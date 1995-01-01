Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na mladé zákazníky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Takto si Packard Bell pamatujeme my: jako „béčko Aceru“, značku velmi levných počítačů. Na snímku je all-in-one počítač za 9 000 Kč, který jsme testovali v roce 2014. Poté značka prakticky vymizela a na trh ji Acer vrací až nyní. S poměrně jiným sortimentem.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Mimochodem, značka Packard Bell letos slaví 100 let od vzniku a cyklus úpadku a vzkříšení nezažívá poprvé. Začala jako americký výrobce rádií a televizorů, v šedesátých letech ji ale začala válcovat elektronika z Japonska a značka nakonec upadla v zapomnění. V roce 1986 ji oprášil tým investorů a postupně z ní vybudoval nejprodávanější značku počítačů v USA. Mimo nízké ceny jako první lákala na předinstalovaný software – uživatel nové zařízení jen vybalil a používal.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V roce 1995 důvěrou ve značku otřásl skandál, kdy do nových sestav používala díly z vrácených používaných počítačů (to by tehdy tolik nevadilo), aniž by o tom zákazníky informovala (ale toto problém byl). V roce 1996 se spojila se značkou NEC a do konce desetiletí americký trh prakticky opustila. V roce 2008 značku koupila společnost Acer a brand Packard Bell používala pro nejlevnější třídu počítačů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jejich notebook jsme měli například v testu v roce 2012. Postupně však marketingové aktivity značky utlumila a ta z trhu zmizela. Mimochodem, na úvodním obrázku z našeho zmíněného testu vydaného v roce 2012 jsou i notebooky Fujitsu, Samsung, Sony a Toshiba. Nikdo z nich na českém trhu již notebooky nenabízí.
Autor: Technet.cz
Na veletrhu IFA 2026 byla značka Packard Bell opět oprášena, tentokrát se sortimentem cenově dostupné spotřební elektroniky zaměřené na mladé zákazníky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Největší vlaštovkou je kufříkový gramofon DotLoop. Umožňuje přehrávat desky rychlostmi 33,3, 45 a 78 otáček za sekundu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jeho krystalová přenoska se hodí zejména pro přehrávání desek, které již dřívě trpěly v kufříkových předchůdcích typu Tesla GZ040.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na rozdíl od nich má ale novinka Bluetooth a to pro oba směry: jak poslech desek na sluchátkách, tak přehrávání hudby z telefonu na vestavěných reproduktorech gramofonu. A kolem reproduktorů řadu LED pro barevnou diskotéku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Některé funkce „all-in-one“ zařízení lze uřídit i hlasovými pokyny. Na trhu by mělo být za 149 eur, tedy asi 4 300 Kč včetně DPH.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Bez podrobnějších technických informací byl vystaven reproduktor DotTune ...
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
...jehož zajímavostí je magnetická základna, díky které může držet například na zábradlí, kapotě auta nebo ledničce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle je DotLine. Jednoduchý tlačítkový telefon s foťákem, který míří na děti, které mají mít možnost zavolat rodičům, ale ne bezcílně scrollovat.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na 1 800 mAh akumulátor má vydržet dva týdny v provozu. Jak vypadá i speciální operační systém, nebylo na expozici možné zjistit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
DotLook jsou brýle s vestavěnými sluchátky, respektive reproduktory v nožičkách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Díky magnetickému uchycení mohou fungovat jako reálné sluneční brýle.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zvuk reproduktorů z nožiček brýlí je samozřejmě nevalný, ale pokud chcete, aby vám do ouška špital podcast a zároveň jste slyšeli své okolí, proč ne?
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A tohle jsou DotBass. Jsou to náhlavní sluchátka s udávanou 40hodinovou výdrží na akumulátor, která budou v nabídce v celé řadě sytě barevných variant.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
...a jsme na ně zvědaví v recenzi. Konkurence je i v této základní kategorii vysoká, utkají se třeba s Redmi Headphones Neo.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Klávesnice DotCombo staví na kombinaci poutavých barev a trochu retro vzhledu ve stylu mechanických psacích strojů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
DotShine míří na začínající streamery a je to kombinace kruhového LED světla a stativu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Během naší návštěvy expozice bylo obsazeno streamerkou, takže zda lze přepínat barvu světla, jsme nevyzkoušeli. A materiály výrobce to neuvádějí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Čímž se dostáváme k DotBooku, základnímu 14,5" notebooku pro – jak bylo při uvedení modelu zdůrazňováno – jednoduchou nenáročnou každodenní práci.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
...osmijádrový procesor Core3 N355 s až 16 GB RAM a až 512 GB SSD stačí zejména na jednoduché aplikace, internet a komunikaci. Baterie má vydržet až 7 hodin běžného provozu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
IPS displej má slušné rozlišení 1 920 x 1 080 pixelů. Jeho cena bude začínat 499 eurech, tedy zhruba 14 000 Kč.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz