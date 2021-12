Vánoce na maximum. Užijte si pohádky a hry s technologií budoucnosti

Trhání papíru pod vánočním stromečkem baví snad každého už od dětství. Čím větší dárek, tím lepší. Víc papíru, víc trhání. Udělejte celé rodině radost a pod stromeček dejte i dárek, na němž se s ohledem na velikost krabice papír bude trhat jedna radost – televizi! O svátcích je na ni ten pravý čas, v programu najdete jednu pohádku za druhou, takže nová televize rozhodně najde své využití.

Velká tak akorát

Vybrat novou televizi ovšem není záležitost minuty. Člověk si může vybrat podle ceny třeba tu nejlevnější nebo podle velikosti tu první, kterou mu e-shop nabídne. Ovšem ta by mohla být po doručení a zapnutí taky pěkným zklamáním. Věnujte tomu chvíli a vyberte tu správnou.

Jedním z klíčových měřítek je samozřejmě velikost. Ta se odvíjí od toho, jak blízko televizní obrazovce budete sedět. Vzdálenost od televize by se měla rovnat dvou- až třínásobku zvolené úhlopříčky. Sedíte-li tedy dva metry od televize, měli byste se poohlédnout po úhlopříčce 55“ (139 cm). Pokud budete sedět moc blízko před velkou televizí, jen těžko si vychutnáte požitek ze sledovaného filmu. Naopak budete-li sedět moc daleko u televizoru s příliš malou úhlopříčkou, přijdete o množství detailů obrazu, které umocňují divácký zážitek.

Až překvapivě tenká

Samotná technologie je potom také důležitá, protože rozhoduje o tom, jaký zážitek vám televize zprostředkuje, ale i o tom, jak zapadne do interiéru. Kupříkladu OLED televize od LG využívají místo podsvícení samosvítící pixely. Tyto tenké televize téměř nemají rámeček. Díky pixelům nabízejí dokonalý kontrast a černá barva je 100% černá.

Pokud si o svátcích pustíte film či sportovní zápas kdykoli během dne i noci, neunikne vám žádný detail. S OLED je totiž vše reálnější. Samosvítící pixely mohou zobrazit i tu nejmenší hvězdu na té nejtemnější obloze nebo ten nejrychlejší puk při napínavém zápase s absolutní přesností a nevídaným kontrastem. Přesvědčte se sami a jděte se podívat do nejbližší prodejny, kde budete schopni kvalitu obrazu snadno porovnat.

Apple TV na tři měsíce zdarma

Viděli jste už seriál Papírový dům, Hra na oliheň nebo nejnovější vánoční komedie z produkce Netflixu? Zachumlejte se o svátcích pod deku a dejte si rovnou několik sérií. S nejvyspělejším souborem technologií televizorů LG pro sledování filmů Cinema HDR doplněných technologiemi Dolby Vision IQ a Dolby Atmos to bude zážitek jako v prémiovém kině.

Streamovací služby jako je Netflix nebo třeba Apple TV tyto technologie podporují. Funguje to tak, že Dolby Vision IQ využívá metadata a vestavěné světelné senzory televizorů k optimalizaci kvality obrazu podle žánru obsahu a okolních podmínek, zatímco Dolby Atmos zároveň poskytuje dokonale pohlcující zvuk. Jedná se o účinné spojení, které přináší realističtější zážitek při sledování filmu. LG má teď navíc akci, díky níž k vybraným televizorům získáte i Apple TV na tři měsíce zdarma.

Hry bez zpoždění

Že vás „nečinné“ sledování televize úplně nebaví a máte raději víc akce? Svátky jsou skvělou příležitostí, jak zužitkovat novou televizi třeba pro hraní her. Nebude to tedy tak poklidné, možná zapracuje i soutěživost, ale rozhodně to bude velká zábava!

Hrát můžete nejen s těmi, kdo jsou s vámi doma, ale i s přáteli online. Díky LG OLED televizi, která si perfektně rozumí s herními konzolemi

nové generace, nezůstanete pozadu ani o vteřinu. Právě tyto obrazovky totiž mají extrémně nízké zpoždění na vstupu s neuvěřitelnou dobou odezvy 1 milisekunda. To zajišťuje, že se každý pohyb, který zadáte do ovladače, okamžitě zobrazí na obrazovce, takže budete mít klíčovou výhodu před svými soupeři a větší šanci na vítězství.