Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin

Premium

Fotogalerie 3

Francouz Joseph Nicéphore Niépce je otcem prvních fotografií dějin. Na snímku je kamera obscura, jejíž prostřednictvím byly první snímky vytvořeny. | foto: koláž iDNES David Votruba

Martin Zeman
  20:00
Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha Nicéphora Niépceho stojí na počátku fotografických dějin.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Většina snímků, které vytvořil ve 20. letech 19. století, již neexistuje. Doslova se vypařily. „Až rozmazaný obraz holubníku a střechy stodoly je dobrou reprezentací jeho umění. Aby vytvořil to, co nazýval ,heliografem‘ neboli ,sluneční kresbou‘, použil Niépce expoziční čas delší než osm hodin. Fotografie, i když ještě nebyla praktická, byla již vynalezena,“ upozornil časopis Life v komentáři ke vzácnému obrázku, který pořídil Niépce z okna své pracovny na statku Le Gras ve francouzském Saint-Loup-de-Varennes ležícím zhruba 100 km západně od švýcarských hranic.

Vláda dílo prohlásila za národní poklad, což znamená, že musí zůstat v zemi.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Nejčtenější

Nejkrásnější nádraží světa má koleje ve třech „patrech“

Antwerpen Centraal

Na světě je mnoho krásou oplývajících nádraží. Jako nejkrásnější z nejkrásnějších bývá označováno hlavní nádraží v belgických Antverpách. Přiléhavě se o něm hovoří jako o železniční katedrále....

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

Všichni po ní šílí. V čem spočívá kouzlo bájné fotoklíčenky Kodak Charmera

Kodak Charmera

Naše civilizace musí být blízko svého konce, řekl jsem si, když jsem konečně otevřel krabičku s hitem, který už nějakou dobu plní sociální sítě – s fotografující klíčenkou Kodak Charmera. V první...

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

KVÍZ: Znáte historii tanků?

Opuštěný tank Char B1 ve Francii v roce 1940, obraz který se s jinou technikou...

Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.

Fotografie, která změnila svět. „Sluneční kresbu“ autor exponoval přes osm hodin

Premium
Francouz Joseph Nicéphore Niépce je otcem prvních fotografií dějin. Na snímku...

Vznikla patrně někdy v roce 1826 a časopis Life ji na začátku tohoto tisíciletí zařadil do svého prestižního seznamu 100 fotografií, které změnily svět. Snímek Pohled z okna v Le Gras Josepha...

25. února 2026

Procesí planet má nastat 28. února 2026. Astronomové mírní očekávání

Unikátní seřazení planet se 28. 2. 2026 konat nebude.

Sociální sítě zaplavily zprávy o jedinečném seřazení planet, které má nastat 28. února 2026. Příspěvky slibují nebeskou show, jakou nezažijete do roku 2040 a kterou uvidíte i pouhým okem přímo z...

25. února 2026

POZOR VLAK: Jaký byl první rok výhradního provozu ETCS v Česku?

156. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Od prvních minut roku 2025 se zcela změnil železniční provoz na více než 600 kilometrech tratí v České republice. Začal na nich výhradní provoz vlaků pod kontrolou ETCS, tedy jednotného evropského...

25. února 2026

Celebrity zahazují bezdrátová sluchátka, kabely volí i z bizarních důvodů

Jessica Alba se sluchátky s kabelem

Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...

25. února 2026

Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek

Ukázka podvodné ankety

Na starý trik v novém hávu lákají podvodníci v triku s anketou, která se nově šíří i prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Cílí na snahu pomoct svým přátelům či rodině a varuje před ním i...

24. února 2026  10:09

Prolomit stíhačku F-35 jako telefon? Co znamená výrok nizozemského ministra

Premium
Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské...

Američané si žárlivě střeží software svých neviditelných letadel, jež jsou závislá na externích datech. Bez podpory na dálku jim hrozí, že přijdou o značnou část svých schopností. Vynořila se však...

24. února 2026

KVÍZ: 15 technických milníků olympijských her. Znáte je?

Olympijskou kvalifikaci sprinterských dvojic zpestřil pes, který se proháněl...

Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?

vydáno 24. února 2026

Smrt v tunelu: před 100 lety zahynuli tři dělníci při stavbě nové trati

Smrt v tunelu: před 100 lety zahynuli tři dělníci při stavbě nové trati

Budování nové železniční trati z Veselí nad Moravou do Nového Města nad Váhom přineslo před 100 lety, na konci února 1926, tragédii. Při výbuchu dynamitu v rozestavěném tunelu u Myjavy zemřeli tři...

23. února 2026  14:58

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je historik Prokop Tomek. Tématem jsou nové poznatky o...

Moskva podle nově nalezeného archivního záznamu z května 1983 fakticky postavila Gustáva Husáka před hotovou věc: sovětské raketové systémy středního doletu měly být umístěny i v Československu – bez...

23. února 2026

Skal a tajgy divočinou. Železnice v zemi, kde grizzly dávají dobrou noc

Alaska Railroad, Twentymile River

Slavná aljašská železnice patří mezi nejmalebnější na světě, s velkou užitnou hodnotou pro turisty. Především je však klíčovou nákladní dopravní tepnou regionu, která spojuje největší město...

23. února 2026

Nabušený sleeper: zloděj si ho nevšimne, ale pod kapotou překvapí

Razer Blade 16

Obří výkon v notebooku byl dřív zejména pro hráče nebo velmi specifická použití. S nástupem lokálních modelů umělé inteligence bude velké množství výkonu, operační paměti a především grafické paměti...

23. února 2026

Apple se chystá přijít s něčím levným a dělá na trojici nositelných zařízení

Apple logo

Apple letos v dubnu slaví padesát let od založení a zástupci společnosti to rozhodně nepřejdou bez povšimnutí. Spekuluje se tak o řadě novinek v čele s chytrými brýlemi. Už na začátku března by mohlo...

22. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.