Vysílací práva na fotbalové přenosy pro Českou republiku mají dvě televizní společnosti: Česká televize a TV Nova, takže zápasy poběží na kanálech ČT Sport, Nova a Nova Action. Většina zápasů má jedna z televizí exkluzivně, pouze několik zápasů (například finále, boj o třetí místo, zápas ČR – Mexiko…) poběží na obou kanálech.
Oba kanály vysílají takzvaně „free to air“, takže je na obrazovku televizoru bezplatně dostanete jen s pomocí antény a naladěného DVB-T2 vysílání. Česká televize zde vysílá ve Full HD rozlišení 1080p, Nova v nižším HD ready 720p. Jsou také součástí nabídky satelitních a kabelových poskytovatelů, kvalita záleží na konkrétním poskytovateli, ale zpravidla je to 1080p nebo 1080i.
Vzhledem k časovému posunu mezi Mexikem, USA, Kanadou a Českou republikou budou zápasy probíhat ve večerních a v mnoha případech pozdně nočních či brzkých ranních hodinách. V tomto případě je tedy nejjednodušší volbou využít služby IPTV/OTT, tedy „televize přes internet“, které nabízí funkci odloženého sledování.
Díky němu si zvolené zápasy můžete přehrát i druhý den (nebo kdykoli později) a zároveň přenos sledovat nejen na televizoru, ale také telefonu, tabletu, nebo notebooku. Navíc zde všechny tři kanály, tedy ČT Sport i Nova a Nova Action najdete ve FullHD rozlišení 1080p, takže přinejmenším v případně Novy to bude technicky lepší podívaná, než z příjmu přes anténu.
Aby soused nekřičel dřív
Streamování televize přes internet má přes své nesporné výhody oproti vysílání přes anténu, satelit nebo kabelový rozvod jeden hendikep. Kvůli bufferování signálu pro vyrovnání kolísání rychlosti internetu dostává divák vysílání se zpožděním. Může se tak stát, že zatímco vám na obrazovce drama teprve začíná, soused již křičí gól.
I to se mnozí poskytovatelé IPTV / OTT vysílání snaží snížit a do nabídky zařadí takzvané nízkolatenční verze daných kanálů. Co to je nám přesněji vysvětlil marketingový ředitel Pecka.TV, Matěj Čičák.
„Zpoždění u kanálů LIVE+ bude přibližně o 45 sekund menší než u standardního OTT streamu (celkové zpoždění oproti satelitu je tak pouze cca 12 sekund). Co se týče kvality obrazu, máme pro diváky velmi dobrou zprávu – díky vyššímu datovému toku dochází k menším datovým ztrátám a výsledná kvalita obrazu je tak ještě lepší. Pro dosažení prémiové kvality a minimální latence využívají kanály LIVE+ datový tok cca 10 Mbps (oproti 5 Mbps u standardního streamu). Abychom zajistili maximální možnou kvalitu, vysíláme kanály LIVE+ rovnou v nejvyšším dostupném profilu, tedy nevyužíváme zde tzv. adaptivní streaming,“ vysvětluje zástupce služby Pecka.TV.
„Kvůli absenci adaptivního streamingu a vyššímu datovému toku je pro plynulé sledování potřeba stabilní a rychlý internet. Zákazníkům s pomalejším nebo kolísavým připojením se tak může obraz zasekávat – v takovém případě stačí jednoduše a bez obav přepnout na standardní stream. Uživatelé mobilních dat musí počítat se zhruba dvojnásobnou spotřebou. Kanály LIVE+ fungují výhradně v živém režimu (funkce Archiv a Nahrávání si diváci mohou užít na standardních verzích těchto kanálů), doplňuje Matěj Čičák.
U této služby budou nejspíše v režimu LIVE+ všechny tři relevantní kanály, nicméně zatím je stoprocentně jistý jen ČT Sport.
U služby SledovaniTV budou v nízkolatenčním režimu dostupné všechny tři stanice. „Pro zajištění nižší latence byl navýšen datový tok přibližně o 30 %. Diváci tak nepřijdou o obrazovou kvalitu ani plynulost přenosu,“ upřesňuje marketingová specialistka SledováníTV, Veronika Vyskočilová. Zároveň upřesňuje, že režim bude fungovat na televizorech od roku výroby 2021 a mobilních platformách a webových prohlížečích. Jde tak o více než 80 procent aktivně používaných zařízení.
