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Pokochejte se Prahou za diktatury komunistů. Od stalinismu až po poslední obušky
Podívejme se na bohatý soubor výjevů z Prahy z let padesátých až osmdesátých. Uvidíme místa, která již ve skutečnosti neuvidíme, ale i místa, která se prakticky nezměnila, nepočítáme-li tehdejší...
Čech Jiří Pruša jako první na světě dobyl severní pól v ultralehkém letadle
V sobotu 4. července 2026 v 8:46 ráno odstartoval Jiří Pruša z nejsevernějšího letiště světa na Špicberkách a po zhruba dvanácti hodinách se tam vrátil jako první člověk, který doletěl na severní pól...
O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici
Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...
Kartáček s kamerou a vodním dělem. Novinka Dysonu má zkrátit otravnou hygienu
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Může se stát, že vám zubní kartáček vybavený kamerou, stroboskopickým světlem, vodním dělem a výkonným procesorem zpracovávající obraz a obsluhující čerpadlo přijde jako „overkill“. Přesto právě...
Adamec chtěl být českým Gorbačovem. Nakonec pohřbil sám sebe
Nový seriál Normalizátoři představí komunistické vůdce, kteří v 70. a 80. letech řídili Československo. První díl patří poslednímu normalizačnímu premiérovi Ladislavu Adamcovi, který se narodil...
Mrtvý královský krab se postavil na nohy. Kutil mu namontoval motory
Mrtvý královský krab dostal dráty, šrouby a mechanické součástky. Čínský kutil podle virálního videa strávil patnáct dní jeho proměnou v bizarního robota, který znovu pohybuje klepety i nohama....
Na český trh se vrací stoletá značka, ale jinak, než by pamětníci čekali
Se sloganem „tech it easy“ na trh přichází vzkříšená značka Packard Bell. V dávných dobách známý brand notebooků tentokrát přichází s rozmanitým sortimentem levné spotřební elektroniky zaměřené na...
Toaleta jako riziko? Spláchnutí dostane bakterie do výšky, kde je lze vdechnout
Řada z nás už asi slyšela, že záchod patří mezi prostředí, kde se udržují poměrně bohaté kolonie bakterií. Nyní vědci v jedné studii zkoušeli zjistit, co se s nimi stane, když někdo na toaletě...
AI Overviews v Česku zasahují pětinu vyhledávání. Firmy řeší, jak být vidět
Být na první stránce Googlu už nemusí znamenat, že si vás uživatel skutečně všimne. Umělá inteligence stále častěji odpovídá přímo ve výsledcích vyhledávání a část lidí už na původní web vůbec...
Hrůza a bezmoc. Když poprvé vyjel do boje tank, vyvolal v zákopech paniku
Dnes uplynulo přesně 110 let od chvíle, kdy se poprvé dostaly do boje obrněné vozy známé pod názvem tank. Jak ovlivnily průběh první světové války a jak důležitý okamžik historie to byl, to si...
Tato modelářská díla zvítězila ve druhém kole soutěže Příběh mého modelu 2026
Léto je pryč a s ním i naše modelářská soutěž Příběh mého modelu. Opět jsme se utvrdili v tom, kolik se mezi námi najde velmi zručných výtvarníků, kteří dokážou běžnou stavebnici posunout mnohem dál....
Družice FLEX s optikou z Turnova změří neviditelnou záři rostlin
Přestože rostlina může na pohled vypadat zeleně a zdravě, kvůli suchu nebo horku pozvolna zpomaluje fotosyntézu. Evropská kosmická agentura (ESA) se chystá vyslat do vesmíru novou družici FLEX, která...
Zachrání jednou lidstvo? Proti hrozbě z vesmíru pomůže elektromagnet, líčí vědec
Český vědec Günther Kletetschka má hromadu netradičních nápadů. Dva nejnovější nám popsal v rozhovoru. První se týká problému, na němž si vylámalo zuby několik generací teoretiků. Druhý zase může...
O invazi do Československa z roku 1968 lžou i někteří politici
Podívejme se na dva konkrétní lživé příspěvky z velké množiny podobných, které zaplavují sociální sítě, a uveďme je na pravou míru. V případě jejich šiřitelů lze sice doučování z dějepisu přirovnat k...
Měsíc v pondělí spolkne Venuši za bílého dne. Oba budou mít tvar srpku
V pondělí 14. září 2026 kolem půl dvanácté dopoledne nastane na denní obloze mimořádný astronomický úkaz, který přiláká majitele dalekohledů i pouhé zvědavce. Měsíc na nebi postupně zakryje jasnou...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
S novými čipy vás AI modely mohou děsit o něco méně, tajnosti neprozradí
Na trh míří první notebooky a miniaturní počítače se supečipy Nvidia RTX Spark. Úzké propojení výpočetní a grafické části a také štědré porce sjednocené paměti z nich dělá supervýkonné stroje,...
Letňany vzdaly hold cvičným strojům, na kterých vyrostli mladí piloti
V sobotu 5. září se letiště Praha-Letňany po dvou letech opět otevřelo veřejnosti při tradiční akci Den letiště Letňany. Nejednalo se „pouze“ o klasický letecký den, ale také o den plný zábavy pro...