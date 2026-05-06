Pohodlněji si vinylovou desku nepustíte, novinka Sony je i pro nešiky

Václav Nývlt
Žádné nastavování ani manipulace s přenoskou. Stačí položit desku a stisknout tlačítko. K novému plně automatickému gramofonu Sony můžete připojit i Bluetooth sluchátka nebo reprosoustavy. Jak se mu dařilo v testu?

S novodobým nárůstem obliby vinylových desek vzniká i mnoho nových gramofonů a úměrně tomu se jim věnujeme i v testech na Technetu. Nejčastěji jsou zastoupené modely manuální – jsou konstrukčně nejjednodušší a výrobce tak může za stejnou cenu zvolit lepší materiály, ložiska nebo přenosku.

Jsou však nejméně pohodlné na obsluhu – vše, od nastavení přenosky nad zaváděcí stopu a spuštění na desku po zvednutí raménka na konci desky a jeho návrat do parkovací polohy – musíte udělat sami. A také včas, pokud byste během reprodukce odešli a nechali na konci chvějku hodiny jezdit ve výběhové drážce, zbytečně opotřebováváte její hrot.

Oproti tomu automatický gramofon udělá vše za vás – roztočí talíř, zvedne raménko z parkovací polohy, nastaví přenosku na zaváděcí drážku, spustí chvějku do drážky a na konci desky zase zvedne přenosku nahoru a raménko vrátí do parkovací polohy a zastaví talíř. A právě takový model nedávno na český trh uvedla společnost Sony pod názvem PS-LX5BT.

Pojďme se podívat, jak funguje a jakých kompromisů ve jménu dostupné ceny se výrobce dopustil.

Absolutní jednoduchost

První, čeho si všimnete, je absence jakéhokoli uživatelského nastavení. Není zde protizávaží na raménku nebo třeba nastavení antiskatingu – v obou případech je nastavení fixní na výrobcem zvolený typ přenosky a nemůžete ho upravit. To můžete brát jako výhodu – nemusíte nic při sestavení gramofonu řešit, nebo nevýhodu – nemůžete zvuk později vylepšit instalací jiné přenosky. Maximálně můžete volit jinou kompatibilní chvějku.

Dobrou zprávou je, že se Sony nepustilo do výroby vlastní přenosky, ale gramofon osadilo standardní základní přenoskou AudioTechnica AT91, na kterou v případě poškození nebo opotřebení snadno seženete náhradní „hroty“ ATN91, nebo vylepšené ATN91R.

Měřeními jsme ověřili, že svislá síla na hrot je přijatelných 2,4 gramu a antiskating je nastavený bezchybně.

Uživatel si může pouze zvolit velikost přehrávané desky, tedy 7" singl nebo 12" elpíčko (LP – dlouhohrající deska) a k tomu odpovídající rychlost 45 nebo 33⅓ otáček za minutu. Pomocí aplikace RPM Speed & Wow jsme změřili, že se deska otáčí rychlostí 33,2 otáček za minutu, což je odchylka o 0,4 % oproti normě, přičemž kolísání je v rozsahu -0,09 % až +0,11 %. To jsou hodnoty velmi solidní a uchem nepostřehnutelné.

(Disclaimer: měření pomocí chytrého telefonu a aplikace samozřejmě není exaktní, ale dává dostatečnou představu o tom, jak dobře gramofon mechanicky funguje.)

Zbývají tři tlačítka. Funkce těch s popiskem Start a Stop myslím není třeba vysvětlovat. Tím s nápisem „UP/DOWN“ si jednak zvolíte, zda má gramofon po stisku tlačítka Start rovnou zahájit reprodukci, nebo jen roztočit desku a přistavit přenosku s tím, že si ji tímto tlačítkem po očištění desky karbonovým kartáčkem spustíte sami.

Opětovným stiskem můžete přenosku kdykoli zvednout, to však není pro zdraví přenosky ani desky vhodné. Dobrou zprávou je, že se zvedá perfektně kolmo a zároveň se zvedá i pokládá velmi kultivovaně.

Drátem i bez

Zvukový signál můžete dostat na konektorech cinch ve dvou podobách – jednak čistý nízkoúrovňový výstup z přenosky, který je potřeba dále zpracovat korekčním RIIA předzesilovačem (v zesilovačích bývá takto vybavený vstup označen jako „phono“), nebo využijete korekční předzesilovač vestavěný v gramofonu a na výstupu dostanete linkový signál, který můžete připojit do běžného vstupu zesilovače, nebo aktivních reprosoustav. USB výstup gramofon nemá.

