Skvělý nápad s mikrofonem v pouzdře sluchátek pokazilo provedení

Václav Nývlt
Nová sluchátka Nothing Ear 3 zaujmou především mikrofonem „Super Mic“ integrovaným v pouzdře, který můžete použít při telefonování. Jenže se při testu ukázalo, že v hlučnějších prostředích super zdaleka není.

Zná to asi každý – zvoní telefon, poklepáním na sluchátko v uchu hovor přijmete a… druhá strana vás špatně slyší, protože hluk autobusu nebo jiných strojů proniká do mikrofonů ve sluchátkách trčících z vašich uší víc než hlas vycházející z vašich úst.

Mladá společnost Nothing nabídla řešení, jaké zatím nikdo nerealizoval. Dobíjecí pouzdro nových sluchátek Nothing Ear 3 doplnila vestavěným mikrofonem – vy ho tak můžete držet před pusou a zblízka (a hlavně napřímo) do něj mluvit, takže má mnohem větší šanci hlas dobře zachytit. Aktivní samozřejmě není pořád, ovládáte ho tlačítkem „Talk“ – jeho dvojitým stiskem se mikrofon aktivuje a jím snímaný zvuk nahradí zvuk z mikrofonů ve sluchátkách.

Komu by to nevyhovovalo, lze využít i režim vysílačky, kdy je tlačítko „Talk“ na pouzdře potřeba stisknout a držet a po dobu držení je snímání aktivní. Protože však přepínání mezi mikrofony není úplně bezprostřední (netrvá ani sekundu, ale je patrné), raději jsem volil variantu s dvojklikem.

Na kdyby se nehraje

Podle nás geniální nápad poněkud kazí kvalita mikrofonu v pouzdře. Tedy, v tichém prostředí funguje velmi dobře, jenže v tichém prostředí ho zpravidla nepotřebujete, protože to dobře zvládají i mikrofony ve sluchátkách. Což tedy úplně neplatí pro mikrofony ve sluchátkách Nothing Ear 3, které i v tichém prostředí nabízí poměrně nekvalitní a chatrně zachycený hlas. V tomto srovnání nabízí mikrofon v pouzdře mnohem lepší zvuk.

Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
8 fotografií

Platí to i v mírně až středně hlučném prostředí, jako je klidnější ulice, chodba klidnějšího nádraží nebo druhé patro pomalu jedoucího vlaku. Srozumitelný zvuk je z obou mikrofonů, přičemž ze sluchátek je o něco horší než v případě úplně tichého prostředí a snímání pomocí pouzdra je výraznější, s příjemnějším charakterem.

Problém ale nastane v hlučném prostředí, jako je jedoucí metro, autobus nebo třeba paluba letadla. V takovém prostředí jsou mnohem lepší mikrofony ve sluchátkách, protože jimi zachycenému hlasu je rozumět. Zatímco záznam z pouzdra osciluje mezi obtížně srozumitelným a zcela nesrozumitelným – byl příliš zkreslen jakýmsi procesingem a snahou o vyčištění. Problém je, že to je přesně ta situace, kde by telefonování s pouzdrem před obličejem dávalo největší smysl.

Jak to zní, se můžete podívat ve videu. Samozřejmě, tento neduh může v budoucnosti vylepšit aktualizace firmwaru, ale stav v době testu je tento. A je to škoda, pro ty co častěji telefonují by to mohlo být ideální řešení.

Jinak klasické Nothingy

Vzhledem se sluchátka Nothing nezapřou, kombinace průhledného, stříbrného a bílého plastu je pro značku příznačná, stejně jako hranatější tvar nabíjecího pouzdra.

Ke sluchátkám dostanete čtyři velikosti silikonových nástavců, přičemž ty největší – XL – jsou již na sluchátkách nasazené. A měl jsem pocit, že by klidně mohly být o fous větší, po několikahodinovém poslechu mě trochu tlačily v ústí zvukovodů .

V aplikaci vidíte stav nabití sluchátek, můžete nastavit účinnost systému potlačení okolního hluku nebo zvolit režim průhlednosti.

Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
Nothing Ear 3
8 fotografií

U filmů lze využít efekt prostorového zvuku, ale není to moc přirozené, raději jsem to nechal na standardním nastavení. Můžete projít kalibrací sluchátek na míru konkrétním uším nebo si pohrát s ekvalizací zvuku – a to jak vlastním nastavením ekvalizéru, tak i třeba průběhům, které vytvořil a do databáze nahrál jiný uživatel.

A zásah to rozhodně chce, protože v základním režimu má zvuk příliš zdůrazněné vyšší basy. Po pečlivém nastavení – při ekvalizaci si volíte nejen frekvenci, ale i šířku jejího okolí, které nastavením ovlivníte – umí být zvuk velmi dobrý, živý, dynamický, atraktivní, jen stále trochu „navoněný“. Audiofilové nejspíš ohrnou nos, běžný posluchač může být celkem spokojen. Myslím ale, že zvuk by měl být od výrobce nastaven na co nejvěrnější reprodukci a teprve deviace podle osobních preferencí by si měl udělat sám posluchač.

Dobrou zprávou je, že vedle běžných kodeků SBC a AAC podporují i LDAC. Škoda že nenabízejí i AptX HD nebo Lossless.

Potlačení okolního hluku je solidní, příjemně lze poslouchat v metru i na palubě letadla, ale oproti špičkovým modelům jsou v účinnosti ještě rezervy.

Sluchátka umožňují současné připojení dvou zařízení, na jedno nabití hrají zhruba sedm hodin a podle výrobce byste je měli ještě čtyřikrát dobít z pouzdra. To můžete dobít pomocí USB-C, nebo bezdrátově.

V prodeji jsou za 4 490 Kč.

