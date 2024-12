Dříve běžné, dnes unikátní: přenosný televizor kdysi slavné německé značky

Mladší ročníky si možná na Metz ani nevzpomenou. Německá firma vznikla v roce 1938 a vyráběla elektronické součásti pro slavného producenta optických prvků Carl-Zeiss. V průběhu let vyráběla fotografické blesky, rozhlasové přijímače, gramofony a především televizory – a byla to, čemu v moderním žargonu říkáme „love brand“. Pak se ovšem přestalo finančně dařit, v roce 2014 vyhlásila bankrot a v roce 2015 firmu koupil čínský producent elektroniky Skyworth. A v jejím vlastnictví je dodnes.

My jsme z aktuální nabídky do testu vybrali zajímavý a dnes trochu netradiční produkt – přenosný televizor 24MPE7000Z.

K čemu dnes přenosný televizor?

Dnes je přenosný televizor prakticky zapomenutou kategorií, ale kdysi byly docela běžné. Televizní přijímače byly drahé a lidé často kupovali menší modely, které byly o něco levnější než „velcí“ sourozenci a zároveň je šlo přenášet mezi místnostmi, nebo třeba odvézt na chalupu. Při dnešních cenách ovšem není nijak výjimečné mít v domácnosti televizor v každé místnosti a minimálně jeden i na chatě, či chalupě. Část „sledování mimo obývák“ navíc převzaly chytré telefony a tablety.

Přesto mi nepřipadá koncepce přenosného televizoru „mimo mísu“ ani v dnešní době. Můžete ji snadno přenést do místností, kde ji běžně nepotřebujete, nebo s ní zajít na balkon, nebo třeba do zahradní pergoly – což se třeba během velkých sportovních událostí může hodit. Snadno také můžete dětem omezit čas před televizorem strávený – prostě jej odnesete z dětského pokojíku pryč. Ti, co podle videoreceptů vaří, videotréninků cvičí, videonávodů malují, si ji mohou postavit přesně tam, kde jim to bude vyhovovat.

Kde je anténa?

Zkoušený přenosný model Metz má příjemně robustní šasi z bílého platu, který je mramorován kousíčky, které přímo volají „Héééj, jsem z recyklovaného plastu!“. Rámeček kolem obrazovky je černý, zvuková lišta pod obrazovkou je potažená šedou hrubě tkanou průzvučnou tkaninou. K přenosu je připraveno ucho z veganské kůže, které dobře padne do ruky a hlavně se nemusíte bát, že se vám televizor vysmekne z nějakého plastového vybrání.

LCD obrazovka o úhlopříčce 24" (61 centimetrů) má rozlišení 1080p (tedy FullHD), které je vzhledem k velikosti naprosto dostačující. Operačním systémem je Google TV, k internetu ji připojíte jak kabelem, tak bezdrátově pomocí wi-fi. Což podle nás bude nejčastější variantou, protože tahat za přenosným televizorem kabel, nedej bože anténní kabel, by bylo poněkud nepohodlné.

Což je mimochodem první negativní postřeh, televizor nemá vestavěnou anténu, pouze klasické konektory pro kabel od anténního (i kabelového a satelitního) rozvodu. Pokud byste tedy chtěli sledovat televizní vysílání z antény, musíte buď natáhnout kabel, nebo si pořídit anténu přenosnou. Podle nás měla být buď integrovaná, nebo přibalena v příslušenství.

Na druhou stranu, uživatel dnes sleduje spíše streamovací služby nebo televizní vysílání pomocí internetových IPTV/OTT služeb a k tomu potřebuje jen wi-fi. A díky Google TV má na výběr z obrovského množství aplikací.

Ale zpět k příjmu televizního vysílání – po připojení koaxiálního kabelu k domovnímu rozvodu jsme naladili vše spolehlivě, přepínání kanálů je prakticky okamžité, včetně zvuku. U kanálů jsme mohli měnit pořadí v seznamu, nebo nechtěné kanály přeskakovat. Český překlad této části menu dělala buď hodně unavená umělá inteligence, nebo někdo, kdo netušil co dělá – v některých případech jsme význam voleb spíše odhadovali, nebo byli překvapení, co „odkliknutí“ doopravdy provedlo.

Elektronický programový průvodce je přehledný, jen se nám nepodařilo jím listovat během poslechu jiného pořadu – televizor okamžitě na pozadí přepne na kanál, na jehož nabídku jste se v EPG posunuli. Aplikace hybridního systému HbbTV fungovaly bez problémů.

Všechno funguje

Operační systém a domácí obrazovku Google TV nemusíme určitě představovat. Neobvyklá je pouze drobná grafika v pravém horním rohu obrazovky, která znázorňuje úroveň nabití vestavěného akumulátoru. Potěšilo rychlé přepínání uživatelských účtů, které má i vlastní tlačítko na dálkovém ovladači.

Reakce systému jsou poměrně svižné, v aplikacích je to ovšem o trochu horší – ne tak aby nás to nějak zásadně rozčilovalo, ale ne tak, abyste si toho nevšimli. Škoda, že výrobce trochu nepřitlačil po hardwarové stránce, zvláště když lze předpokládat, že tento xtý a méně používaný televizor v domácnosti budete měnit méně často, než hlavní obrazovku v obýváku.

Vestavěný přehrávač si poradí s videi, fotkami i hudbou, moderní formáty zvládl výborně, obrazné zuby si vylámal jen na archaickém DivX. Což samozřejmě spravíte instalací jiného přehrávače z Google Play Store, například VLC. Pak přehrajete skoro vše jak z USB disku, tak ze síťového disku (sdílení z NASu QNAP TS-230 fungovalo perfektně).

Akumulátor překvapil

Obraz odpovídá základní kategorii. Černá je trochu do šeda, což koresponduje s podsvětlením v rámečku bez lokálního stmívání a horší se při pohledu ze stran, podhledu i nadhledu. Tato vlastnost omezuje i kontrast, zároveň spuštění HDR obsahu (televizor podporuje HDR10 a HLG) nemá dramatický vliv na obraz. To lze očekávat až ve vyšší kategorii. Jinak je (po mírném seřízení oproti „out-of-the-box“ nastavení) obraz docela slušný, s příjemným neagresivním barevným podáním.Vykreslení pohybu není ideální, ostrost je stále dobrá, ale výsledek není plynulý.

Zklamáním a promarněnou příležitostí je zvuková lišta. Televizor hraje jako obyčejný televizor, projev je soustředěn především do středních kmitočtů. Jediným rozdílem je, že umí bez zkreslení zahrát docela nahlas. Čekali jsme zvuk odpovídající spíše bluetooth reproduktoru nižší střední třídy a toto očekávání nebylo naplněno.

Sluchátka můžete připojit klasicky přes bluetooth, konektor s analogovým signálem byste hledali marně. Bezdrátové rozhraní je v televizoru i kvůli dálkovému ovladači, jehož mikrofon můžete využít pro hlasové vyhledávání (to nám fungovalo výhradně pro videa na YouTube) a pro instrukce pro Google Assistenta.

Samozřejmě jsme vyzkoušeli, jak dlouho televizor vydrží v provozu na jedno nabití. Výrobce udává tři hodiny, což je nejspíše hodnota „nejhoršího scénáře“, protože nám televizor po třech hodinách stále vesele hrál. Hrál i po čtyřech a energie došla po čtyřech hodinách a 55 minutách – za nás skvělé. Měřili jsme obrazem nastavený na příjemné sledování v interiéru (tedy nikoli jas a podsvětlení na „max“) a přehrávali jsme video z YouTube a Netflixu.

Metz 24MPE7000Z rozhodně není špatný televizor a mimo určitých výhrad vlastně funguje docela dobře. Pokud byste jej plánovali používat venku, tak pamatujte, že matná povrchová úprava obrazovky sice pomáhá s odlesky okolních světel, ale výkon podsvětlení bude s jasnějším sluncem bojovat marně.

Televizor je v prodeji za 8 980 Kč včetně DPH.