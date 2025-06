Umí přehrávat hudební CD na cestách, přepnutím dvou přepínačů z něj uděláte kvalitní stolní CD přehrávač – o převod signálu z digitální do analogové podoby se totiž starají kvalitní převodníky Cirrus-Logic CS43198 (na každý kanál jeden) a tlačítky odpojíte jak „anti-skip“ buffer z disku načtených dat, tak i akumulátor. Přehrávač pak napájíte rovnou ze zdroje a zbytečně tak necyklujete, nebo neudržujete zcela nabitý, akumulátor. V menu navíc můžete přepnou i výstup a přehrávač se tak může stát zdrojem digitálních dat pro váš stávající D/A převodník.

Ne, Fiio DM-13 není žádnou retro vzpomínkou na discmany, ale promyšlený moderní přehrávač.

Hudební CD v roce 2025

Ostatně žádné retro nejsou ani hudební CD nosiče. Technicky obsahují lineární PCM signál s parametry 44 kHz / 16 bit, což představuje potenciál zvukové kvality o poznání větší než aktuálně nabízí třeba Spotify nebo YouTube Music. A stejný potenciál kvality, co nabízí třeba Apple Music nebo Tidal, samozřejmě u titulů, které ještě nemá ve studiové „hi-resolution“ podobě.

Fiio DM-13

Nemá asi příliš smysl dnes nakupovat nové desky (to si raději z oficiálních zdrojů – například na Supraphonline nebo HD Tracks – koupím sadu souborů v nejvyšší dostupné kvalitě), ale pokud máte doma dřívější sbírku hudby na „cédéčkách“, byla by škoda ji vyhazovat. Případně lze leckdy za pár korun koupit skvělé nahrávky od lidí, které sbírky ruší. V některých případech jsou také na CD tituly, které ve streamovacích službách nenajdete. Zkuste si ve streamovacích službách pustit třeba Support Lesbiens – Regeneration nebo Joe Cocker – Fire It Up. V době testu (a několik měsíců před ním) nemožné.

Prozkoumáváme DM13

Zatímco dříve přenosné přehrávače svým tvarem alespoň trochu kopírovali kulatý tvar disku, novinka je na pohled čtvercová (ve skutečnosti je to kvůli rozdílu několika milimetrů obdélník) se zaoblenými rohy. Půdorysně je na šířku jen o trošku větší než obal hudebního CD, na výšku je pak jen o trošku nižší než tři obaly hudebních CD položených na sebe. Přepočet na fabie a fotbalová hřiště si raději ušetříme.

Zatímco tvar a velikost přehrávače k zastrčení do kapsy moc nevybízí, překvapivě dobře funguje vyrovnávací paměť. Během našich zkoušek se svižnou chůzí a různým potřepáváním v rukou jsme nezaznamenali výpadek v reprodukci, a to překvapivě ani s vypnutým ESP, tedy bez vyrovnávací paměti. Což může znamenat dvě věci – buď mechanika funguje fantasticky, nebo je vyrovnávací paměť v nějaké podobě aktivní vždy. Na druhou stranu, na běh bychom si vzali spíše telefon nebo drobný přehrávač, ale na posezení na terase, na chatu nebo na dovolenou bychom si DM13 klidně vzali.

Na zadní straně naleznete symetrický i nesymetrický linkový analogový výstup (jsou regulované), a digitální optický i elektrický výstup (ty regulované nejsou). USB-REC je pro připojení paměti nebo počítače, druhé pro nabíjení nebo napájení. EPS vypíná/zapíná vyrovnávací paměť, druhý přepínač zapíná „stolní režim“.

Celá vrchní strana s logem a ovládacími prvky je zároveň víkem mechaniky, otevírá se mechanickým šoupátkem na boku přehrávače. Na přední straně je alfanumerický displej a dva sluchátkové výstupy – klasický Jack 3,5 mm s asymetrickým zapojením a Jack 4,4 mm se symetrickým zapojením. Dálkový ovladač k dispozici není.

Ovládání je podle mne trochu nepřehledné a dá chvíli cviku se jej naučit. Přehrávač spustíte jen tlačítkem se symbolem „zapínání“, tradiční podržení „play“ přehrávač nespustí – jen pak zapne přehrávání. Chybí „stopka“, tu nahradíte současným stiskem prvního a posledního tlačítka. Dlouhé podržení zapínacího tlačítka přepíná výstupy, dlouhé podržení „play“ aktivuje kopírování CD na USB paměť a tlačítko se třemi čárkami volí mezi opakováním jedné skladby, celého disku nebo náhodným výběrem skladeb.

Po přerušení a opětovném spuštění reprodukce začne přehrávání na poslední pozici – nemusíte ji znovu hledat. Úvodní načítání disku je trochu zdlouhavé, další reakce pak velmi rychlé. Fiio úspěšně přehrálo letité vypálené CD-R disky, i přepisovatelná CD-RW média.

Nakousli jsme „kopírování CD na USB“. Když zapojíte flash paměť do USB-C výstupu nazvaného „USB REC“, můžete spustit režim, kdy se skladby z CD nahrávají na USB paměť jako nekomprimované *wav soubory. Nahrávání probíhá v reálném čase, takže 70minutovou desku budete kopírovat 70 minut. Výsledné soubory můžete v počítači převést do úspornějšího FLACu a doplnit textovými informacemi. Přehrávač ignoruje CD-Text metadata, takže ani v případě takto vybaveného disku soubory nijak nepojmenuje a na displeji textová data neukáže. Jak dopadla nahrávka jsme nezjistili – vyzkoušeli jsme několik pamětí, pro některé i více USB-C/USB-A redukcí a více než nápis „NO USB“ jsme neviděli. A to byly čerstvě formátovány na systém FAT32, což je podmínka.

Pokud do stejného konektoru zapojíte kabel mířící do počítače, objeví se DM-13 v systému jako externí zvukové zařízení a přehrávaný zvuk můžete v reálném čase zachytávat například programem Audacity - a to nám fungovalo.

Fiio DM-13

Osobně netuším proč bych to dělal, na tyto případy mám na polici externí CD/DVD mechaniku, kterou mohu během několika minut celý disk proměnit v soubory dle svého uvážení, ale třeba se to někomu hodit bude. Když jsme do USB portu zapojili externí D/A převodník, nestalo se nic. K tomu je určen optický i elektrický koaxiální výstup.

Zvuk

Zvukově se přehrávač povedl. Na začátku zmíněné D/A převodníky od Cirrus Logicu doplňují dva zesilovače SGM8262 od společnosti SG Micro (opět jeden na každý kanál), které mají dost energie na hlasitý poslech i méně citlivých sluchátek a nezaskočí jej ani vyšší impedance.

Poslouchali jsme na Sennheiser HD550, Verum Audio Verum 1, Beyerdynamic DT880 ... a mnohých dalších.

Zvuk je výrazný, živý, detailní, příjemný. Pohromadě dobře drží i při vysokých hlasitostech, neztrácí nic při nízkých. Pochválit musíme dynamiku i mikrodynamiku – poslech nás bavil. Charakterově je spíše neutrální a výsledek více formují připojená sluchátka.

Závěr

Fiio DM-13 je výborně hrající CD přehrávač, který má potenciál velmi dobře fungovat jak na cestách, tak v domácí sestavě. Překousnout musíte ne úplně intuitivní ovládání. Za 4 590 Kč je to parádní nabídka. Obchod Headphones.cz, který nám přehrávač zapůjčil, nabízí i o 400 Kč dražší verzi s Bluetooth pro bezdrátové připojení sluchátek.