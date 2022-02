PŘEHLEDNĚ: Kde a jak se znepříjemní sledování televize přes internet

Médii prolétla zpráva, že ve službě O2TV zřejmě od března nebudou přítomné kanály FTV Prima, protože se firmy nedohodly na nových finančních podmínkách spolupráce. Jádrem sporu je funkce zpětného zhlédnutí, respektive možnost přehrávaný pořad zrychleně přetáčet.

Nikomu samozřejmě nevadí, že si divák rychle přetočí utkání až k dalšímu gólu, přelétne otravný hudební klip nebo rychloposuvem zkrátí projev někoho, koho nechce poslouchat. Jenže divák po dálkovém ovladači sáhne nejspíš nejčastěji ve chvíli, kdy pořad přeruší reklamní blok. Není žádným tajemstvím, že za vysílání komerčních televizí divák platí právě tím, že sleduje reklamy, za jejichž odvysílání platí televizním stanicím firmy, jejichž produkty nebo služby reklama propaguje. To ale nenastane, pokud divák reklamu přeskočí.

Informační řádek ve vysílání FTV Prima upozorňuje na možnost, že jejich stanice nebudou v O2TV dostupné. Screenshot jsme pořídili ve službě Sledovani.TV, informace tedy není cílená jen na diváky dotčené služby.

Dělal to tak vždycky, ať již pořady sledoval z kazety VHS videorekordéru, harddisku digitálního rekordéru, nebo z USB paměti vložené do televizoru. Jenže v rámci služeb internetového vysílání to může udělat bez přípravy, kdykoli a navíc velmi pohodlně.

Dokud se takzvané „odložené přehrávání“ nepočítalo do sledovanosti, problém v podstatě neexistoval. V roce 2018 vedle klasických „peoplemetrů“ spustila Asociace televizních organizací projekt PEM D, který živé i odložené vysílání na internetu měří.

Oslovili jsme Asociaci televizních organizací s žádostí vysvětlení, zda je přetáčení a přeskakování reklamních spotů opravdu měřeno, nebo pouze na základě přehrávání pořadů odhadováno. Odpověď jsme dostali přímo od šéfky projektu měření televizního sledování agentury Nielsen Admosphere, Veroniky Vilánkové.

„PEM D jako součást peoplemetrového projektu měří digitální sledovanost televizního vysílání site-centric metodou ve webových přehrávačích, mobilních aplikacích a HbbTV aplikacích televizních společností. Měřena je jak sledovanost pořadů, tak reklamních spotů. Vždy je při tom jednoznačně identifikováno aktuálně přehrávané video (pořad nebo reklama). Tedy rozhodně není používán žádný předpoklad o přeskakování reklam, ale naměřená sledovanost reklam je výsledkem měření reálného chování diváků,“ vysvětluje Vilánková a dodává: „Odložená sledovanost na televizorech je tedy v rámci PEM D části projektu měřena jen pro platformu HbbTV. Tato sledovanost, ale i všechny jiné druhy odložené sledovanosti na televizorech (např. skrze archiv IPTV operátora), jsou měřené na panelu peoplemetrových domácností v klasické PEM TV části projektu. I zde je měřeno reálné chování diváků pokud jde o přístup k reklamním spotům.“

A tak nejen televizní společnosti, ale i reklamní agentury již pátým rokem sledují, jak objem sledování pořadů přes internet narůstá a jak kvůli divácky atraktivní funkci rychlého přetáčení v odloženém sledování přichází o peníze za „nepřehranou“ reklamu.

Placené vysílání

Pokud nepatříte mezi zhruba 45 procent české populace, která sleduje vysílání přes bezplatný příjem „anténou ze vzduchu“, nejspíš za televizní příjem platíte měsíční poplatek – ať už jde o vysílání přes internet, kabelovou síť, nebo satelit. Někdo proto, že musí – má špatný příjem volného vysílání přes anténu. Někdo proto, že chce sledovat kanály, které ve volném vysílání nenajde. A někdo proto, že chce nadstandardní službu.

Nadstandardem je třeba vyšší kvalita obrazu – u placených služeb je běžné plné HD (1920 x 1080 pixelů), zatímco u volného vysílání je buď méně než poloviční (1280 x 720 pixelů), nebo čtvrtinové (960 x 540 pixelů) rozlišení – s výjimkou České televize, která je živa z koncesionářských poplatků a tak obraz ve vysokém rozlišení nabízí i ve volném DVB-T2. V případě, že jde o malý televizor v kuchyni, je to skoro jedno, ale pokud na vysílání s nízkým rozlišením přepnete na 55" a větším televizoru v obýváku, ihned uvidíte, že něco není v pořádku.

