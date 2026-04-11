Nejroztomilejší zesilovač za pár korun rozehrál staré reprosoustavy Tesla

Václav Nývlt
Toto byla láska už na obrázku. Rozžhavené elektronky, podsvětlený ručičkový „VU metr“ a cena vypadající spíše jako překlep. A není to úlovek z pochybného zásilkového e-shopu, ale kousek z běžné české distribuce. K zesilovači s vestavěným D/A převodníkem a bluetooth přijímačem Fosi Audio MC331 jsme připojili i dnes nevšední reprosoustavy s logy Tesla.

Posluchači hudby to dnes mají extrémně snadné. V případě vysokých nároků sice mohou utratit za poslechové vybavení i nekřesťanské částky, ale zároveň i s velice napjatým rozpočtem mohou sehnat kousky, které zvukově rozhodně neurazí. A tím nemyslíme jen ty z druhé ruky.

Jedním z příkladů je elektronika čínské značky Fosi Audio, kterou v roce 2017 založila parta nadšenců a podařilo se jim odrazit se díky úspěšné kampani na Kickstarteru. Nás v nabídce zaujal hybridní elektronkový zesilovač s analogovým ručičkovým ukazatelem vybuzení MC331, který je v nabídce za 3 690 Kč.

Hybridní konstrukce

Už při pohledu na obrázek musí být každému jasné, že nejde o elektronkový zesilovač v tradičním smyslu: chybí výstupní transformátory, takže elektronky evidentně nehrají roli ve výkonové části.

Místo toho jsou elektronky součástí signálové cesty v části předzesilovače, kde mají do zvuku přidat onu pověstnou hřejivost, respektive lidskému uchu lahodící harmonické zkreslení (extrémně zjednodušené vysvětlení, ale tentokrát není třeba zabíhat do detailů).

O samotné zesílení pro reprosoustavy se pak stará výkonový zesilovač třídy D, respektive jednočipové řešení TPA3221 od společnosti Texas Instruments. Díky němu má zesilovač výkon 2× 105 W při impedanci 4–8 ohmů, i když subjektivně o této hodnotě pochybujeme, pro menší obývák nebo pracovnu má zesilovač výkonu dost.

Součástí MC331 je i Bluetooth 5.0 přijímač s podporou kodeků SBC a AAC a také D/A převodník, jehož detaily výrobce nezveřejnil a ani podle označení čipu jsme jej nerozklíčovali: je to speciální čip společnosti Fosi Audio. Nicméně při použití přehrávače Foobar2000 v notebooku vesele přehrával všechny hudební soubory, včetně těch v „hi-res“ 192/24.

Fosi Audio MC331

Převodník zpracuje signál z optického i koaxiálního digitálního vstupu a také z USB-C portu, ke kterému můžete připojit počítač a MC331 pak funguje i jako zvuková karta. Přehrávání souborů z USB paměti ale neumí. Chybí také HDMI ARC pro připojení televizoru, i když slovo chybí mi při dané ceně přijde skoro nevhodné – televizor případně připojíte optikou.

Roztomilosti

Největší lákadla jsou elektronky a ručičkový VU metr.

Elektronky jsou sedmipinové pentody, konkrétně JAN 5654W od General Electric, ale můžete je vyměnit za kompatibilní 6AK5, 6AK5W, 6Zh1P, 6J1, 6J1P, WE-403A a některé další. Jejich výměnou lze tradičně ovlivnit i charakter zvuku, ale v tomto případě míru vlivu nemáme vyzkoušenou (žádné elektronky, které máme, nebyly kompatibilní).

Elektronky jsou umístěné pod plastovými průhlednými kryty, k celkovému kovovému provedení by ovšem lépe ladily skleněné. Zesilovač samozřejmě funguje i bez nich, ale elektronky mají v provozu dvě nepříjemné vlastnosti – jsou horké a křehké, takže za nás rozhodně kryty na místo patří.

Druhým velkým lákadlem je klasický analogový ručičkový podsvětlený VU metr. Žádná digitální napodobenina na displeji, ale opravdová mechanická ručička poháněnou cívkou v magnetickém poli. VU metr signalizuje úroveň signálu, zde samozřejmě plní především funkci dekorativní, případně jen lehce informativní – na rozdíl třeba od magnetofonů, kde se podle ní nastavovalo vybuzení záznamové úrovně.

Protože signalizuje úroveň zesíleného signálu, při tichém poslechu se „mrcasí“ pouze na levém kraji stupnice a pokud jej chcete vidět v akci, musíte otočit volume více doprava.

Zvuk

Tady jsme narazili na zajímavý háček. Obecně: zvuk zesilovače je velmi dobrý, vzhledem k ceně bychom se nebáli říci výborný – frekvenčně bohatý, plný, dynamický a neagresivní. Ano, s prostorem nahrávky si hlavu neláme a ve složitějších hudebních pasážích trochu ztrácí přehled, ale kritizovat to – to bychom si vzhledem k ceně připadali poněkud hnidopišsky.

Problém je s výběrem reprosoustav. Připojit k zesilovači za 3 690 Kč reprosoustavy třeba za 15–20 tisíc korun nedává ekonomicky smysl. Jenže když sáhnete po superlevných reprosoustavách za 5–8 tisíc, tak to zase většinou zvukově není žádná hitparáda.

A proto jsme přesvědčeni, že MC331 je zajímavou volbou k reprosoustavám z druhé nebo třetí ruky, případně k soustavám, které máte ještě někde ve sklepě od doby, co je kdysi v obýváku vystřídal soundbar nebo nějaký systém s moderními funkcemi.

My jsme vyzkoušeli řadu různých sestav, včetně Tesla ARS 8204-11 z osmdesátých let. A překvapivě to s nimi nebylo vůbec špatné. Zvuk byl příjemně hutný a plný, déčkový zesilovač soustavy probudil i k docela obstojné dynamice a výšky zakulatil kónický výškový reproduktor. Na to, že je dnes lze s trochou štěstí potkat i za „pětikilo“, vlastně takový postup nemusí být vůbec špatný nápad.

Drobná odbočka: takto staré reprosoustavy dnes nemusí být úplně v kondici, i když samotné reproduktory a jejich závěsy vypadají dobře. Problém může být ve frekvenční výhybce, kde po letech (ještě hůře po letech nečinnosti) zdegradovaly kondenzátory, v případě Tesly pověstné hnědé papírové svitkové kondenzátory, takzvané „hovňáky“. Jejich výměnu za moderní ekvivalent o stejných hodnotách ovšem zvládne i průměrný kutil s páječkou.

Závěr

Maličký levný zesilovač si nás získal hlavně provedením a přítomností elektronek a analogového VU metru. Zvukově mu nemáme vzhledem k nízké ceně příliš co vytknout. Nové reprosoustavy bychom k němu asi nepořizovali, ale bedýnek z druhé ruky je dnes na trhu obrovské množství.

