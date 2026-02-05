Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou

Autor:
Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s jejíž pomocí lze přehrát i krátký zvukový vzkaz nebo prostě zvuk. My jsme si zařízení vyzkoušeli.

Fotoaparáty řady instax mini jsou relativně přenosná zařízení, která se sice nevejdou do kapsy, jako třeba mobilní telefon, ale stačí si je dát na řemínek na ruku a procestují s vámi celý svět. Kdo si pamatuje velikost klasických kompaktních foťáků, bude zhruba vědět, jakou velikost má očekávat. Pro ty, kdo mají rádi přesnost, tu pak jsou rozměry 83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm a hmotnost bez filmu a příslušenství asi 265 gramů.

Protože však většinu prostoru zabírá samotná tiskárna a výměnné pouzdro s deseti listy pro tisk fotografií, je samotný fotoaparát s plným názvem Fujifilm instax mini LiPlay+ spíše takový doplněk tiskárny. Nečekejte tedy žádnou složitou techniku s výměnnými objektivy, ale systém podobný jednoduchému fotoaparátu v mobilním telefonu bez možnosti složitějšího nastavování a samozřejmě bez optické stabilizace.

Přední část fotoaparátu Fujifilm instax mini LiPlay+ se spouští, bleskem a...

Síla tohoto systému spočívá v tom, že si prostě rychle pořídíte momentku a hned ji můžete vdechnout život na papíře velikosti kreditní karty s rozměry výsledného obrázku přibližně 46 × 62 mm. Není to o kvalitě, ale o zábavě. I proto v menu rychleji vyberete některý ze 14 rámečků a šesti filtrů, než se dostanete k nastavení expozice. Další možnosti pak jsou k dispozici v mobilní aplikaci, která nabízí i možnost využít rámečky vlastní výroby.

Ostatně k nastavování fotoaparátu toho moc není. V podstatě jen zapínáte/vypínáte/automatizujete blesk, zapínáte přisvětlení automatického ostření, kompenzujete expozici až do hodnoty ±2 a to je v podstatě vše. Stále je třeba mít na paměti, že je to systém na rychlou fotografii s možností rychlého vytištění. Ukázky několika fotografií si můžete stáhnout v zip souboru zde.

Pokud se podíváme do specifikací, pak zjistíme, že přední fotoaparát disponuje 28mm objektivem se světelností f/2 a automatickou závěrkou s rozsahem 1/4 až 1/8 000 sekundy a automatickým nastavením ISO od 100 až 1 600. Dále je tu blesk s dosahem od 0,5 do 1,5 metru. Fotoaparát disponuje 5Mpix CMOS snímačem o velikosti 1/5" a výstupem s rozlišením 2 560 × 1 920 bodů.

Výhodou oproti některé konkurenci a předchozím modelům je zadní třípalcový displej disponující přibližně 920 tisíci zobrazovacími body. Člověk tak nejen vidí, co fotí a jak vypadá aplikovaný filtr nebo rámeček, ale také si může vybrat, kterou fotografii chce vytisknout.

Nad displejem je druhý selfie snímač s 28mm objektivem se světelností f/2,2. Zadní strana ještě disponuje ovládacím kolečkem s potvrzovacím tlačítkem a čtyřmi plastovými a poněkud vachrlatými tlačítky pro spuštění tisku, návrat v menu, zobrazení nasnímaných fotek a přepínání režimu zvukového nahrávání.

Velkorysý displej a ovládací tlačítka na zadní straně fotoaparátu Fujifilm...

Právě možnost pořizovat zvuk a využít jej při focení a následném sdílení vytvořených snímků nebo jejich sekvence (ale ne videa) je velice zajímavá možnost. Fujifilm dokonce napadlo, že by tyto zvuky bylo možné sdílet i prostřednictvím vytištěné papírové fotografie. Ne tedy, že by sám fotopapír dokázal hudbu přehrát, ale v rámci fotografie může být umístěn QR kód, který vede na odkaz, kde je fotka či série doplněna třeba o osobní hlasovou zprávu, zvuk pořízený spolu s fotografií nebo krátkou podkresovou hudební sekvencí některé ze skladeb, jež firma v rámci své aplikace nabízí.

