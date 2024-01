Nikon, Sony a Canon chtějí bojovat proti podvodným AI snímkům

Rok 2024 bude bezesporu rokem generativní umělé inteligence, kterou bude umět ovládat a využívat stále více lidí. Povede to nejen k větší efektivitě na různých pracovních pozicích, ale také k velkému zneužívání při nekalých praktikách.

Jedné z takových hrozeb se pokusí zabránit někteří výrobci fotoaparátů. Snímky pořízené jejich přístroji totiž budou opatřeny speciální vodoznakem, který bude rozpoznatelný pomocí nástroje s názvem Verify, který umožní kontrolovat fotografie, zda obsahují tyto vodoznaky a odlišit tak snímky od těch, které stvořila umělá inteligenci. Takový digitální podpis odolný proti manipulaci by měl obsahovat informace jako datum, čas, místo a nějaký druh identifikace přístroje, potažmo majitele.

Pokud byl obrázek vytvořen pomocí umělé inteligence nebo byl pozměněn, nástroj Verify jej označí jako obrázek s „neověřeným obsahem“.

Podrobnosti o tom, jak to bude celé fungovat zatím nejsou známy, ale mohlo by to být něco na způsob systému teček u kopírovacích strojů a tiskáren.

Iniciativu podle portálu Nikkei Asia spustily firmy Canon, Nikon a Sony, které budou vkládat vodoznaky do výstupů fotoaparátů vyšší třídy. Například Sony takový nástroj testovala minulý rok s spolu s agenturou The Associated Press.

Nikon bude brzy nabízet profesionální bezzrcadlovky s vestavěnou technologií, která bude do každé fotografie vkládat digitální podpis. Společnost Sony zahájí podobnou iniciativu vydáním aktualizace firmwaru pro své bezzrcadlovky počátkem tohoto roku. Mezitím se očekává, že společnost Canon vydá fotoaparát s takovou funkcí někdy v roce 2024. Ještě letos uvidíme takto digitálně podepsané i video, které budou fotoaparáty produkovat.

Je to opačný způsob odlišení reálných záznamů od těch vytvořených generativní AI, než jaké nabízejí některé technologické společnosti, které se pokoušejí identifikovat snímky vytvořené umělou inteligencí pomocí různých znaků, jako je například odlišná změna barevnosti pleti.

Google zase nabízí systém, který naopak přidává vodoznaky do snímků vytvořených generativní AI. Stejný postup chtějí zvolit i další provozovatelé modelů generativní umělé inteligence.