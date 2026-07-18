Na Technetu nejčastěji testujeme nejvyšší aktuální modely televizorů, protože právě tam firmy představují nové technologie a nová řešení, a tím jsou i z našeho pohledu nejzajímavější. Tentokrát se však podíváme na cenově naopak velmi dostupný model 65E8S od čínské společnosti Hisense.
Zaujal nás již při uvedení letošních modelů na český trh na stadionu Eden, protože první dojem vůbec neodpovídal velmi dostupné ceně kolem 21 tisíc Kč včetně DPH.
A tento pocit naštěstí vydržel i poté, co jsme jej měli v provozu delší dobu a ve vlastních prostorách.
Bolest na začátek
Nejprve odbavme jednu nemilou věc. Horní polovinu „domácí obrazovky“, tedy místa, kam televizor naběhne po spuštění a místa, kde si vybíráte, na co budete dále koukat, zabírá reklamní plocha. Na ní se střídají různé statické reklamy na filmy, služby nebo aplikace, ale někdy i na produkty s televizorem nesouvisející, například loterie, která se dříve jmenovala Sazka. Poněkud kuriózní pak je self-promo na Hisense, které se spustí jako videoreklama i se zvukem. Můžete se mrknout ve videu.
Je to otravné, ale zároveň je to jeden z důvodů, proč <spoiler>takto dobrý a velký</spoiler> televizor může být za tak nízkou cenu. Kvůli ní totiž výrobci hledají dodatečné zdroje příjmů a vedle umístění konkrétních aplikací a jejich nabídky na konkrétní místa to mohou – a stále častěji bývají – reklamy. A není to žádné specifikum operačního systému Vidaa, mnozí konkurenti to mají stejně nebo velmi podobně.
Rychlý systém
Systém Vidaa nás potěšil rychlým startem a svižnými reakcemi, a to jak při pohybu po systému, tak při spouštění aplikací. Svižné je i přepínání kanálů televizního vysílání, jejich pořadí lze v nastavení snadno měnit, případně nechtěné smazat.
Na hlavní obrazovce, hned pod reklamou, je řada ikon pro rychlý přístup ke vstupům a aplikacím.
Pod záložkou „vstupy“ se skrývá jak televizní vysílání, tak AirPlay a sdílení obrazovky Miracast. A pak samozřejmě čtyři HDMI vstupy.
Výběr a pořadí zástupců aplikací v této liště si můžete upravit podle vlastních preferencí. Jakmile položku vyberete, rozbalí se pod ní náhled obsahu, podle služby buď ty z kategorie „pokračovat ve sledování“, nebo ty pro vás doporučené.
Nabídka aplikací a streamovacích služeb je dnes i u systému Vidaa velmi široká, z těch zahraničních tam nechybí snad nic, u českých jsou přítomny všechny zásadní (ale na výjimky jsme narazili, v AppStoru jsme nenašli například VodafoneTV). Z mých oblíbených „nestreamovacích“ aplikací mi chyběl přehrávač VLC, nicméně Plex je přítomný.
Připraveno i pro hráče
Obrazovka je označená jako ULED, což je obchodní označení Hisense pro QLED panel doplněný dalšími technologiemi. V tomto případě je to přímé miniLED podsvětlení s lokálním stmíváním, které se ukázalo, že funguje velmi dobře.
Panel má obnovovací frekvenci 144 Hz a podporu variabilní snímkové frekvence a automatického nízkolatenčního režimu (tedy VRR a ALLM), takže po připojení herní konzole nebo počítače nabídne hráčům ostrý a plynulý obraz i v dynamicky se měnících a pohybujících se scénách.
Na televizoru jsou dva HDMI 2.1 porty 4K@144Hz a dva HDMI 2.0 porty 4K@60Hz. Je škoda, že na jeden HDMI 2.1 port zrovna připadla i funkce eARC pro zpětný zvukový kanál – počítače a herní konzole se zpravidla připojují napřímo do televizoru, nikoli přes soundbar nebo receiver, takže takto může být jeden zbytečně blokovaný.
Výrobce uvádí jasový výkon panelu 600 nitů, což je dnes spíše skromnější hodnota, nicméně z HDR formátů jsou podporovaná Dolby Vision (včetně iQ), HDR10 (včetně + a +Gaming) a HLG. Výrobce udává 90% barevného prostoru DCI-P3, což je solidní hodnota.
A jaký je obraz v realitě?
Překvapivě dobrý, vzhledem k ceně vynikající. Potěšil přirozeně nastavenými barvami v režimu po vybalení, takže po laickém uživateli nechce žádné zásadní zkoumání a kalibrování. Obraz je perfektně ostrý, má velmi slušnou gradaci šedé a dostatečný jasový výkon pro sledování ve světlé místnosti, tak velmi dobrou černou a jen s velmi nízkým bloomingem a halem kolem jasných objektů v tmavých scénách.
Relativně nízká cena je patrná na trochu horší pohybové ostrosti, méně oslňujícím jasu v HDR scénách a nejcitelněji v lesklejším povrchu obrazovky – odlesky kupříkladu oken nebo rozsvícených svítidel jsou v některých situacích docela výrazné.
Nadstandardní zvuk
Zvuk nebývá silnou stránkou plochých televizorů a zpravidla spoléhá na připojení soundbaru, nebo jiného ozvučení. Proto nás v rámci cenové kategorie překvapila jednak spolupráce s francouzskou značkou Devialet – která dostala ladění zvuku na starosti – tak především integrace subwooferu na zadní stěnu televizoru.
Výsledkem je silný, živý, výrazný a poměrně dospěle působící zvukový projev. Ve snaze o mohutnost se sice bas někdy plete i do vokálu, ale co bychom kritizovali u dospělejšího kina, máme televizoru tendenci odpustit. Televizor zpracuje i prostorový Dolby Atmos, náznak prostoru je však tvořen ze stereofonní konfigurace dvojicí reproduktorů, takže v tomto ohledu nelze příliš očekávat.
Závěr
Televizor je v prodeji za cenu kolem 21 tisíc Kč včetně DPH a za tu mu není příliš co vytknout. Snad jen tu vynucenou reklamní plochu...