Propojením mobilního telefonu s fotoaparátem přes bluetooth prostřednictvím této aplikace pak umožní například na dálku ovládat spoušť fotoaparátu a zároveň na displeji mobilu vidět, co se fotí. Samozřejmě je také možné vytisknout fotografie z mobilu, případně je opatřit výše zmíněným zvukovým doprovodem či rámečkem.

Prostřednictvím této aplikace se také provádí aktualizace firmwaru fotoaparátu. Při ní však musí být ve fotoaparátu vložena microSD karta, která ale není součástí balení. Samotná paměť přístroje umožní uložit něco mezi 30 a 40 fotografiemi, a tak se bude další paměťové médium rozhodně hodit.

Tisk fotografií se nijak neliší od jiných tiskáren pro instantní tisk. Z přístroje vyjede bílý papír, který teprve po několika málo, nebo více minutách zobrazí výsledný obrázek. Firma píše, že to může za příznivých tepelných podmínek trvat i 90 sekund, nám se ovšem snímek vyvolával asi 5 minut.

Na přiloženém videu jsme proces vyvolání trvající několik minut urychlili, ale ani tak ještě nebylo hotovo.

Baterie v přístroji má vydržet tisk asi 100 fotografií, což se nám však nepodařilo ověřit.

Podtrženo sečteno, v podobě modelu Fujifilm instax mini LiPlay+ s poměrně vysokou cenou oscilující mezi 4,5 až 5,5 tisíci korunami dostává uživatel jeden z nejvybavenějších instantních fotoaparátů na trhu. Fotoaparát ale obstojí jen za dobrých světelných podmínek. Je snadno přenosný a obejde se i bez telefonu. Překvapí možností přikládat k snímkům nebo jejich sérii zvuk. Je třeba počítat s investicí asi 500 korun za balíček s 20 papíry pro instantní tisk a patrně i za paměťovou kartu.

Nový fotoaparát Fujifilm instax mini LiPlay+
Přední část fotoaparátu Fujifilm instax mini LiPlay+ se spouští, bleskem a malým objektivem fotoaparátu ukrytým pod krycím sklem.
Bok přístroje Fujifilm instax mini LiPlay+ nabízí reproduktor a pod krytem zdířku pro microSD kartu a USB-C konektor.
Druhý bok fotoaparátu Fujifilm instax mini LiPlay+ je využit pro tlačítko na spuštění a vypnutí přístroje a přepínač mezi přední a zadní selfie kamerou.
14 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

Stroje do bílého pekla. Pokochejte se vynálezy, které žádná závěj nezastaví

Lidská vynalézavost v boji se sněhovou nadílkou – stejně jako v nápadech, jak se v závějích pohybovat – nezná mezí. Vydejte se s námi letem světem po sněhových frézách na železnici až k futuristickým...

WhatsApp zdarma končí. Meta připravuje reklamy i placené předplatné

Aplikace WhatsApp (ilustrační obrázek)

Populární messenger WhatsApp už nebude zadarmo. Společnost Meta začala již v loňském roce ve světě testovat zobrazování reklam v záložce Aktuality a ve Stavech. Nyní se ukázalo, že kód nejnovější...

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

Papírová fotka, co umožní přehrát zvuk. Vyzkoušeli jsme foťák s tiskárnou

Nový fotoaparát Fujifilm instax mini LiPlay+

Společnost Fujifilm nedávno představila novou verzi svého instantního fotoaparátu, tedy fotoaparátu s integrovanou instantní tiskárnou. Už nějakou dobu zařízení umožňuje vytisknout fotografii, s...