IPTV – televize přes internetový protokol, používá se jako obecný termín. Ve skutečnosti je to druh vysílání, kdy je televizní stream oddělen a prioritizován od ostatního datového provozu v síti. Příkladem je O2TV v síti O2. OTT – televizní vysílání, kdy je s televizním streamem zacházeno jako s ostatními daty. Příkladem je O2TV v konkurenční internetové síti.

Druhou a neméně podstatnou nadstandardní funkcí vysílání přes internet (IPTV, OTT) je zboření lineárnosti televizního vysílání. Už nemusíte pro sledování oblíbeného seriálu čekat do 20:05 nebo kvůli artovému filmu pro náročnějšího diváka ponocovat do dvou ráno. Prostě si ho z programu vyberete a díky funkci zpětného přehrání přehrajete kdykoli. Stejně tak si můžete živé vysílání „pauznout“ a dojít si pro kafe, na toaletu nebo vyvenčit psa a pak pokračovat ve sledování. A protože v tu chvíli už jde o přehrávání ze záznamu, můžete pomocí šipek rychle přetáčet pořad v obou směrech.

Že takto diváci přeskakují reklamy, je zřejmé a v dřívějších diskuzích s některými provozovateli IPTV služeb zpravidla na toto téma zaznělo, že televizním stanicím je to kompenzováno v rámci plateb, které televizním stanicím / mediálním domům za každého zákazníka odvádí. To je rozdíl oproti volnému „vysílání přes anténu“, kde naopak vysílací stanice a mediální domy platí za to, že jsou jejich kanály v terestrickém vysílání dostupné.

Ztráty z nepřehrané reklamy

A tím se dostáváme k jádru problému. FTV Prima tyto platby nepovažuje za adekvátní kompenzaci za nepřehranou reklamu. Na otázku, jaká částka by tuto ztrátu nahradila, není úplně jednotná odpověď. FTV Prima dřív v prohlášení uvedla, že by šlo o zvýšení „o nízké jednotky korun za jednu domácnost (méně než pět korun)“. V prohlášení O2TV pak stojí: „požadované navýšení poplatků ze strany FTV Prima o 2 500 procent“. A služba Lepší.TV nacenila možnost vynechání reklam na kanálech FTV Prima na „kolem padesáti korun“.

Nicméně, FTV Prima nabídla operátorům několik možností.

„Jako vstřícný krok vůči IPTV operátorům jsme pro rok 2022 navrhli čtyři varianty, které umožňují divákovi zhlédnout jen asi dva a půl minuty reklamy, což je zkrácení reklamního breaku na třetinu. Jedná se o různé kombinace TV a online reklamy,“ odpověděla na dotaz redakce ředitelka komunikace FTV Prima Gabriela Semová.

A které to jsou? První je, že operátor koupí práva na přeskakování reklamy ve zpětném zhlédnutí, jinými slovy, ztrátu z reklamy za diváky finančně kompenzuje. Buď by to operátor musel „vzít“ ze své marže, nebo o to zvýšit cenu služby pro diváka.

Kanály FTV Prima ve službě O2TV

Druhou variantou byl jakýsi kompromis – ve zpětném zhlédnutí by byl možný rychloposuv, ale polovina reklamního bloku by byla nepřeskočitelná – přehrála by se vždy v reálném čase. Ve třetí variantě by odvysílané reklamní bloky ve zpětném zhlédnutí vůbec nebyly, ale pořad by byl přerušen vloženou online reklamou, v rozsahu pět minut na jednu hodinu. A poslední variantou by pak bylo zablokování možnosti přetáčení reklam, které by tak byly vždy divákovi přehrány, podobně jako při vysílání v reálném čase.

Největší český IPTV a OTT operátor O2TV nepovažuje ani jednu z variant za akceptovatelnou.

„Technická realizace tak, jak si ji představuje FTV Prima, je v tuto chvíli pro O2 nerealizovatelná. Navrhovali jsme osvědčenou cestu z internetového prostředí, která aplikuje logiku nižšího počtu lépe cílených pre-rollů (tj. krátkých reklam před spuštěním videa - pozn. redakce), a chtěli se bavit o počtech takových spotů. Dává nám daleko větší smysl menší počet lépe cílených reklam než časový limit pro reklamní sdělení, který se prakticky neodchyluje od limitu, který stanovuje regulátor pro běžné televizní vysílání. Cílili jsme ideálně na dvě reklamy, které jsou, jak víme z internetového světa, nejrelevantnější. Nicméně nejprve musí dojít k vyřešení souvisejících témat, jakými jsou ochrana zákaznických dat nebo identifikace pozic v rámci programu,“ vysvětlila nám Anna Lenerová, šéfka obsahu O2TV.

