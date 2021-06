Nové reprosoustavy Ikea pověsíte jako obrazy. Hodí se do maličkých bytů

Říkají mu „picture frame speaker“, tedy „reproduktor v rámu obrazu“, což hovoří na vše. Na stěnu jej pověsíte stejně jako obraz nebo fotografii v rámečku. k zavěšené reprosoustavě vede jen 3,5metrový napájecí kabel, jeho přebytek lze namotat do dutiny na zadní straně, takže nic nebude plandat. Pokud pověsíte více obrazů vedle sebe, napájení lze řetězit. Ovládací tlačítka jsou na zadní straně.

Pokud nechcete vrtat úchyty do stěny, díky gumovým podložkám lze hrající obrazy i postavit na zem nebo na poličku a o stěnu opřít.





Na rozdíl od některých historických ztvárnění „hrajících obrazů“ netvoří zvuk NXT panely, ale klasická konfigurace širokopásmového měniče pro středy a basy a výškového měniče s hvězdicovým difuzorem pro vysoké kmitočty. Díky difuzoru by měly být výšky vyzařovány méně směrově a být tak slyšitelné v celé místnosti. Ostatně, schopnost zaplnit místnost zvukem z malé reprosoustavy je něco, co Sonos, tvůrce zvukové části produktu, dobře umí – viz třeba naše společná recenze soundbaru Ark, subwooferu Sub, malých reprosoustav One a zajímavého rozšíření Port.

Většinu těla obrazu pak tvoří ozvučnice s bassreflexovým systémem naladěným tak, aby i z takto ploché reprosoustavy – obraz má tloušťku 6 centimetrů – zahrály rozumné basy.

Rozměry obrazu jsou 41 x 57 centimetrů a můžete jej orientovat na výšku i na šířku. V katalogu bude zatím 14 grafických provedení, respektive oddělitelných krycích rámů. Během online představení jsme viděli dvě z nich, bílou a černou variantou od umělkyně Jennifer Idrizi, inspirovanou cymatikou – vědou zkoumající, jak může zvuk utvářet fyzikální struktury materiálů.



Nové zvukové obrazy Symfonisk jsou plně kompatibilní s ekosystémem Sonos, včetně aplikace (novější verze S2) nebo schopnosti vytvářet multi-room skupiny napříč domovem. Dva obrazy lze spojit do stereopáru, ale samozřejmě ne s jinými modely – to by kulhalo, a tak to výrobce správně považuje za nesmysl. To je stejné jako v případě dřívějších produktů, včetně poličky a lampy Symfonisk, které jsme recenzovali v srpnu 2019.



Majitelé zařízení Apple mohou využít i připojení přes AirPlay2, Bluetooth byste ale u soustav hledali marně.

O více technických podrobností se zatím výrobce nepodělil. Do prodeje se dostane 15. července za cenu 4 990 Kč. Jakmile do ČR dorazí testovací vzorky, připravíme recenzi.