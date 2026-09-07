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Návrat 3D televizorů? Premiérové představení nás na veletrhu oslnilo

Václav Nývlt
  11:03
MicroLED 3D

MicroLED 3D | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

MicroLED 3D
MicroLED 3D
MicroLED 3D
TCL / CSOT Light Field 3D
5 fotografií
3D televizory se obecně považují za definitivně mrtvou záležitost. Společnost Hisense na veletrhu IFA 2026 představila svůj první MicroLED 3D televizor. Technologicky to dává docela smysl.

Pro ty, co si předchozí vlnu 3D televizorů již nepamatují: byly to televizory, které se uměly přepnout do režimu, kdy promítaly stereoskopický obraz. Divák si nasadil brýle, které filtrovaly dvě sady snímků pro každé oko a obraz před ním tak získal prostor – některé objekty se zanořovaly za televizor a jiné vystupovaly před televizor.

Na trhu byla dvě technologická řešení – pasivní a aktivní a obě měly své zásadní neduhy. Aktivní, kdy brýle elektronicky střídavě zatmívaly levé a pravé oko, sice nabízely ostřejší a detailnější obraz, ale citlivější diváci vnímali jejich blikání (flicker) a sledování jim bylo nepříjemné. Pasivní systém využíval odlišné polarizace světla pro každé oko – nic neblikalo, ale obraz měl kvůli filtraci nižší jas a efektivně nižší rozlišení, a tedy i kvalitu obrazu.

Koho zajímá, jak se ve 3D natáčel fotbal a jak 3D v televizi technicky funguje, podívejte se na naši dávnou reportáž:

Fotbal ve 3D: když při natáčení udělají chybu, rozbolí vás hlava

Moderní technologie obrazovek by všechny neduhy mohly odstranit. Jasový výkon se od stovek nitů posunul k tisícům, rozlišení z Full HD přes 4K k 8K a frekvence obrazovek jsou dnes u lepších modelů 144 Hz, takže by každé oko mohlo dostávat třeba 60 snímků za sekundu. Pošramocená pověst 3D TV ale většinu výrobců od takových pokusů odrazuje.

První vlaštovkou byl na veletrhu IFA 2026 ve Berlíně MicroLED televizor Hisense. Ještě se nejednalo o finální model a výrobce k němu nesdělil příliš podrobností – spíše šlo o technologickou ochutnávku pro návštěvníky.

MicroLED 3D
MicroLED 3D
MicroLED 3D
MicroLED 3D
5 fotografií

Televizor využíval aktivní brýle (podle konstrukce tipujeme na optickou synchronizaci s televizorem) a zaujal především skoro oslňujícím jasem. Špičkový výkon panelu je totiž 10 000 nitů a ve 3D režimu září více, než by bylo normálně příjemné, aby kompenzoval úbytek jasu v brýlích.

Výsledkem byl jasný, atraktivně barevný a velmi výrazně prostorový obraz, kterému oproti vzpomínkám jasně prospělo, že není ve Full HD, ale 4K rozlišení.

Bohužel patřím mezi ty citlivější diváky a vnímal jsem opět onen nepříjemný flicker brýlí – je to však zatím jen prototyp na ukázku, takže zde je určitě prostor pro vylepšení. Bez něj by to byla opět slepá ulička.

TCL / CSOT Light Field 3D na IFA 2026

Zajímavou expozici s 3D panelem měla i společnost TCL (respektive dceřiný producent zobrazovacích panelů CSOT), a to bylo 3D bez brýlí. Ten se vyvíjí už roky roky a nutno podotknout, že se po malých krůčkách stále zlepšuje a tentokrát byl výsledek docela působivý.

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