MagentaTV nabídne v nízkolatenční podobě kanál ČT Sport.
„Rychlé“ vysílání všech tří kanálů by měla mít i služba Lepší.TV. „U nízkolatenčního vysílání aktuálně ladíme technické nastavení. Předpokládáme, že vybrané kanály budeme moci nabídnout i v režimu s nižší latencí,“ odpověděl nám Dominik Světlík, marketingový specialista služby Lepší.TV.
Vodafone TV nízkolatenční kanály nechystá, většinu zákazníků to ale nemusí mrzet. „Většina set-top boxů na kabelu přijímá programy přes DVB-C, kde je zpoždění minimální,“ upřesnil mluvčí Vodafone, Ioannis Papadopoulos.
A stejně tak služba OnePlay. „Obecně v našich testech vychází zpoždění vysílání v rámci Oneplay velmi dobře, takže budeme fungovat ve stejném režimu jako u přenosů z Chance Ligy, Ligy mistrů nebo jiných sportovních přenosů,“ vysvětlil Jakub Eichler, PR manažer sportovního obsahu skupiny Nova.
Něco navíc
Některé televizní služby si připravily i „něco navíc“, aby divákům sledování zjednodušila, nebo zpříjemnila.
„V souvislosti s mistrovstvím světa připravujeme v aplikaci Magenta TV speciální sekci, ve které diváci přehledně najdou všechny zápasy podle vysílacího dne a času bez ohledu na to, na kterém kanálu budou vysílány. Diváci tak nebudou muset řešit, zda konkrétní přenos poběží na Nova HD, Nova Action HD nebo ČT sport HD,“ uvedla na dotaz redakce Daniela Zahradníková, manažerka televizního obsahu ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
A případně nabídla i vlastní obsah, jako různé sestřihy, nebo možnost přeskakovat nudné pasáže.
„V rámci Oneplay bude pro MS ve fotbale připravena speciální sekce, kde se budou sdružovat všechny zápasy ať už v rámci vysílání ČT Sport, tak i Nova Action a Novy. Vzhledem k nočním časům hodně spoléháme jak na zpětné zhlédnutí až 7 dní a samozřejmě na speciální funkce. Pracujeme s vylepšenými AI sestřihy, které budou k dispozici krátce po skončení zápasu. Zároveň využíváme funkci Klíčové momenty, která automaticky v celém zápase označuje zásadní situace (góly, šance, vyloučení, zranění atd.) a můžete tak v zápase „proskakovat“ pouze přes tyto situace. Samozřejmostí je v rámci Oneplay využívání živých statistik z konkrétních zápasů i z celého turnaje, takže zde najdete nejlepší střelce, tabulky skupin a další důležitý obsah,“ představuje nabídku speciálních funkcí služby OnePlay Jakub Eichler.
To platí o o službě Canal+.
„Ačkoliv nejsme držiteli TV práv, přesto nechceme zůstanou stranu a během šampionátu budeme 2x týdně natáčet podcast CANAL+ Sport, který se jmenuje Premier Cast a je dostupný i v internetové televizi Skylink Live TV. Obvykle se věnujeme především Premier League, ale v tomto případě se obsahově zaměříme na mistrovství světa. Velký důraz pochopitelně bude na český tým, proto budeme natáčet a živě streamovat na YouTube bezprostředně po každém vystoupení národního týmu na turnaji. Například hned po prvním utkání proti Jižní Koreji, které se hraje ve 4 ráno středoevropského času (12. 6.), usedneme po závěrečném hvizdu do studia a rozebereme zápas i další dění na šampionátu, upřesňuje plány služby Canal+, odkrývá nabídku Sylva Sulaimanová za službu Canal+ a doplňuje i plány služby Skylink Live TV.
„Pro fanoušky MS ve fotbale připravujeme na domovské stránce Skylink Live TV speciální řadu s přehledem nadcházejících utkání. V rámci TV archivu (Knihovny) budou všechny zápasy pro lepší orientaci seskupeny do jedné řady,“ nastiňuje Sulaimanová.