Nenápadné tlačítko v levém rohu umožňuje aktivovat Bluetooth přenos, díky kterému můžete ke gramofonu připojit bezdrátová sluchátka nebo reprosoustavy. Podporovány jsou kodeky SBC a AptX, my jsme přenos vyzkoušeli se skvělými Sennhesier HDB630 a žádné přenosové zkreslení na reprodukci nepozorovali – zvuk odpovídal schopnostem základní přenosky.

Mechanika

Gramofon je plastový, talíř hliníkový. Přenos pohonu mezi motorem a talířem zajišťuje gumička, mechanika automatických funkcí si poté – v případě potřeby – bere pohybovou energii z talíře. Žádný výkvět jemné mechaniky, ale funguje to dobře.

Čímž se dostáváme k tomu, nad čím jsme kroutili hlavou. Motorek je v plastovém šasi uchycen napevno. Pouze pod šroubky je gumové těsnění. Žádné gumové silentbloky, nebo jiné oddělení od šasi. Díky tomu dochází k přenosu hučení motorku do plastového šasi, výsledkem čehož je, že vrčení pohonu gramofonu v tiché místnosti slyšíte i metr od gramofonu. Při poslechu to samozřejmě zamaskuje hudba, ale mezi skladbami, nebo na pozadí mluveného slova to poblíž gramofonu slyšíte.

Pronikání tohoto hučení do reprodukovaného signálu ale není příliš patrné, šanci jej zaslechnout máte jen v mezerách mezi skladbami a při vysoké hlasitosti – takže to v praxi není patrné.

Zvuk

Zvuk gramofonu se odvíjí především od použité přenosky a v případě linkového a bluetooth výstupu i další signálové elektroniky. Zde jsme přesvědčeni – a naše pokusy to potvrzují – že limitem je ona základní přenoska AT91.

Gramofon rozhodně nehraje špatně a pokud jej chcete pro přehrávání starých desek, které jste zachránili z půdy nebo sklepa, tak odvede velmi dobrou práci. Obyčejný kónický hrot sice z drážky nesejme každý detail, ale zároveň je milosrdnější ke zkreslení daným opotřebením desky. Pokud si ale chcete desky kupovat a budovat sbírku, pak bychom volili přenosku, která zvukový potenciál vinylových desek využije lépe.

Použitou přenosku v maloobchodě koupíte za zhruba 570 Kč, myslím že v gramofonu za 9 990 Kč by mohl být vyšší model.

Zvuk je příjemně hutný, laděný spíše do teplejšího podání, umí být i příjemně živý. Frekvenčně nic nechybí, samozřejmě výšky mají kvůli kónickém hrotu své rezervy. U rockových nahrávek s kytarami byl zvuk někdy překvapivě ve středech agresivnější a pronikavější než jsem u gramofonů základnějších řad s přenoskami AudioTechnica zvyklý. Dynamika a razance je spíše umírněná.

Závěr

Pokud chcete uživatelsky naprosto jednoduchý gramofon, kde nemusíte nic nastavovat a řešit a chcete využívat i bezdrátový přenos do sluchátek, je Sony PS-LX5BT dobrou volbou. Plně automatický provoz je velmi příjemný a zvukově myslíme běžné posluchače docela dobře uspokojí.

Problém je trochu s cenou, protože třeba plně automatický gramofon Audio Technica AT-LP3XBT má lepší přenosku s možností jejího upgrade, má nastavitelnou svislou sílu na hrot i antiskating a stejně jako Sony mu nechybí korekční předzesilovač a Bluetooth s AptX. A přesto je o skoro dva tisíce levnější.

A nebo si můžete připlatit za technicky mnohem pokročilejší stroj. Třeba tento nový Technics.

Z kdysi monumentálního Anhaltského nádraží v Berlíně zbylo jen torzo

Berlin, Anhalter Bahnhof, 1984

Anhaltské nádraží v Berlíně patřilo kdysi k nejvýznamnějším v Evropě. Na Anhaltské nádraží jezdily i přímé vlaky z Prahy. Sychravého 14. března 1939 tam přijel i vlak s nešťastným prezidentem Emilem...