Co ostatní IPTV a OTT operátoři?

Se souvisejícími dotazy jsme se obrátili na provozovatele dalších služeb internetového televizního vysílání a ukázalo se, že ačkoli se věc mediálně smrskla na „Prima nebude v O2TV“, se stejným požadavkem FTV Prima se potýkali i ostatní operátoři. A s různým výsledkem pro diváka.

Kuki omezené přeskakování reklam

„Jednání mezi námi a FTV Prima o podmínkách dalšího vysílání jejich kanálů probíhá již několik měsíců. Součástí jednání je mimo jiné i požadavek FTV Prima na plošný zákaz přetáčení reklamních sdělení na všech TV kanálech z rodiny Prima. Prima taktéž požaduje zvýšení plateb, které odvádíme jednak za to, že jejich kanály poskytujeme zákazníkům Kuki, a dále extra zpoplatnění chytrých funkcí, jako je zpětné zhlédnutí nebo přehrání na mobilu,“ poodkryl situaci Lukáš Pazourek, marketingový ředitel Kuki.

„Stejně jako zbytek českého trhu jsme byli vystaveni těžkému rozhodnutí. Buď požadavek FTV Prima na zdražení a zákaz přetáčení reklamních bloků přijmeme, nebo budeme nuceni vyřadit všechny kanály FTV Prima. Jelikož si nedokážeme dost dobře představit Kuki bez kanálů Prima, zvolili jsme cestu implementace zákazu přetáčení reklamních sdělení a akceptaci vyšších odvodů za souhlas k jejich šíření. Z pohledu našich zákazníků ale zákaz neomezeného přetáčení reklam vnímáme negativně,“ vysvětluje Pazourek.

Jak to bude vypadat pro diváka?

„Naši zákazníci si tedy budou moci i nadále pouštět pořady Primy až týden zpětně. Jakmile se v záznamu dostanou k reklamám, budou muset vždy část reklamního bloku odsledovat. Po zhlédnutí přibližně 180 sekund reklam budou moci zbytek reklamního bloku přeskočit,“ upřesnil šéf Kuki.

Zvýší se cena služby?

„Rostoucí náklady na vysílané pořady a provoz platformy Kuki řešíme koncepčně a ne podle smlouvy jednoho vysílatele. Uvidíme, jaký bude další vývoj, a podle toho budeme reagovat a vymýšlet taková řešení, která budou pro zákazníky bezbolestná a naopak přinesou další novinky a vylepšení Kuki,“ doplňuje Pazourek.

SledováníTV přeskočení reklam za příplatek

„S Primou jsme ohledně této novinky v kontaktu již několik měsíců. V rámci jednání nám bylo nabídnuto několik variant řešení zákazu přetáčení reklam. Z nich jsme si vybrali vhodný model pro SledováníTV, který implementujeme do naší platformy,“ uvedla na dotaz redakce Marie Indráková, marketingová ředitelka SledováníTV.

„Nyní jsme ve fázi, kdy dokončujeme technické úpravy platformy a jednotlivých aplikací a kompletní implementaci schvalujeme s Primou. Naše řešení je navrženo tak, aby uživatelé nepřišli o vysoký komfort, na který jsou při používání SledováníTV zvyklí,“ doplňuje Indráková.

Jaký bude důsledek pro diváky?

„Zpětné přehrávání bude na kanálech Primy zachováno, nebude však možné přetáčet v době reklamního bloku. Novinkou pro naše uživatele bude možnost si zakoupit doplňkový balíček, který jim umožní reklamy na kanálech Primy zcela přeskočit,“ vysvětluje Indráková a dodává: „Zákaz přetáčení reklam se týká celého zpětného zhlédnutí, jak v rámci startoveru, tak v rámci catch-upu. Přetáčet nebude možné jen reklamní bloky, v rámci pořadu bude přetáčení stále možné.“

Zvýší se cena služby?

