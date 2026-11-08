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DVD slaví 30 let. Z obýváků vyhnal kazety a vytvořil tuny odpadu

Václav Nývlt
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V listopadu roku 1996 uvedla na japonském trhu společnost Toshiba první DVD přehrávač na světě, o tři měsíce později se dostal na trh i v USA, Evropa si ale ještě rok počkala. Formát do obýváků přinesl revoluční kvalitu, funkce i pohodlí obsluhy. A kolem roku 2009 způsobil cenovou revoluci, film jste si mohli koupit i za 39 Kč. A třeba se na něj nikdy nepodívat.
Část 1/2

DVD disky

V devadesátých letech byl králem domácího videa v českých obývácích kazetový systém VHS. Ten letos slavil padesátileté výročí a zavzpomínat na něj můžete v tomto článku:

Pamatujete? Takto vypadal obraz z VHS kazet, které nyní slaví 50leté výročí

Pouze technologičtí nadšenci v té době již zkoušeli (teoreticky od roku 1993) systém Video CD, což byl – jak název napovídá – formát, který na klasické CD s kapacitou 700 MB ukládal obraz ve formátu MPEG 1 a rozlišení podobnému VHS kazetě a zvuk v MP2 (ne, není to překlep). Ten byl docela úspěšný v Asii, v Evropě se ale příliš neuchytil. Lákavou možností jej bylo přehrávat na počítači s CD-ROM mechanikou, ale pamatuji, že i s procesorem Pentium 1 taktovaném na 150 MHz (grafickou kartu si již nepamatuji) nebyla plynulost přehrávání při softwarovém dekódování úplnou samozřejmostí.

Většina lidí tak přešla na DVD přímo z VHS.

DVD bylo sice stejně velké jako CD, ale používalo mnohem jemnější strukturu záznamové vrstvy a na disk se tak vešlo 4,7 GB dat v jedné vrstvě, nebo 8,5 GB ve dvou vrstvách. Navíc používalo mnohem efektivnější kódování MPEG 2 pro obraz a různé varianty kódování pro zvuk, včetně prostorového zvuku Dolby Digital nebo DTS, případně lineárního PCM pro špičkový stereofonní zvuk u koncertních záznamů.

DVD disk

Rozlišení 720 x 576 pixelů a frekvence 25 snímků za sekundu dnes rozhodně neohromí, ale oproti VHS i analogovému TV vysílání to byl obrovský skok kupředu. A nezapomínejme, že tehdy měly televizory mnohem menší úhlopříčky obrazovek, než dnes – a tak obraz vypadal velmi dobře.

DVD také přinesly na tehdejší dobu neuvěřitelné funkce. Divák si u filmu mohl přepínat mezi několika zvukovými stopami a mezi různými variantami titulků. Najít konkrétní scénu bylo mnohem jednodušší než u VHS, protože filmy byly rozděleny do kapitol a ke každé byl přímý přístup z menu. A pokud na disku zbylo dost místa, často jste tam našli „bonusy“ v podobě filmu o filmu, nebo různých rozhovorů.

Standardem pro přehrávání se staly DVD přehrávače připojené k televizorům. A pokud jste si do počítače pořídili DVD-ROM mechaniku, mohli jste filmy z disků sledovat i na počítačovém monitoru. Opět si dovolím vzpomínku: dekódování MPEG2 s proměnlivým tokem 3 – 9,8 Mbit/s bylo například na procesor AMD K6II na 450 MHz příliš a pro plynulé přehrávání byla potřeba specializovaná MPEG2 dekódovací karta (nebo vhodně vybavená grafická karta). A například společnost Creative Labs nabízela i bundle DVD mechaniky i s dekódovací kartou.



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