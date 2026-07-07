Služba bude lokální odpovědí na populární asijské služby jako GoodShort, ReelShort nebo DramaBox. Ty jsou zejména v Číně extrémně populární a nabízí takzvaná „duanju“, tedy krátká dramata, respektive „mikrodramata“. V maximálně dvouminutové stopáži stihnou zápletku i rozuzlení a jsou natočená na výšku, aby je bylo možné pohodlně konzumovat na displeji telefonu drženého jednou rukou.
„Generace Z a mileniálové tráví hodiny denně na sítích jako TikTok nebo Instagram, ale konzumují tam převážně amatérský, algoritmy kontrolovaný obsah. My jim nabízíme skutečnou seriálovou kvalitu, profesionální herce a strhující příběhy ve formátu, na který jsou zvyklí,“ představil projekt jeho spoluzakladatel a generální ředitel Michal Deus. Můžete jej znát jako ředitele kreativního holdingu Circus Deus.
„Jsme první, kdo tento formát v Česku a na Slovensku profesionalizuje. Už nyní máme v produkci několik titulů a brzy začneme zveřejňovat i první ukázky,“ doplnil druhý spoluzakladatel a současně kreativní ředitel MovixBoxu Miro Mráz. V oboru filmové tvorby není žádným nováčkem, byl castingovým režisérem například pro film Vlny nebo seriál Sex O’Clock.
Služba by měla být spuštěna koncem léta.