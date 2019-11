Špičkový výrobek i po letech funguje. Kvůli hloupé chybě je však k ničemu

Proběhlo to zhruba takto. S větou „Hele, Vašku, mám tady starou kameru, dlouho jí nepoužívám, nešla by z ní ještě dostat nahraná videa do počítače?“ mi v rukách přistála starší digitální kamera. Při pohledu na harddiskový přístroj s USB portem, originální krabicí i s nabíječkou a kabely jsem neváhal s odpovědí. „Jasně, není problém.“ Netušil jsem, jak hluboce si mýlím.