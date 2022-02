Zmizelo vám z televize HBO GO? Už se nevrátí. Poradíme, co s tím

Jdete si pustit oblíbený pořad a na obrazovce se objeví „tento přístroj není podporován“. Nemilé překvapení čekalo v uplynulých týdnech majitele některých starších televizorů, zejména všech zařízení značky Samsung s operačním systémem Orsay a modelů se systémem Tizen uvedených na trh před rokem 2017. Skončila i podpora systému WebOS u televizorů LG uvedených před rokem 2018 a smůlu mají i ti, kteří mají televizor se systémem Android starší pěti let. A také ti, kteří HBO GO pouštěli na herní konzoli PlayStation 3. Aplikace HBO GO na těchto přístrojích již není a nebude.

Pokud se sledování této streamovací služby nechcete vzdát, máte několik možností.

Cenově atraktivní je možnost využít aplikace v chytrém telefonu a na obrazovku televizoru pořad promítnout pomocí systému Google Cast – ať již integrovaného „Chromecast built-in“ přímo v televizoru se systémem Android TV, nebo pomocí malého zařízení jménem Chromecast 3 (nebo staršího, pokud na něj narazíte někde na Marketplace), který zapojíte do HDMI portu jakéhokoli televizoru a napájíte z USB portu nebo nabíječky. Telefon pak slouží jen jako ovladač, se servery HBO komunikuje přímo elektronika Chromecastu, nebo televizoru.

Pokud zvolíte poslední generaci nazvanou Chromecast Google TV, tak sice zaplatíte dvojnásobek, ale instalujete aplikace přímo do prostředí Google TV a nepotřebujete k tomu telefon. Aktuálně je to asi nejelegantnější vylepšení staršího televizoru s HDMI portem. Vyzkoušeli jsme jej v rámci článku – Android TV mizí z televizorů. Podívejte se, co jej letos mnohde nahradí.

Další možností je koupit si nějaký Android TV box, což je zařízení s operačním systémem Android TV, který připojíte do HDMI portu televizoru a všechny aplikace spouštíte na něm. V podstatě je to obdoba zařízení Chromecast Google TV, ale zpravidla je rozšířen o USB vstupy pro připojení pamětí, čtečku SD karet a například separátní výstup zvuku.

Poslední možností je koupit si nový televizor s aktuálním operačním systémem. V bohaté nabídce trhu vám pomůže se zorientovat například náš velký průvodce TEST televizorů: Nevyznáte se v široké nabídce? Pomůže vám náš velký přehled.

Od 8. března HBO MAX

Je oficiálně potvrzeno, že 8. března na český trh vstoupí plnohodnotná služba HBO MAX, přičemž současná HBO GO zanikne. HBO MAX nabídne oblíbené tituly studií Warner Bros, HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals, nebo Sony Pictures, přičemž kupříkladu nejnovější filmy od Warner Bros budou dostupné na HBO Max již 45 dní po jejich premierách v kinech a u mnoha titulů půjde o exkluzivní umístění – jinde si je nepustíte.

HBO Max bude stát 199 Kč měsíčně, stávající zákazníci HBO GO na něj budou automaticky převedení za sníženou cenu 132 Kč za měsíc. Tím bude významně levnější než třeba populární Netflix, který za 199 Kč nabízí jen SD obraz a limit jednoho zařízení, za obraz ve 4K již dáte 319 Kč. Navíc z něj některý obsah zmizí, protože práva bude mít HBO MAX. Na český trh navíc letos vstoupí ještě další velký hráč, služba Disney+, která sice nabídku rozšíří, ale také ještě více fragmentuje.

Aplikaci HBO MAX půjde zprovoznit na televizorech s Android TV 5 nebo novější, na televizorech LG s WebOS 3.5 a novější, televizorech Samsung se systémem Tizen z roku 2016 a novější, na Apple TV HD a Apple TV 4K a herních konzolích PlayStation 4 a 5, Xbox One a X nebo S.