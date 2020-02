To je ona. Sestava reprosoustav Estelon a elektroniky EMM Labs v hodnotě deseti milionů korun, na kterou jsme lákali ve čtvrteční pozvánce na Audio Video Show Praha 2020. Poslechnout si ji můžete na vlastní uši i dnes, a to od 10 do 18 hodin v hotelu Don Giovanni.

Autor: Václav Nývlt, Technet.cz