5. února 2026

Krize přijde v noci, anebo třeba vůbec. Máte sbaleno evakuační zavazadlo?

ilustrační snímek

Jsou předměty, u kterých, ač aktuálně v domácnosti využití nemají a občas i překážejí, si uvědomujeme jejich důležitost: hasicí přístroj, protipožární deka na hořící pánev či domácí lékárnička. Kolik...

5. února 2026

Politik má být hlavně šikovný na sociálních sítích. Jejich éra ale skončila

Komentář
Mark Zuckerberg

Veřejní funkcionáři čím dál tím častěji obcházejí novináře. Mluví raději přímo ke svým fanouškům na online platformách typu Facebooku. Skutečný dosah takových sdělení však může být překvapivě malý....

4. února 2026  10:02

Obletěli Saharu se šroubovákem v kapse. Let českého Skyfoxe byl majstrštyk

Přílet do Ghany

Když se na začátku listopadu 2025 podařilo spolupracovníkovi Technetu zachytit tutlaný odlet letounu L-39 Skyfox ve zvláštní kamufláži a s přídavnou nádrží, s trochou fantazie jsme si jako jeho...

4. února 2026

KVÍZ: Poznáte nádraží, když uvnitř stojíte, kolem chodíte, či nad ním letíte?

Soutěž
Praha hlavní nádraží, dvousystémová elektrická lokomotiva řady ES 499.1 (první...

Na úvod kvízu na rozpoznávání železničních nádraží v ČR musíme říci, abyste se ho zbytečně nebáli. Známá nádraží poznáte a u těch méně známých pomůže nápověda, ať už sloven nebo přímo na obrazovém...

vydáno 4. února 2026

Únik kapalného vodíku odsouvá misi, při níž poletí posádka k Měsíci

Raketa SLS (Space Launch System) a kosmická loď Orion čekající 1. února 2026 na...

Klíčový test, který měl potvrdit bezpečnost nosiče Space Launch System (SLS), nemohl proběhnout, a proto start mise Artemis II NASA odsunula. Na vině byl únik vodíku při testovacím tankování do...

3. února 2026  18:16

Vesmírné prázdno, které bere dech: Český astronom zachytil gigantickou dutinu

Na zimní obloze se rozprostírá jeden z nejpozoruhodnějších, a přesto lidským...

Libereckému astronomovi Jakubu Kuřákovi se podařil unikátní kousek – zachytil na fotoaparát superbublinu Orion-Eridanus, obří dutinu v mezihvězdném plynu, která svou rozlohou i původem vyráží dech....

3. února 2026

Falešný prezidentův pokojík? Tyhle nástroje vám pomohou odhalit AI podvody

Prezidentské apartmá v Moto Vila Groot (AI)

Díky AI můžete během pár desítek sekund vygenerovat obrázky, nad kterými byste dřívějšími metodami strávili hodiny času. Což ovšem samozřejmě neznamená, že každou fotku lze hned odmávnout jako...

3. února 2026

Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu

Mapa negramotnosti v USA v roce 1930, největší problémy byly na jihu země.

Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit...

2. února 2026

Jak se svět připravuje na příští pandemii, když Amerika škrtá výdaje

Premium
SARS-CoV-2 patří do rodiny koronavirů, stejně jako příbuzné viry přenesené na...

Škrty americké vlády ve výdajích na vědu a výzkum těžce postihly i bádání po původcích infekčních chorob a vývoj léků a vakcín. Jak moc to ovlivní bezpečnost světa v případě nástupu ničivé pandemie?

2. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři....

2. února 2026

Instagram chystá další předplatné. Nové funkce budou mimo Verified

Instagram

Společnost Meta plánuje spustit testování nových placených funkcí na Instagramu i v dalších svých aplikacích. Mělo by jít o nové samostatné předplatné, nezávislé na Meta Verified a předplatném, které...

1. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.