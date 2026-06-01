Kodek, který odstartoval filmové pirátství na internetu, slaví 25 let

Václav Nývlt
V době streamovacích služeb je to skoro nepředstavitelné, ale před pětadvaceti a více lety byl jediný způsob, jak si doma pustit nový film, si jej koupit nebo půjčit na VHS kazetě nebo DVD disku. Za tehdejší cenu jednoho filmu si dnes můžete předplatit streamovacích služeb hned několik a v půjčovně se zpravidla stovky zájemců přetahovali o jednotky kopií daného filmu. A pak přišel DivX a vše se změnilo.

Na počítačových monitorech sledovalo několik generací uživatel i filmy a seriály. K tomu pomohly i kodeky DivX a XviD. | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Filmy na DVD byly komprimované ve standardu MPEG 2. Oproti nekomprimovanému videu to byla obrovská úspora dat, ale i tak měl film v evropském formátu PAL s rozlišením 720 × 576 pixelů velikost kolem 4–7 GB, záleželo na jeho délce a nastavení datového toku.

Pro představu – na tehdejší pevné disky v počítačích se takové filmy vešly maximálně dva a vypalování DVD tehdy bylo velmi nákladné. Navíc, dvouvrstvé DVD (s kapacitou 8,5 GB) přišly na trh o několik let později a tak bylo potřeba překódovat video do nižšího datového toku, aby se vešlo na jednovrstvé (4,7GB) disky.

Zároveň bylo jasné, že MPEG-2 není řešením pro internetové video, protože vzhledem k tehdejším rychlostem datových sítí by muselo mít miniaturní rozlišení i snímkovou frekvenci – a bylo by nepoužitelné.

V roce 1999 vydal Microsoft kodek MPEG-4 ve verzích v1 až v3, který nabízel mnohem účinnější kompresi a díky tomu mělo video při srovnatelné kvalitě mnohem menší velikost souboru. To otevřelo cestu internetového videa ze serverů na monitory, ale pro případné pirátské využití (volné šíření filmů a seriálů) to mělo háček – kodek byl spojen s kontejnerem ASF, který měl implementovanou ochranu autorských práv DRM.

Krátce po vydání se francouzskému softwarovému vývojáři Jerome Rotovi tento kodek podařilo hacknout a upravit tak, že fungoval ve spojení se starším kontejnerem AVI (mimochodem vyvinutý také Microsoftem), který ochranu autorských práv implementovanou neměl. Pojmenoval jej DivX a cesta k filmovému a seriálovému pirátství byla otevřena.

S kodekem DivX bylo totiž možné zkomprimovat film z DVD tak, aby se vešel na 700 MB CD-R (které tehdy stálo jen několik desítek korun) a přitom byla kvalita obrazu stále akceptovatelná. Zejména s přihlédnutím k velikosti a rozlišení tehdejších obrazovek – počítačové monitory byl zpravidla 15" nebo 17", televizory 21" až 32".

S rozvojem P2P sítí a rychlosti internetu se neoficiální distribuce přesunula z CD-R médií na internet.

Rozprostřené výročí

V souvislosti s kodekem DivX a tím co představuje by se dalo jako výročí označit mnoho dat a proto jsme „píchli prstem do kalendáře“ zhruba někde uprostřed. Zároveň se zdroje v některých případech v dataci poněkud rozchází.

  • 1999 – Microsoft uvolňuje MPEG-4 v3 jako součást Windows Media Tools
  • 1999 – Jerome Rota hackuje kodek a vytváří DivX 3.11 Alpha
  • 2000 – Ve verzi 3.22 byly opraveny některé chyby. Stále ale jde o nelegální ukradený kodek.
  • 2000 – Probíhají práce na legální verzi kodeku, která nebude obsahovat ukradený kód
  • 2001 – Vydání kodeku OpenDivX s enkodérem Encore 2 (Project Mayo)
  • 2001 – Část tvůrců se rozhodla, že kodek nebude open source a chtějí na něm něco vydělat
  • 2001 – Společnost DivX Networks se dělí, část týmu pokračuje ve vývoji DivX4 (základní kodek zdarma, pokročilý vyžaduje licenci) a část založila projekt Xvid (svobodný software, otevřený zdrojový kód)
  • 2002 – Vznik pokročilejšího DivX 5, vydání nového kodeku XviD. Ten se nakonec stává formátem dominantním.
  • 2004 – Vychází významně opravená a upravená verze XviD

Videa kódovaná v DivX a XviD se postupně vymanily z počítačů a začaly je přehrávat jak DVD přehrávače, tak různé multimediální přehrávače. Ve spojení se stahováním z internetových úložišť a P2P sítí se staly pro mnoho lidí standardem domácího přehrávání filmů a seriálů.

Osud

V současné době se tyto kodeky již nepoužívají, filmy v nich dříve zakódované stále běžně přehrajete. Podpora v chytrých televizorech se již značně omezila, modely s Tizen a WebOS již tyto kodeky nepřehrávají, v modelech s Android TV/Google TV si můžete nainstalovat přehrávač (například VLC) a bez potíží je přehrát.

Úpadek v zapomnění způsobily nové kodeky H.264, H.265 a VC1, které nabízí mnohem efektivnější kompresi a díky tomu jsou dobře použitelné i s videi v ultravysokém rozlišení 4K. Mimochodem, obraz ve 4K rozlišení má 20× více obrazových bodů, než mělo DVD.

