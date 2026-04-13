Že Ikea umí nasadit velmi atraktivní ceny nikoho nepřekvapí, ale bluetooth reprosoustava za 129 Kč vypadá spíše jako vtip, nebo překlep v cenovce. Není. Koupili jsme hned dva kusy (byl pro to dobrý důvod) novinky Kallsup a vyzkoušeli je. A také rozebrali na kousky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kallsup není první repráček v nabídce Ikea. Vzpomenout můžeme na spolupráci se společností Sonos, ve které vznikly například hrající lampa nebo polička. Obě jsme testovali, ale už nejsou v nabídce.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
To Kallsup nemá se Sonosem nic společného, je to ultralevná bluetooth reprosoustava v naprosto minimalistickém provedení. V nabídce je ve třech barvách – bílou jsme pro její nudnost vynechali, zelenou a růžovou vidíte na fotkách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kallsup je krychlička o velikosti 7 × 7 × 7 centimetrů, plus zhruba třímilimetrové nožičky na spodní straně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Konstrukce je z překvapivě tuhého plastu, vepředu je perforace kterou hraje reproduktor a která vizuálním trikem s falešnými důlky po krajích působí, jako by za ní byl větší reproduktor, než ve skutečnosti je.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na bočních stranách není nic, na zadní USB-C port pro nabíjení. Kablík v příslušenství nenajdete, ostatně někdy bývá dražší než celá tato reprosoustava.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na vrchní straně jsou dvě tlačítka, se kterými zvládnete zapnutí, vypnutí, Bluetooth párování a přeskakování skladeb. Hlasitost lze ovládat pouze na připojeném smartphonu či tabletu. Uprostřed je vícebarevná signalizační dioda.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Konstrukce překvapivě splňuje vyšší nároky na opravitelnost – zadní kryt lze po odstranění dvou šroubků vyjmout, nic není lepeno.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Překvapením je měkká izolace mezi víkem a zbytkem ozvučnice. Další kousek izolace zabraňuje drnčení blistru s akumulátorem.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Uvnitř jsme našli reproduktor, desku s elektronikou a blistr s akumulátorem. Vše propojují kablíky s konektory, vše lze tedy rozpojit a snadno vyjmout.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V blistru je lithiový článek 14500 od společnosti Union Suppo Battery (Liaoning) s kapacitou 750 mAh / 2,6 Wh. Obsazený prostor nad kladným pólem a tři vodiče naznačují, že je zde alespoň základní BMS a tedy alespoň nějaká ochrana akumulátoru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pohled na vyztuženou konstrukci ozvučnice a zabudovaný reproduktor a desku s elektronikou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
I ta lze vyjmout a teoreticky v případě potřeby i opravit. I když, pokud by to opravář nestihl zhruba za pět minut, tak se to při běžné „hodinovce“ ekonomicky vůbec nevyplatí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na druhé straně vidíte mikrospínače a světelnou diodu. Blíže středu desky je hlavní procesor od JieLi Tech, který zajišťuje komunikaci (Bluetooth 5.3), přehrávání signálu i nabíjení akumulátoru. Čip u pravé strany je zesilovač od Anateku s výkonem 3,5 W.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A jako poslední lze vyjmout reproduktor – s označením 4 ohmy a 3 watty. Manipulace se šroubky vedle magnetu je legrace.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Reproduktor s 1,8" kónickou membránou a gumovým závěsem. Je širokopásmový, na starosti má tedy vše od basů po výšky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
No a jak hraje? V kontextu bluetooth reproduktorů, které jsem ochoten někomu doporučit na poslech hudby, nic moc. V kontextu ceny 129 korun fantasticky.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Překvapivě dobře zní řečové pásmo, hlas je čistý a výborně srozumitelný a docela příjemný. Takže třeba na poslech podcastů nebo pohádek? Proč ne.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
U hudby uspokojí spíše nízké nároky. Dobrou zprávou je, že ani při maximální hlasitosti není zvuk zkreslen a nijak nechrčí. Basy jsou samozřejmě jen v náznacích a většina zvuku se odehrává ve středech, maximálně nižších výškách.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dynamika je slušná, zvuk je překvapivě živý. Vlastně hraje o dost lépe, než bych za 129 Kč očekával.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na jedno nabití má vydržet hrát 9 hodin při poloviční hlasitosti, nám se vypnul zhruba po sedmi hodinách, možná jsme měli hnědý šum puštěný více než na polovinu výkonu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A teď proč jsme koupili dva: můžete je totiž řetězit dohromady. Podle výrobce až sto, my vyzkoušeli dva a funguje to a výsledkem je samozřejmě vyšší akustický tlak, tedy hlasitější reprodukce. Oba hrají to samé, tedy mono. Problém je v tom, že nejsou v dokonalém časovém sledu - o zlomek sekundy, ale je tam spoždění. Skládat je na sebe jakou soundsystem tedy není ideální, pokud to využijete ve dvou místnostech, nebo budou alespoň dál od sebe, tak si drobného rozdílu nejspíše nevšimnete.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A co konkurence? V podobné ceně jsou v zásilkových asijských e-shopech hlavně zařízení, které bych do nabíječky připojovat nechtěl – zejména proto, že test požárního čidla lze udělat i elegantněji. V klasické distribuci jsme našli snad jen tento: C-Tech SPK-08 za 125 Kč.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Je o něco menší než reproduktor od Ikea, ale nabízí více funkcí – hlasité handsfree, přehrávání souborů z USB paměti nebo microSD karty, případně zvuku z linkového analogového vstupu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zvuk C-Techu není úplně zlý, ale i tak je o poznání horší než u Ikea. Maximální použitelná hlasitost je nižší a nemá jasný strop jako Ikea, ale oznámí ji zkreslení až chrčení. Vokál zní srozumitelně, ale mnohem méně přirozeně. Zvuk má trochu více výšek, ale horší středy a basy sotva v náznaku. Ikea zní jako výrazně větší reproduktor, což i čásetčně je.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Kolik vydrží na akumulátor nevíme, protože jednou to vzdal ani ne po čtyřech hodinách, podruhé vydržel déle, ale samovolně se odpojoval od bluetooth, takže ne vždy hrál.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Přiznávám, že nerozumím situaci, kdy bych za reprosoustavu, tedy zařízení které budu používat několik let, měl zaplatit méně než za oběd ve fastfoodu. Raději tři až pět obědů ušetřím a koupím si repráček s lepším zvukem. Nicméně, pokud někdo repráček za 129 Kč považuje za smyslupný, pak v případě Ikea Kallsup dostane překvapivě hodně muziky za extrémně málo peněz.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz