Přijít s něčím úplně novým v tak masové kategorii, jako jsou sluchátka, se nestává často. Vzpomeneme si třeba na NuraPhones, s otoakustickým měřením vlastností uší posluchače, nebo nedávno představené Bose Ultra Open Earbuds, tedy první sluchátka která ničím neblokují zvukovody.

Úplně nový přístup ke konstrukci mají také OAE1 od společnosti Grell, která právě přichází na český trh – a my máme v ruce a na uších první oficiálně dovezený kus.

Náhlavní závěs na reprobedny

Za jejich konstrukcí stojí zajímavá premisa. Lidské uši jsou fyziologicky a anatomicky uzpůsobené především pro poslech zvuku přicházejícího zepředu. Jestliže tedy mají sluchátka reproduktory umístěné z boku vedle uší, ignorují přirozený akustický vliv boltce a ústí zvukovodu.

A proto tam, kde ve sluchátkách bývá reproduktor, vidíte u OAE1 pouze skořepinu akustické komory. A naopak tam, kde se tradičně potkává měkký náušník s krajem ozvučnice, je umístěn samotný reproduktor. Nasměrován je tak, že zvuk k boltcům a zvukovodu fyzicky opravdu přichází zepředu. Podobně, jako byste seděli před reprosoustavami.

Grell OAE1

Reproduktor je vsazen do komory tak, že přední plocha membrány hraje do prostoru k uchu a zadní část reproduktoru je na vnější straně akustické komory (nechci použít termín ozvučnice, protože tou vlastně není) a není za ním nic – jen hrubá kovová mřížka. Navzdory tomu, že akustický prostor kolem ucha je oddělen skořepinou, fungují sluchátka jako zcela otevřená. Mimo pozitivního efektu na volnější pohyb membrány to má jedno mínus – zvuk sluchátek je silně slyšet i v jejich okolí.

Serióznosti netradiční konstrukci dodává jméno jejich tvůrce. Axel Grell je konstruktér, který pětadvacet let vyvíjel sluchátka u společnosti Sennheiser.

Na uších

Sluchátka jsou circumaurální konstrukce, měkké náušníky sedí na hlavě kolem boltců a celé uši jsou tak pohodlně uvnitř. Hlavový most je kovový, posunem v polstrovaném středu určujete celkovou velikost sluchátek. Na můj vkus a na moji širokou hlavu je přítlak zbytečně vysoký, což se projeví zejména při delším poslechu – měl jsem tendence je posouvat, případně občas odložit.

Grell OAE1

K našemu kusu byl dodán pouze jednoduchý kabel směřující do jedné mušle, přičemž si můžete vybrat, do které. Odpojitelnost kabelu usnadní případnou výměnu poškozeného, nebo za jiné provedení kabelu.

Zvuk

Sluchátka jsme tradičně nechali několik desítek hodin rozehrát, pak je připojili k sluchátkovému zesilovači s vestavěným D/A převodníkem Chord Mojo, připojili smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra s aplikací USB Audio Player Pro, která jak z lokálně uložených souborů, tak streamovacích služeb dokáže do převodníku poslat „bit perfect“ signál i u nahrávek ve vysokém rozlišení.

První, co nás zaujalo, je schopnost sluchátek posluchače vtáhnout do děje. Máte pocit že sedíte hudební scéně velmi blízko a částečně vás obklopuje. Sluchátka nabídla hutný plný projev, s výrazným, dobře artikulovaným a přirozeným vokálem. Oceňujeme příjemný prostor, ne snad že bychom vnímali přesnější lokalizaci nebo výraznější vzdušnost. Za to druhé nejspíše částečně mohou měkčí nejvyšší výšky – a celkové ladění spíše do příjemna a temnějších odstínů. Pokud je nahrávka výrazně ostřejší, umí středy proříznout vzduch, ale spíš mají tendenci k pohodové reprodukci.

Detaily umírněné, nechybí, ale není to důsledná analytika. Basy jsou mírně zdůrazněné a trochu tužší (méně plastické), ale hezky tvrdí muziku. Oceňujeme velmi slušnou dynamiku a živost. I ve složitějším rocku je příjemný pořádek a i v komplikovanějších pasážích se nic neslévá a je mezi nástroji přehled. Poslech mne baví.

Výsledek se ale liší nahrávku od nahrávky, někdy se její charakter a klady se sluchátky vhodně spojí a posluchač si může užívat, někdy je zřejmé, že to není ono. A je také otázkou, na kolik zde zvuk ovlivňují různě velké a tvarované boltce. I výrobce v návodu (ano, přiznávám, nakoukl jsem) uvádí, že posluchač má sluchátka na hlavně natáčet a posouvat tak dlouho, až bude zvuk optimální.

Sluchátka byla na některých trzích v uplynulém roce v limitovaném počtu 1 000 kusů nabízena v rámci spolupráce společnosti Grell a obchodní platformy Drop. Z té doby lze najít i několik zahraničních recenzí, které – jemně řečeno – nešetří kritikou. Nejčastější výtkou je „extrémní přebasovanost“, kterou jsme však u testovaného kusu nevnímali – ano, mají zdůrazněné spodní pásmo, ale ne tak, aby nám to při poslechu vadilo (a to nejsme žádní basoví extremisté). Až se kloníme k názoru, že dost možná v uplynulých měsících došlo k postupnému ladění a vylepšení zvukového projevu.

Závěr

Grell OAE1 jsou velmi zajímavá sluchátka, která určitě nesednou každému, ale rozhodně mají něco do sebe. Více než kdy jindy bych případným zájemcům doporučil si je nejprve poslechnout a zvážit, zda vás jejich poněkud specifický projev osloví, nebo půjdete tradičnější cestou.

Sluchátka mají impedanci 32 ohmů, takže je uživíte i méně výkonným zesilovačem.

V prodeji budou za cenu zhruba 12 000 Kč.