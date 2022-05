O2TV přechází na Android, změna čeká statisíce diváků

Současná verze set-top-boxu O2TV je na trhu od července 2018 a rozhraní služby běží na operačním systému Linux. Všechny tyto boxy v následujících týdnech postupně přejdou na operační systém Android TV. Ačkoli to bude určitou součinnost zákazníka vyžadovat, odměnou mu budou nové funkce a možnosti, jež set-top-box zatím neměl. Včetně možností instalace aplikací z obchodu Google Play, přehrávání hudby, videí a fotek z USB pamětí nebo třeba připojení bluetooth sluchátek.

Co diváka čeká

Dobrou zprávou pro ty, kteří především nechtějí komplikovanější sledování TV vysílání a nehodlají se učit s novým rozhraním, je, že nebudou muset. V rámci takzvaného Android TV Operator Tier totiž set-top-box po zapnutí naběhne rovnou do služby O2TV, která vypadá a funguje přesně tak, jako pracovala doposud. Pouze v pravém horním rohu obrazu přibudou drobné ikony, kterými se dostanete do aplikační nabídky Android TV a základního nastavení systému. Pokud si jich nebudete všímat, tak se pro vás uživatelsky vlastně nic nezmění.

Pokud si jich naopak všímat budete, dostanete se k aplikační nabídce, do které si můžete doinstalovat aplikace dle vlastního výběru z obchodu Google Play. Jediným omezením je absence streamovací služby Netflix, jejíž provozovatel požaduje po každém zařízení certifikaci, kterou v O2 neřešili. Konkurence, ať již HBO Max nebo třeba Amazon Prime Video, normálně dostupná je, stejně jako další spousta aplikací, včetně přehrávače VLC nebo multimedálního centra KODI. A nechybí integrovaný Chromecast pro přenos obrazu a zvuku z aplikací v chytrých telefonech a tabletech. Připojit můžete i herní ovladač a hrát na televizoru jednodušší hry.

Mezi předinstalovanými aplikacemi najdete „O2 Knihovnu“ s přehráváním audioknih. Podle ředitelky O2TV Dany Tomáškové se audioknihy v nabídce O2 vyrovnaly e-knihám jak popularitou využívání, tak obratem prodejů. Pokud jste si v rámci tarifu O2TV platili i HBO OD, budete dále se stejným aplikačním napojením a se stejnými přihlašovacími údaji využívat HBO Max.

Jak přechod proběhne

Podle Josefa Dočkala, produktového a inovačního ředitele O2TV, jde o první „in-field“ migraci zákaznického zařízení z Linuxu na Android TV na světě. Technicky jde o hodně složitý proces, zákazníka by však žádné těžkosti čekat neměly, alespoň pokud vše půjde jako při testech. Upgrade proběhne v nočních hodinách automaticky, po opětovném spuštění set-top-boxu bude muset uživatel projít stejným nastavením jako u každého zařízení s Android TV. S tím rozdílem, že heslo na wi-fi síť, přihlašovací údaje do služby a některá další nastavení by měl nový systém od starého převzít automaticky.

Změna se týká tohoto set-top-boxu, ty staré vysoké (a již většinou vyměněné) přestanou na konci června fungovat.

Migrace systémů se samozřejmě neuskuteční najednou, ale ve vlnách po až 25 000 uživatelích. Předpokládá se, že všech 350 000 zákazníků bude převedeno nejpozději do dvou měsíců od momentu, kdy přechod začne.

Jakmile na zařízení dojde řada, uživatel bude upozorněn notifikací, že k migraci systému dojde. Má možnost tento proces jednou odložit. Poté, co proběhne, čeká uživatele po dalším zapnutí set-top-boxu vložená obrazovka s QR kódem pro načtení průvodce následujícími kroky, bez kterého se ovšem nejspíše obejde.

O2TV migruje z Linuxu na Android TV

Dále je to standardní instalace Android TV zařízení, můžete se přihlásit pomocí Google účtu, ale není to podmínka, pokud nechcete využívat i jiné služby a aplikace než O2TV.

V rámci migrace bude do zařízení nahrán systém v deváté verzi, dokonce roku bude upgradován na Android TV 10. Do konce letošního roku by mělo O2TV přejít na úplně novou vysílací platformu, která bude lépe zvládat současný styl a objem používání služby. Pro diváky to bude znamenat jen běžnou aktualizaci aplikace. Nadcházející přechod na operační systém Android TV je pro to však nutnou podmínkou.