„Kvůli přetáčení reklam zdražovat nehodláme, ceny balíčků tedy zůstanou stejné. V jejich ceně je již obsažen i poplatek za zpětné zhlédnutí, k jehož navýšení došlo s účinností od 1. ledna 2022. V rámci prodeje služby napřímo koncovým uživatelům jsme ceny balíčků nezvyšovali. V rámci prodeje služby přes partnerské prodejce jsou ceny balíčků nižší, proto jsme zvýšení poplatku za zpětné zhlédnutí museli promítnout do velkoobchodního ceníku platného pro naše partnerské prodejce. Jedná se však o úpravu v rámci nižších jednotek korun. U partnerů tedy ještě se zpožděním může dojít k navýšení ceny za službu, zde však záleží na rozhodnutí daného partnerského prodejce, doplňuje podrobnosti o službě SledováníTV Marie Indráková.

Odpovědi paní Indrákové jsou přitom platné i pro službu NordicTV, která je provozována na platformě SledováníTV.

Lepší.TV s příplatkovým balíčkem bez reklam

„Ano, obrátili se na nás s tím, že je to nutnost zaimplementovat, takže danou implementaci připravujeme, protože nemáme jinou možnost. Víme, že se to mnoha lidem nebude líbit. Drobnou útěchou je, že bude možné přeskakovat části reklamních bloků a self promo. Takže času u televize divák Lepší.TV stráví méně, když se bude dívat zpětně, než při živém vysílání, kdy se nebude moci nic přeskočit. Při zpětném zhlédnutí aspoň divák bude moci sledovat jen ty části, které ho zajímají,“ vysvětlila nám situaci Markéta Kotásková, marketingová ředitelka společnosti goNET, která službu Lepší.TV provozuje.

Důsledek pro diváky je tedy zřejmý. „Omezíme přetáčení v rámci reklamních bloků, jinak přetáčení bude povoleno. Pokud by člověk chtěl skočit třeba jen na posledních pět minut pořadu a tím přeskakoval tři reklamní bloky, bude mu přehrán jen ten poslední reklamní blok,“ upřesňuje Kotásková s tím, že zákaz přetáčení se týká každé reklamy, tedy i v rámci pozastaveného pořadu vysílaného v reálném čase.

Ke zdražení služby nedojde. Divák si ale bude moci připlatit za Primu bez reklam. „ Kdo bude ochoten zaplatit kolem padesáti korun za nezobrazování reklam, tomu se rovnou u zpětného zhlédnutí reklama v televizi vystřihne, takže nebude u sledování televize reklamami vůbec rušený,“ doplňuje Kotásková.

Skylink Live TV na zákazu přetáčení pracujeme

Na požadavku FTV Prima pracují i u Skylinku. „Připravujeme technické řešení, které bude požadavkům vysílatele na omezení přetáčení reklam vyhovovat,“ odpověděl Jaromír Glisník, člen představenstva M7 Group, která je vlastníkem Skylinku.

Nakolik to divák od prvního března pocítí, zatím není úplně jasné. „FTV Prima požaduje omezit rychloposuv u reklamního bloku nebo aspoň jeho podstatné části. Implementace takového řešení však není jednoduchá a nebudeme ji schopni během několika týdnů realizovat. Bude-li na tom FTV Prima trvat, budeme nuceni omezit do doby implementace finálního technického řešení přetáčení dopředu u všech pořadů, nejen u reklamních bloků,“ vysvětluje Glisník.

Potvrzuje přitom, že omezení se bude týkat všech forem „nelineárního“ vysílání, tedy i pozastaveného pořadu.

Dojde ke zdražení pro diváka?

„Bude-li FTV Prima trvat na výši zvláštního poplatku za umožnění přetáčení reklam, pochybuji, že na něj kterýkoli operátor přistoupí. Domnívám se, že to FTV Prima ani neočekává. Jejím cílem je prosadit nemožnost přetáčení reklam,“ dodává Glisník.

Telly na omezeném přetáčení se pracuje

Vedoucí marketingu televizní služby Telly Jan Schöppel nás odkázal na vyjádření, které vydali na svém webu.

„Především bychom vás chtěli ujistit, že není pravda, že bychom snad za vás nebojovali a nesnažili se udržet cenové podmínky jakož i neomezené přetáčení odvysílaného obsahu na programech Prima beze změn. Celý rok 2021 jsme otázku vysílání TV programů Prima intenzivně řešili a snažili se vyjednat co nejmenší nárůst ceny i možnost zachování přetáčení obsahu beze změn. Bohužel jsme se však od Primy nesetkali se vstřícným ani věcným přístupem a pod hrozbou vypnutí signálu programů TV Prima (k čemuž skutečně TV Prima začala podnikat konkrétní kroky) jsme nakonec byli donuceni požadované podmínky akceptovat. I proto jsme museli upravit ceny našich služeb a začali připravovat omezení přetáčení reklam podle požadavků TV Prima od 1. 3. 2022, ačkoliv ani nám se taková situace nelíbí a dobrovolně bychom k ní nikdy nepřistoupili. Není tedy pravda, že by O2 TV byla jediným operátorem, který s požadavky TV Prima nesouhlasil. Nám ale nakonec bohužel nezbyla jiná možnost, než se podvolit,“ stojí v prohlášení.

