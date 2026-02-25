Většina snímků, které vytvořil ve 20. letech 19. století, již neexistuje. Doslova se vypařily. „Až rozmazaný obraz holubníku a střechy stodoly je dobrou reprezentací jeho umění. Aby vytvořil to, co nazýval ,heliografem‘ neboli ,sluneční kresbou‘, použil Niépce expoziční čas delší než osm hodin. Fotografie, i když ještě nebyla praktická, byla již vynalezena,“ upozornil časopis Life v komentáři ke vzácnému obrázku, který pořídil Niépce z okna své pracovny na statku Le Gras ve francouzském Saint-Loup-de-Varennes ležícím zhruba 100 km západně od švýcarských hranic.
Vláda dílo prohlásila za národní poklad, což znamená, že musí zůstat v zemi.