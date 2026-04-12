Společnost je na trhu již řadu let a má na svém kontě třeba „digitální záda“ pro analogové fotoaparáty, která nahrazují celou zadní stěnu analogového fotoaparátu, a dělají z něj tak digitální. To si však žádá zásah do konstrukce těla zařízení.
Ve své řadě Roll však tito koumáci přišli na způsob, jak nahradit analogový 35mm film digitálním snímačem bez toho, aby bylo třeba samotný analogový fotoaparát nějak složitě předělávat. Nově přicházejí s „digitálním filmem“, který odpovídá velikosti APS-C senzoru. Vždy je tak možné se u fotoaparátu vrátit ke klasickému analogovému filmu, nebo střídat analog a digitál, tedy až na výjimky popsané níže, kde bude třeba měnit i zadní část.
Výrobce konkrétně používá čip Sony IMX571 typu Back-illuminated CMOS (BSI) s rozměry 23,5 × 15.7 mm a rozlišením 6248 × 4176, tedy přibližně 26,1 megapixelu.
Jak připomíná server Digital Camera World je však digitálním ekvivalentem formátu 35 mm snímač s plnoformátovým rozměrem, nikoli APS-C. Společnost však vysvětlila, proč tento model není plnoformátový: nedokázal by zaostřit.
„Full-frame snímač o rozměrech 24 × 36 by zasahoval do ohniskové roviny fotoaparátu, což by znemožnilo správné zaostření. Jedná se o mechanické omezení, pro které neexistuje reálné řešení… Větší snímač by produkt příliš prodražil, takže by nebyl životaschopný,“ cituje server komentář firmy na sociálních sítích.
Ovládání na dálku
Celý nápad je v podstatě velice jednoduchý, na tenkou destičku s čipem a elektronikou je pomocí kabelu napojena baterie, která se vkládá do prostoru, který byl určen pro pouzdro filmu. Nastavení se pak ovládá bezdrátově pomocí aplikace v mobilním telefonu. Základní ovládání se spouští a pro přepínání mezi režimem videa a focením je pak možné prostřednictvím malého bluetooth ovladače, který lze přilepit někde blízko spouště.
Pořizování digitálních fotografií pomocí I’m Back Roll vyžaduje stisknutí tlačítka spouště dálkového ovladače Bluetooth a následné stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu, aby mohla proběhnout synchronizace závěrky.
Obrázky jsou uloženy do vestavěného úložiště, přičemž je k dispozici různá kapacita paměti. Baterie podporuje nabíjení USB-C. Hliníková podložka pomáhá snímači a komponentům s odváděním tepla.
Švýcarská společnost začala novinku prodávat prostřednictvím kampaně na Kickstarteru, jako to ostatně dělala i u předchozích modelů. Za základní kit nyní na této platformě chce firma necelých 360 švýcarských franků (cca 9,5 tisíce korun) s tím, že první dodávky zájemcům dorazí příští rok. Nyní má totiž firma funkční prototyp a získané peníze z kampaně potřebuje k financování finalizace elektroniky. Je však třeba počítat s tím, že je to stále crowdfundingová kampaň, a není tak garantováno, že se finální produkt vůbec k zájemcům dostane.
U menších fotoaparátů mohou být třeba 3D tištěná záda
Firma tvrdí, že zařízení je kompatibilní s celou řadou 35mm filmových fotoaparátů od předních značek, jako jsou Nikon, Canon, Minolta, Contax, Yashica, Pentax, Olympus, Leica a další.
Většina fotoaparátů bude vyžadovat pouze odstranění filmové přítlačné desky kvůli místu pro digitální sadu. Tam, kde bude místa málo, I’m Back tak uvádí, že pak bude třeba vyrobit 3D tištěná záda pro správné uchycení. Společnost nabídne stavebnici určenou speciálně pro kamery řady Leica M.
Mezi doplňkovými prvky zařízení můžete najít externí baterii, HDMI výstup nebo mikrofonní vstup.