Co z toho plyne pro zákazníka?

„Zároveň bychom chtěli všechny naše zákazníky ubezpečit, že Telly prodloužila s TV Prima smlouvu, a o programy TV Prima tak u nás nepřijdete,“ dočtete se ve vyjádření.

A na naši doplňující otázku Jan Schöppel upřesňuje: „Přesná podoba technického řešení ještě není definitivní. Vybíráme z několika alternativ a hledáme řešení, které bude co nejvíce prozákaznické a zároveň implementovatelné v krátkém termínu.“

Vodafone přetáčení vpřed u Primy končí

Jednání proběhla i se společností Vodafone. „Zastavení pořadu, přetočení vzad nebo zhlédnutí pořadu z minulosti zůstává. Podle požadavku FTV Prima nepůjde přetáčet vpřed, aby diváci nemohli přeskakovat reklamy,“ odpovídá šéf komunikace Vodafone Ondřej Luštinec.

Na diváka změna dopadne citelněji, protože rychlé přetáčení vpřed nebude funkční nejen u reklam. „Pokud jde o přetáčení vpřed, bude se omezení v rámci zpětného zhlédnutí týkat celého vysílání programů FTV Prima,“ doplňuje Luštinec.

Z hlediska platby za služby se pro diváka kvůli tomuto omezení nic nezmění.

T-Mobile TV nekomentujeme

Vedoucí externí komunikace T-Mobile Zuzana Svobodová nám pouze přeposlala oficiální vyjádření, které již citovalo mnoho médií.

„Nabídka kanálů T-Mobile TV zůstává ve vztahu ke společnosti FTV Prima nyní i po 1. březnu 2022 beze změny. Obchodní vztahy dodavatelů a konkurentů nekomentujeme,“ zní jeho první část.

Znamená to, že se pro diváka nic nemění?

„Případná úprava funkcionalit na kanálech TV Prima je záležitostí našeho vzájemného obchodního vztahu s FTV Prima.“

Jak bude fungovat přehrávání a rychlé přetáčení kanálů FTV Prima, tak zákazníci služby T-Mobile TV zjistí možná až experimentálně s ovladačem v ruce.

Je ale také možné, že firma čeká, jak dopadne vyjednávání mezi FTV Prima a O2TV. T-Mobile i O2 totiž televizní službu provozují na stejné IPTV/OTT platformě společnosti Nangu.TV, takže technická implemetace by musela proběhnout na jejich straně.

TV vysílání s online reklamou? Kontaktovali jsme společnost Nangu s dotazem, jak složitá je implementace přeskakování reklam. Podle technického ředitele Petra Míla to může být zdánlivě jednoduché, ale pokud se realizace nepovede optimálně, může zhoršit takzvanou uživatelskou zkušenost. Spin-off společnosti Nangu, nazvaný Tivio, se soustředí na alternativní řešení: nahrazení televizní reklamy online variantou. „Tivio zpřesňuje začátky pořadů v odložené sledovanosti a Prima si před tento začátek vkládá 2 nepřeskočitelné a jednu přeskočitelnou reklamu, tak jak to známe v internetovém světě. Uživatel nemusí složitě hledat tento začátek, ty nepřesnosti jsou klidně i 20minutové, ale musí za to zhlédnout malé množství reklamy. Klasické 8minutové reklamní bloky ve vysílání potom Tivio vyřízne a vloží zde novou cílenou reklamu o stopáži maximálně 2 minut (v praxi je to i méně). Toto množství si zase řeší Prima,“ vysvětluje ředitel služby Tivio Ladislav Navrátil. „Tivio může zprostředkovat funkci „sleduj bez reklam“, kdy všechny reklamy úplně odstraníme. Operátor pak buď může koupit takový set pro odběratele některých svých prémiových balíčků, nebo to nechat na každém uživateli. V tom případě zákazník vidí pořad vcelku, reklama je automaticky odstraněna,“ nastiňuje možnosti Navrátil. „Tivio dodává operátorům klientské SDK pro všechny různé platformy a jazyky, které si operátor velice jednoduše integruje do svých koncových aplikací - video platforma 4Net zvládla integraci během 24 hodin,“ doplňuje Navrátil. Systém má integrováno více reklamních platforem, jejich využití je v režii klienta.

