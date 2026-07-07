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Česká služba nabídne mikroseriály. Délka do dvou minut, displej nechte na výšku

Václav Nývlt
  17:44

MovixBox | foto: screenshot Technet.cz

Koncem léta by se měla spustit nová česká streamovací služba MovixBox. Má nabídnout kvalitnější alternativu TikToku a „reels“ videům na sociálních sítích. Takzvaná mikrodramata budou mít délku do dvou minut a budou vycházet ve dvacetidílných sériích. Mají být profesionálně napsaná, zrežírovaná, zahraná i natočená.

Služba bude lokální odpovědí na populární asijské služby jako GoodShort, ReelShort nebo DramaBox. Ty jsou zejména v Číně extrémně populární a nabízí takzvaná „duanju“, tedy krátká dramata, respektive „mikrodramata“. V maximálně dvouminutové stopáži stihnou zápletku i rozuzlení a jsou natočená na výšku, aby je bylo možné pohodlně konzumovat na displeji telefonu drženého jednou rukou.

„Generace Z a mileniálové tráví hodiny denně na sítích jako TikTok nebo Instagram, ale konzumují tam převážně amatérský, algoritmy kontrolovaný obsah. My jim nabízíme skutečnou seriálovou kvalitu, profesionální herce a strhující příběhy ve formátu, na který jsou zvyklí,“ představil projekt jeho spoluzakladatel a generální ředitel Michal Deus. Můžete jej znát jako ředitele kreativního holdingu Circus Deus.

„Jsme první, kdo tento formát v Česku a na Slovensku profesionalizuje. Už nyní máme v produkci několik titulů a brzy začneme zveřejňovat i první ukázky,“ doplnil druhý spoluzakladatel a současně kreativní ředitel MovixBoxu Miro Mráz. V oboru filmové tvorby není žádným nováčkem, byl castingovým režisérem například pro film Vlny nebo seriál Sex O’Clock.

Služba by měla být spuštěna koncem léta.

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