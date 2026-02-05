Fotoaparáty řady instax mini jsou relativně přenosná zařízení, která se sice nevejdou do kapsy, jako třeba mobilní telefon, ale stačí si je dát na řemínek na ruku a procestují s vámi celý svět. Kdo si pamatuje velikost klasických kompaktních foťáků, bude zhruba vědět, jakou velikost má očekávat. Pro ty, kdo mají rádi přesnost, tu pak jsou rozměry 83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm a hmotnost bez filmu a příslušenství asi 265 gramů.
Protože však většinu prostoru zabírá samotná tiskárna a výměnné pouzdro s deseti listy pro tisk fotografií, je samotný fotoaparát s plným názvem Fujifilm instax mini LiPlay+ spíše takový doplněk tiskárny. Nečekejte tedy žádnou složitou techniku s výměnnými objektivy, ale systém podobný jednoduchému fotoaparátu v mobilním telefonu bez možnosti složitějšího nastavování a samozřejmě bez optické stabilizace.
Síla tohoto systému spočívá v tom, že si prostě rychle pořídíte momentku a hned ji můžete vdechnout život na papíře velikosti kreditní karty s rozměry výsledného obrázku přibližně 46 × 62 mm. Není to o kvalitě, ale o zábavě. I proto v menu rychleji vyberete některý ze 14 rámečků a šesti filtrů, než se dostanete k nastavení expozice. Další možnosti pak jsou k dispozici v mobilní aplikaci, která nabízí i možnost využít rámečky vlastní výroby.
Ostatně k nastavování fotoaparátu toho moc není. V podstatě jen zapínáte/vypínáte/automatizujete blesk, zapínáte přisvětlení automatického ostření, kompenzujete expozici až do hodnoty ±2 a to je v podstatě vše. Stále je třeba mít na paměti, že je to systém na rychlou fotografii s možností rychlého vytištění. Ukázky několika fotografií si můžete stáhnout v zip souboru zde.
Pokud se podíváme do specifikací, pak zjistíme, že přední fotoaparát disponuje 28mm objektivem se světelností f/2 a automatickou závěrkou s rozsahem 1/4 až 1/8 000 sekundy a automatickým nastavením ISO od 100 až 1 600. Dále je tu blesk s dosahem od 0,5 do 1,5 metru. Fotoaparát disponuje 5Mpix CMOS snímačem o velikosti 1/5" a výstupem s rozlišením 2 560 × 1 920 bodů.
Výhodou oproti některé konkurenci a předchozím modelům je zadní třípalcový displej disponující přibližně 920 tisíci zobrazovacími body. Člověk tak nejen vidí, co fotí a jak vypadá aplikovaný filtr nebo rámeček, ale také si může vybrat, kterou fotografii chce vytisknout.
Nad displejem je druhý selfie snímač s 28mm objektivem se světelností f/2,2. Zadní strana ještě disponuje ovládacím kolečkem s potvrzovacím tlačítkem a čtyřmi plastovými a poněkud vachrlatými tlačítky pro spuštění tisku, návrat v menu, zobrazení nasnímaných fotek a přepínání režimu zvukového nahrávání.
Právě možnost pořizovat zvuk a využít jej při focení a následném sdílení vytvořených snímků nebo jejich sekvence (ale ne videa) je velice zajímavá možnost. Fujifilm dokonce napadlo, že by tyto zvuky bylo možné sdílet i prostřednictvím vytištěné papírové fotografie. Ne tedy, že by sám fotopapír dokázal hudbu přehrát, ale v rámci fotografie může být umístěn QR kód, který vede na odkaz, kde je fotka či série doplněna třeba o osobní hlasovou zprávu, zvuk pořízený spolu s fotografií nebo krátkou podkresovou hudební sekvencí některé ze skladeb, jež firma v rámci své aplikace nabízí.
Propojením mobilního telefonu s fotoaparátem přes bluetooth prostřednictvím této aplikace pak umožní například na dálku ovládat spoušť fotoaparátu a zároveň na displeji mobilu vidět, co se fotí. Samozřejmě je také možné vytisknout fotografie z mobilu, případně je opatřit výše zmíněným zvukovým doprovodem či rámečkem.
Prostřednictvím této aplikace se také provádí aktualizace firmwaru fotoaparátu. Při ní však musí být ve fotoaparátu vložena microSD karta, která ale není součástí balení. Samotná paměť přístroje umožní uložit něco mezi 30 a 40 fotografiemi, a tak se bude další paměťové médium rozhodně hodit.
Tisk fotografií se nijak neliší od jiných tiskáren pro instantní tisk. Z přístroje vyjede bílý papír, který teprve po několika málo, nebo více minutách zobrazí výsledný obrázek. Firma píše, že to může za příznivých tepelných podmínek trvat i 90 sekund, nám se ovšem snímek vyvolával asi 5 minut.
Na přiloženém videu jsme proces vyvolání trvající několik minut urychlili, ale ani tak ještě nebylo hotovo.
Baterie v přístroji má vydržet tisk asi 100 fotografií, což se nám však nepodařilo ověřit.
Podtrženo sečteno, v podobě modelu Fujifilm instax mini LiPlay+ s poměrně vysokou cenou oscilující mezi 4,5 až 5,5 tisíci korunami dostává uživatel jeden z nejvybavenějších instantních fotoaparátů na trhu. Fotoaparát ale obstojí jen za dobrých světelných podmínek. Je snadno přenosný a obejde se i bez telefonu. Překvapí možností přikládat k snímkům nebo jejich sérii zvuk. Je třeba počítat s investicí asi 500 korun za balíček s 20 papíry pro instantní tisk a patrně i za paměťovou kartu.