Jak to bude s kanály FTV Prima v O2TV?

Na to odpověď dosud neznáme.

Na otázku, zda by bylo pro FTV Prima přijatelným výsledkem, že by kanály Prima v O2TV a případně dalších službách nebyly, odpovídá Gabriela Semová z FTV Prima takto: „Byli bychom rádi, aby mohli Primu sledovat všichni diváci jako doposud. Faktem ale je, že společnost O2 Czech Republic v tuto chvíli vysílá pořady skupiny Prima bez platného kontraktu. A proto jsme ji vyzvali, aby s námi smlouvu uzavřela, nebo přestala naše kanály neoprávněně šířit.“

Na otázku, zda kanály FTV Prima, pokud by z nabídky O2TV opravdu zmizely, plánují nahradit jiným obsahem, odpověděla Anna Lenerová z O2TV takto: „Jsme přesvědčeni, že s FTV Prima najdeme společnou cestu a dohodneme se.“

Na otázku, zda jednání s O2 pokračují, nebo jde o „hotovou věc“, Gabriela Semová odpovídá: „Jak jsme již uváděli, se společností O2 Czech Republic jsme dlouhodobě jednali o nastavení podmínek další spolupráce, bohužel je jediným operátorem na trhu, se kterým jsme nedošli k obchodní dohodě.“

Ředitel FTV Prima Marek Singer však v rozhovoru pro Hospodářské noviny z 3. února uvedl: „Pevně věřím, že O2, stejně jako ostatní operátoři, nakonec pochopí, že pro nás to je zásadní otázka našeho byznysmodelu.“ Naznačil tím, že věc také za uzavřenou nepovažuje.

Je FTV Prima jediná?

Zdá se, že přinejmenším zatím ano. Žádný z oslovených operátorů nepotvrdil, že by s nimi jiný IPTV operátor takový požadavek řešil. „Jiní provozovatelé takové požadavky nemají,“ odpověděl nám například Ondřej Luštinec z Vodafone.

„Aktuálně nemáme indikace k rozšiřování takových omezení u dalších stanic. Ale to samozřejmě neznamená, že to nemůže nastat. Podle nás bude vše záležet na tom, jak se zachovají diváci a zda dojde k vyšší sledovanosti kanálů Prima, a tím k navýšení příjmů z reklamy, nebo k přesnému opaku, tedy k tomu, že diváci budou sledovat jiné stanice a pořady, kde podobné zákazy neexistují,“ vysvětluje Lukáš Pazourek ze služby Kuki.

„Bude asi záležet na tom, jak se tento nepopulární krok projeví na sledovanosti, a tím na výnosech z reklamy. FTV Prima očekává, že se výnosy zvýší. Stejně tak se ovšem může dostavit opačný efekt. Divák má dnes obrovský výběr pořadů, které může sledovat pohodlně bez reklam a s možností přetáčet, jak mu vyhovuje. Nedivil bych se, kdyby nepohodlí při sledování obsahu Primy část diváků přesměrovalo jinam. Ostatní vysílatelé budou jistě dopad takovéhoto kroku pečlivě vyhodnocovat, než se rozhodnou jej následovat,“ doplňuje Jaromír Glisník z M7 Group.

Zda se k takovému kroku chystá TV Nova, největší komerční televizní konkurent FTV Prima, jsme se zeptali její šéfky komunikace Barbory Dlabáčkové. V odpověď nám poslala oficiální vyjádření generálního ředitele TV Nova Jana Vlčka.

„Cílem TV Nova je nabízet divákům ten nejlepší obsah, při jehož konzumaci využívají diváci nejrůznější technologické funkce. Většina z nich si již zvykla, že jsou běžnou součástí balíčku služeb. Diskuze, která se kolem nich v současnosti vede, se odehrává nejen v České republice, ale v celé Evropě. TV Nova výhledově nechystá žádné změny ve způsobu, jakým mohou diváci její obsah konzumovat. Věříme, že této problematice prospěje spíš dlouhodobá oborová diskuze mezi operátory a tvůrci obsahu než individuální iniciativy. Jenom tak získá divák jasný pohled na věc a zároveň včas možnost volby,“ stojí ve vyjádření.