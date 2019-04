Dechberoucí interaktivní show o přežití v divočině můžete vidět i v ČR

Uživatele streamovací služby Netflix může nyní v nabídce hlavního menu zaujmout červená ikonka herního ovladače u nového seriálu You vs. Wild (ve volném překladu Vy proti divočině). Ta značí, že jde o titul z dílny Neflix Interactive, ve kterém bude divák aktivně zapojen do děje.

Voják speciálních jednotek britské armády (SAS) a instruktor přežití v divočině Bear Grylls v každém díle nového seriálu You vs. Wild úkol –například v prvním díle hledá a zachraňuje lékařku ztracenou v džungli. Každý díl se odehrává v extrémním a na přežití náročném prostředí a ačkoli jej doprovází televizní štáb, naprostá většina toho, co divák vidí, není trik.

V mnoha situacích, kdy se může rozhodnout pro různá řešení dané situace nebo různé možnosti pokračování, nechá diváka rozhodnout, kterou variantu zvolit. Brodit se řekou, nebo prosekat džunglí? Plazit se po ledu, nebo jej přejít? Stačí šipkou na dálkovém ovladači vybrat jednu ze dvou možností a potvrdit tlačítkem „OK“. A příběh pokračuje s divákem zvolenou možností.

Natočeny byly vždy dvě varianty děje, přičemž některé, pokud končí příliš velkým průšvihem, do cíle nevedou. Příběh se totiž neodehrává podle předem daného scénáře, ale pokračuje tak, jak se Gryllsovi skutečně daří. Pokud divák rozhodne, že má zamrzlé jezero přejít, nikoli přeplazit, a prolomil se pod ním led, nebyla to plánovaná událost, ale prostá fyzika. Pokud by se Grylls ze šlamastyky nedostal sám, štáb, jehož součástí byli i zdravotníci, by mu samozřejmě pomohl.

Kinoautomat První interaktivní film vznikl v Československu První interaktivní filmový projekt na světě vznikl v československé produkci v roce 1967 k příležitosti výstavy EXPO 67 v Montrealu. V klíčových okamžicích se děj na plátně přerušil a diváci v sále mohli stiskem tlačítka hlasovat o tom, jak bude děj pokračovat. Hlavní roli ztvárnil Miroslav Horníček.

Zdravotnické síly pak musely být připraveni na ledasco.

Grylls měl například na výběr nalezené vejce proměnit ve zdroj živin, nebo jej s větší opatrností nechat na místě. Natočil obě varianty, přičemž snad nezkazíme napětí, když řekneme, že do úst jej brát neměl.

Producent show Rob Buchta přiblížil natáčecí proces v rozhovoru pro magazín Vulture. „Vypadalo to asi takto. ’Dobře Beare, musíš se dostat přes tuto řeku. Jaké jsou dvě možnosti, jak bys to mohl udělat?’ A on na to: ’Můžu zkusit přehoupnout se na této liáně, nebo přejít po támhleté kládě’. On samozřejmě věděl, co je lepší a bezpečnější varianta, ale nechali jsme diváka si s ním trochu pohrát, jako by byl figurkou v jejich hře. Poté provedl obě varianty a pokud bylo potřeba, převlékl se do náhradního oblečení. Byli jsme rozkročení mezi světem se scénářem a čistou improvizací způsobem, jak jsme nikdy předtím nebyli.“

V batohu mám místo na poslední předmět. Mám s sebou vzít hák, který mohu použít na zdolávání překážek, nebo prak, který se hodí při shánění potravy? Volba je na divákovi.

Interaktivní show jsme vyzkoušeli na OLED televizoru Panasonic TX-55FZ800E (a tedy aplikaci Netflix pro systém Fiefox). Po drobném zaškobrtnutí u první scény, kdy se několik sekund čekalo na načtení interaktivní vrstvy, je dál již volba možností rychlá a pohodlná. Show je navíc natáčena i produkována ve 4K rozlišení a vzhledem k lokacím a akčním scénám (například úvodní skok z letadla do řeky) je to úchvatná podívaná.

Show není lokalizovaná do češtiny, na výběr máte původní anglické znění, němčinu a polštinu. A titulky ve stejných jazycích.

Nutno podotknout, že You vs. Wild není prvním interaktivním počinem Netflixu. Tím byl loňský film Black Mirror: Bandersnatch, ve kterém divák průběžně vybíral mezi dvěma verzemi scénáře.