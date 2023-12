Tip na dárek: Levný soundbar, co příjemně vylepší zvuk běžných televizorů

Ačkoli jsme v redakci přesvědčení, že na elektronice, kterou chcete spokojeně používat mnoho let, se nevyplatí příliš šetřit. Zároveň víme, že reprosoustava v ceně dvou větších nákupů v supermarketu nebývá zvukově žádná hitparáda, navzdory tomu nám investice do alespoň základního soundbaru dává smysl.

Jako příklad pro tento vánoční tip jsme vybrali soundbar Hisense HS214 a to jednoduše proto, že v zahraničních recenzích o něm zpravidla hovořili velmi pozitivně, což u ozvučení za „osmdesát babek“ rozhodně není pravidlem.

Jen to podstatné

Hisense HS214 je čistě stereofonní soundbar – pod čelní mřížkou po stranách na diváka míří dva eliptické širokopásmové reproduktor, na spodní straně uprostřed je basový reproduktor a po stranách (na bocích) jsou otvory bassreflexů. Zároveň se o navození dojmu prostorové reprodukce nesnaží ani elektronickou cestou – a je to dobře. Čím méně toho za danou cenu má soudbar dělat, tím větší rozpočet na provedení nezbytných dílů a funkcí je. I proto považujeme za výhodu, že zde není externí subwoofer.

Konstrukce soundbaru je přitom poměrně robustní, čelní mřížka je kovová, vrchní strana vzorem imituje kůži – a vypadá to překvapivě dobře a hlavně na tom bude méně vidět prach a šmouhy od prstů. Větší výtku máme k basovému měniči, respektive absenci jeho ochrany. Chápeme, že se chtěl výrobce vyhnout potenciálně drnčící mřížce, ale takto jej máte šanci prstem poškodit už během vybalování. Pozor na to. Soundbar má na šírku 65 centimetrů, váží 2,18 kg.

HS214 je na tom, vzhledem k ceně, překvapivě dobře z hlediska přípojných míst. Základem je HDMI ARC pro snadné připojení televizoru, přičemž se po zapnutí televizoru soundbar sám zapne a hlasitost můžete řídit ovladačem televizoru. Dále jsou tu dva digitální vstupy – optický (toslink) a elektrický (cinch) a 3,5mm jack pro stereofonní analogový vstup. Překvapivě je tu i USB vstup pro přehrávání hudby, avšak tím se dostáváme k jednomu většímu ústupku vůči nízké ceně. Soundbar nemá displej ani obslužnou aplikaci.

Zatímco přepínání vstupů vtipně indikuje barevná změna diody uprostřed čelní mřížky, pro přehrávání hudby z USB paměti to není nic platné – systém přehrává dál a dál, můžete přeskočit na další skladbu, vrátit se na předchozí, ale tím možnost výběru hudby k poslechu končí. Pokud si ale do paměti nahrajete svůj oblíbený playlist, nebo spoustu různé ambientní či relaxační hudby, může to fungovat dobře.

Systému nevadí složky ani samostatné soubory, přehrál nejen MP3 ale i FLAC a dokonce soubory ve vysokém rozlišení, což uvádíme jen jako překvapení, na tomto soundbaru rozdíl mezi MP3 a hi-res audiem samozřejmě nepoznáte.

Pohodlněji přehrajete hudbu přes bluetooh rozhraní, které funguje velmi dobře a v rámci možností zvuku nepřidává žádné zásadní zkreslení na výšách a vokálech – ani to není v této kategorii samozřejmé. Potěšilo nás, že dálkovým ovladačem sounbaru můžete přeskakovat i skladby při bezdrátovém přehrávání ze Spotify.

Jak hraje?

Nenechte se zklamat prvními minutami poslechu a dejte soundbaru pár hodin na rozehrání – po deseti hodinách hnědého šumu při střední hlasitosti se to s první minutou nedalo srovnat.

Běžným televizorům do 20 tisíc připojení zkoušeného soundbaru jednoznačně prospěje. Zejména proto, že v televizoru není dostatečný prostor pro ozvučnici a tak v nich vestavěné reproduktory mají hodně ztíženou práci. V soundbaru prostor je a je to slyšet – vokál je plnější, hutnější a výraznější, na poslech příjemnější. Zlepší se celková mohutnost podání a ačkoli je basový reproduktor maličký, stále zvládne mnohem více hloubek než běžné reproduktory v televizoru.

Akční efekty mají více energie, dramatická hudba větší hloubku a intenzitu. Jen to nesmíte přehnat s hlasitostí, nebo nastavením basů – jinak se v exponovaných pasážích může basový měnič dostat na svůj limit. Charakter zvuku je spíše hlubší, trochu větší „cink“ na výškách a lehké rozjasnění hlasu by mu pomohlo, ale vzhledem k ceně to není důvod ke stížnostem.

HS 214 rozhodně není žádné velké hi-fi, ale nabízí více než bychom za 2 400 Kč očekávali. Kdo není spokojený se zvukem své televize a opravdu nechce utrácet – toto je náš tip.