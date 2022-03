HBO Max láká na skvělou cenu, na obřích televizorech zatím trochu zklame

Nejprve shrňme základy. Služba videa na přání HBO Max nahrazuje původní službu HBO GO, přičemž její předplatitelé se stanou automaticky předplatitelé služby nové. Místo 159 Kč za měsíc budou platit 132 Kč měsíčně, což je cena i pro ty, co si službu zaregistrují do 31. března. Poté bude standardní měsíční paušál 199 Kč, případně roční předplatné 1 590 Kč.

HBO Max nabízí oblíbené tituly studií Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, nebo Sony Pictures, přičemž kupříkladu nejnovější filmy od Warner Bros budou dostupné na HBO Max již 45 dní po jejich premiérách v kinech a u mnoha titulů půjde o exkluzivní umístění – jinde si je nepustíte.

HBO Max v aplikaci pro Android

HBO Max najdete na všech běžných platformách: ve webovém prohlížeči, v aplikacích pro tablety a telefony s Android a iOS, na velkou obrazovku ji můžete odeslat přes Chromecast, nebo využít aplikace přímo v chytrých televizorech – připravena je jak pro Android TV/Google TV, tak Tizen (Samsung) i WebOS (LG). Pokud máte televizor mladší pěti let, měla by aplikace fungovat.

V aplikaci si můžete udělat vícero uživatelských profilů, včetně dětských s omezeným přístupem (včetně nastavení rodičovské kontroly a přístupového PIN). Současně může stream běžet na třech zařízení zároveň, dá se předpokládat, že jeden účet bude stačit potřebám celé rodiny.

Sedněte si a bavte se

Aplikace se na první pohled příliš neliší od konkurence, v horní části je „animované“ selfpromo na nové tituly, pod ním sekce „pokračovat ve sledování“, pokud jste hlavně seriálovým divákem, tuto část navštívíte nejčastěji. Následuje klasická nabídka nově přidaných titulů a jakýsi žebříček nejsledovanějších titulů mezi českými a slovenskými diváky. Při putování hlouběji nabídkou narazíte na řadu nápaditě pojmenovaných (zpravidla žánrových) kategorií.

Čím se aplikace odlišuje je „HBO Max Hubs“, ve kterých jsou tituly tříděné podle produkčních společností, které je vytvořili. Je zde HBO, Max Orignals, Warner Brothers, DC a Cartoon Network.

HBO Max Hubs na Android TV

Nová aplikace zklame ty, kteří si chtějí najít film podle nějakého klíče – například herce, nebo režiséra. Vyhledávání totiž funguje výhradně pro názvy titulů.

Dobrou zprávou je, že jsme snad nenašli titul, který by neměl jak originální zvukovou stopu, tak český dabing a zároveň (nejen české) titulky. Nastavení titulků je nadstandardní, vybrat si můžete písmo (Serif, pevná šířka, bezpatková, neformální, rukopis…), velikost, styl (vyvýšené, se stínem…), barvu, nebo dokonce částečnou průhlednost.

HBO Max ve webovém rozhraní. Při startu láká například na film Duna, nebo nový Matrix.

Méně nadšený jsem byl z omezených možností nastavení kvality obrazu a zvuku. V prohlížeči jsem jej vůbec nenašel, v mobilní aplikaci lze měnit kvalitu videa jen pro stahování do paměti přístroje a v televizní aplikaci vidíte jen lakonickou poznámku že je nastavena nejvyšší možná kvalita, kterou zařízení umožňuje. Raději bych měl variantu manuální kontroly.

Ultravysoké rozlišení není standardem

Zatím jsem spíše chválil, ale teď nemohu. Podstatná část nabídky je v tuto chvíli pouze v „HD“ rozlišení. Jak nás ujistila Pavla Brožková z českého zastoupení HBO, vše s označením HD je v 1080p rozlišení (tedy Full HD).

Část nabídky – například všechny tituly Warner Bros vydané v letech 2021/2022 jsou v 4K rozlišení již nyní, mnohé i s vysokým dynamickým rozsahem HDR. Službu jsme zkoušeli s televizorem Philips a HDR tituly byly ve standardu Dolby Vision. Tyto tituly mají často zvuk ve formátu Dolby Atmos.

Takto by ti mělo v ideálním případě vypadat: 4K/UHD, Dolby Vision, Doby Atmos A takto ne.

U ostatních titulů se to bude časem zlepšovat, alespoň tak nám odpověděli zástupci HBO: „Protože máme v nabídce velký objem titulů, rozhodli jsme se při spuštění služby zpřístupnit obsah v HD rozlišení a postupně kvalitu obrazu zvyšovat.“

V každém případě přechod z HBO Go na HBO Max znamená poměrně významné zlepšení kvality i u „ne 4K“ titulů.