nevíte), nebo proto, že vás název, thumbnail a anotace nezaujme natolik, že si ani nepustíte trailer.

Nově by měl v mobilní aplikaci pomoci kanál „Klipy“, což bude nekonečný proud krátkých videí zastupujících jednotlivé pořady a filmy. Jimi budete scrollovat podobně jako reels videi na sociálních sítích a když vás některé zaujme, můžete si jej rovnou pustit nebo zařadit na osobní seznam. A případně sdílet s kamarády.

Algoritmy Netflixu budou vybírat nejen které klipy uvidíte, ale i jaký „ústřižek“ bude pořad zastupovat přímo vám – takže klidně u stejného pořadu uvidíte jinou ukázku, než váš spolužák nebo kolega.

Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony
Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony
Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony
Aktuální podoba aplikace Netflix
4 fotografie

K dispozici je vždy i anotace pořadu, částečně překrývající video.

„Mobilní aplikace dlouhodobě spojuje členy Netflixu s tím, co je baví, a my jsme postupem času zjistili, co všechno v ní chtějí mít. Klipy a vylepšené procházení jsou navržené tak, aby si členové Netflixu mohli na telefonech vybírat zábavu po svém, ať už v krátkých chvilkách volna nebo třeba před spaním,“ uvedla v oficiálním oznámení Netflixu Elizabeth Stone, ředitelka Netflixu pro produkt a technologie, a dodává: „Chceme, aby objevování na mobilních zařízeních bylo stejně zábavné jako samotný obsah. Proto našim členům usnadňujeme hledání všeho, co jim podle nálady nebo situace přesně padne do noty. Jsme ale teprve na začátku a na mobilních zařízeních se chystáme nabízet ještě osobnější a poutavější zážitky.“

Přepracované bude horní i dolní menu, cílem je rychlejší přístup k různým kategoriím obsahu. V budoucnosti by měla být nabídka rozšířena o podcasty a větší množství živého (v reálném čase vysílaného) obsahu. A také žánrově (a tematicky) rozdělené sbírky klipů pro snadnější a detailnější prozkoumání nového obsahu.

Nová aplikace je dnes spuštěna mezi uživatele ve Spojeném království, Austrálii, Kanadě, Indii, Malajsii, Pákistánu, na Filipínách a v Jižní Africe. V ostatních zemích se divákům aktualizuje v následujících měsících.

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

Milník válčení. Americký torpédoborec po desítkách let použil námořní dělo

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americko-izraelská kampaň proti Íránu zatím stále dopadá spíše rozpačitě. Přesto přináší nové milníky v dějinách válčení. Jeden z nich je i zapojení námořního děla. Válečná loď Spojených států ho...

Netflix mění aplikaci pro smartphone, scrollovat budete jako u TikToku

Nová podoba aplikace Netflix pro smartphony

Mobilní aplikace streamovací služby Netflix projde výraznější proměnou. Největší inovací bude kanál „Klipy“, kde můžete po vzoru reels na sociálních sítích scrollovat nekonečnou řadou krátkých klipů...

30. dubna 2026

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Hostem pořadu Rozstřel je Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity...

Evropa vyvíjí vlastní umělou inteligenci, na jejímž vzniku se podílejí i čeští vědci. Projekt má přinést otevřený model, který bude lépe fungovat v češtině i dalších menších evropských jazycích a...

30. dubna 2026

Neumíme to udělat lépe, možná později. Apple nechá jedno zařízení, jak je

Apple logo

Apple vyrábí přístroje, které sice patří k těm dražším, ale jeho uživatelé si je cení kvůli zpracování a kvalitě. Přináší také některé designové nápady, jimiž se občas inspiruje konkurence, někdy je...

30. dubna 2026

Viva la bačkorová revolución! Hnidopišská poznámka vysloužilého petičníka

Komentář
Ilustrační snímek

Podepsal jsem petici proti zestátnění České televize a Rozhlasu. Všiml jsem si ale, že má na rozdíl od předchozích obdobných podniků Milionu chvilek gamifikační prvek. Umožňuje soupeřit v počtu...

29. dubna 2026  10:32

Tragédie sovětských výsadkářů. Cvičení v Mongolsku se změnilo v peklo

Premium
Iljušin Il-76

Na jaře roku 1979 probíhalo kvůli umravnění Číny v Mongolsku velké cvičení Sovětské armády. Součástí cvičení byl i padákový výsadek, který se ovšem změnil v peklo. Ztráty byly nebývale vysoké i na...

29. dubna 2026

POZOR VLAK: V Česku jsme objevili chátrající Orient Express

158. díl magazínu POZOR VLAK

Tvůrci magazínu POZOR VLAK se ve 158. vydání proměnili v urbexery, tedy nadšence, kteří objevují opuštěné objekty s tajemnou atmosférou. Vydali se po stopách záhadného vlaku, jehož čtyři vozy nesou...

29. dubna 2026

Superpřesná léčba rakoviny. Protony nádor obkreslí, říká vedoucí fyzik centra

Vedoucí fyzik Protonového centra Vladimír Vondráček v podcastu Industrial

Rakovina prsu, karcinom prostaty nebo třeba nádor na mozku. Šanci pro pacienty, kteří si vyslechnou zmíněné diagnózy, představuje Protonové centrum v Praze. Jde o specializované onkologické...

28. dubna 2026

Před 25 lety začal vesmírný turismus. První soukromník letěl sojuzem

Dennis Tito po příletu na ISS

Jmenoval se Dennis Tito a byl to první člověk, který se za své prostředky dostal do kosmického prostoru. Stalo se to 28. dubna 2001, kdy tento Američan vyrazil na dovolenou na Mezinárodní vesmírnou...

28. dubna 2026

Co je supply chain útok? Hackeři útočí na ty, kterým nejvíc věříte

Ilustrační snímek

Tradiční představa o kyberútoku připomíná obléhání hradu: útočník buší na bránu, zkouší pevnost hradeb a hledá skulinu v obraně. Supply chain útok, neboli útok na dodavatelský řetězec, na to ale jde...

28. dubna 2026

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

28. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Před 100 lety se zrodil mezinárodní řidičák. V Paříži se řešily i brzdy a světla

První autobusy? I před 100 lety doprava bojovala se špatnými silnicemi

V Paříži se na konci dubna 1926 sešli zástupci 22 států včetně Československa, aby sjednotili pravidla pro rychle se rozvíjející automobilovou dopravu. Výsledkem byla dohoda, která přinesla...

28. dubna 2026

Web od AI, hotový za 5 minut? Vyzkoušeli jsme Webglobe AI WebEditor

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Vyzkoušeli jsme tvorbu webu v AI WebEditoru od Webglobe. Jak dobré jsou webové stránky od AI, co editor zvládne a je vhodný pro vás?

27. dubna 2026

