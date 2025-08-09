V ČR je sice nezakážou, koupě některých rádií však můžete brzy litovat

Václav Nývlt
V Belgii je jejich prodej zakázán, v Norsku by už naladily jen pár stanic. Řeč je o čistě analogových FM rozhlasových přijímačích. S takovým přístrojem můžete v České republice rádio poslouchat stejně jako dříve, ale připravíte se o nabídku vysílání DAB, které se letos po mnoha váhavých letech začalo prudce rozvíjet.
Seznam DAB stanic na rádiu Ruark Audio R2

Seznam DAB stanic na rádiu Ruark Audio R2 | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Seznam DAB+ stanic na rádiu Ruark Audio R2
Seznam DAB stanic
Přehrávání DAB+ stanice na rádiu Ruark Audio R2
DAB+
6 fotografií

Český Blaník, Český Impuls, Hitrádio 90, DAB plus TOP40, Helax, ZUN rádio, Radio Ameicana, Rádio Sázava, Musiconly, Pigi rádio, Rádio Energic, SeeJay rádio, WorldRadio... A také některé stanice Českého rozhlasu: ČRo Wave, ČRo Jazz, ČRo D-Dur, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Rádio Junior a ČRo Pohoda. To jsou stanice, jejichž signál se šíří vzduchem z vysílačů, ale na běžném FM přijímači je nenaladíte. Jsou totiž šířeny jen v digitálním standardu DAB+.

Podobně jako se mezi lety 2005–2020 přešlo z analogového televizního vysílání na digitální, dochází nyní k rozvoji digitálního vysílání rozhlasového. S tím rozdílem, že analogové TV vysílání se vypínalo, aby uvolnilo své frekvence efektivnějším digitálním službám, a DAB+ je jednou z těch digitálních služeb, které v původním analogovém televizním pásmu fungují. Vypínání FM vysílání se zatím neplánuje – alespoň ne na politické úrovni. Že někteří vysílatelé do DAB přejdou a FM ukončí, může v určitou chvíli přirozeně nastat.

Zatímco FM pásmo bylo zaplněno a neumožnilo šíření dalších rozhlasových stanic, u DAB je situace jiná. Do takzvaného multiplexu se vejde poměrně velké množství stanic (kolik, to záleží na nastaveném datovém toku jednotlivých stanic a dalších parametrech signálu). Umožňuje tak šíření i třeba žánrově úzce zaměřených nebo na specifické publikum zaměřených stanic, na což v FM pásmu nebyl prostor a takové projekty nakonec vysílaly jen přes internet.

Rozvoj DAB byl zatím spíš vlažný, ale nyní silně nabral na obrátkách. Loni v únoru totiž ČTÚ vydražil frekvence DAB vysílání, osm komerčních subjektů získalo prostor na 29 sítí. Součástí dražby byl závazek, že „celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.“ Toť citace ze zprávy ČTÚ.

DAB bez FM nenajdete, opačně to neplatí

Při koupi nového rozhlasového přijímače, ať se jedná o klasické stolní rádio, mikrosystém, AV receiver, komponent do hifi sestavy nebo třeba radiobudík, je dobré zaměřit se na modely, které DAB+ vysílání umějí přijímat.

Seznam DAB stanic na rádiu Ruark Audio R2
Seznam DAB+ stanic na rádiu Ruark Audio R2
Seznam DAB stanic
Přehrávání DAB+ stanice na rádiu Ruark Audio R2
6 fotografií

Platí, že každé rádio s DAB umí i příjem FM vysílání, v tom nelze šlápnout vedle. Na trhu je však spousta rádií, starších i nových, které přijímají FM, ale ne DAB. Příklad. Na jednom předním českém obchodu s elektronikou mají v kategorii „Rádio“ 401 položek, DAB+ jich však umí jen 176. Konkurenční prodejce má bilanci o trochu lepší, ze 408 modelů jich DAB+ umí 263.

Každý tak musí při koupi nového přístroje zvážit, zda se chce na příštích 3–15 let vzdát možnosti na novém přístroji digitální vysílání poslouchat, nebo naopak bude mít možnost nové stanice naladit už nyní.

Stolní a přenosná rádia mají zpravidla výklopnou teleskopickou prutovou anténu, která k příjmu silných stanic stačí. U lepších stolních rádií a všech komponentů a AV receiverů je pro DAB signál z antény připraven konektor, zpravidla jde o typ „F“. Pro správný příjem i vzdálenějších stanic pak budete potřebovat zásah anténáře, ze zdířky „rádio“ DAB signál sám o sobě „nepoleze“.

Jaká je váš postoj k rádiu?

celkem hlasů: 106
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Přistávací manévr se změnil v katastrofu. Nehoda boeingu stála život 229 lidí

Ani přístroje nejsou neomylné. Kapitán letu Korean Air 801 ze Soulu na tichomořský ostrov Guam kvůli nim udělal chybu a s obřím boeingem narazil do země jen několik kilometrů před ranvejí. Tragická...

Neúnavné hašení leteckou technikou v Chorvatsku. Tříhodinový tanec v horku

Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v...

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

Prodal koloniál a rodinný majetek, aby vybudoval malé Švýcarsko

Park Swissminiatur nabízí svým návštěvníkům fascinující možnost poznat Švýcarsko v malém měřítku, kdy na ploše 14 tisíc metrů čtverečních zří bohatou řadu věrně zpracovaných stavebních objektů,...

Poslední mohykán jižního Atlantiku: Argentina provozuje jediný exemplář S-2

Námořnictvo druhé největší jihoamerické země uvedlo po dvou letech znovu do provozu obstarožní protiponorkový letoun americké výroby. Typ létá od roku 1952. Argentina zápasí s nedostatkem financí....

Návrat k počátkům. Oprášení tanku T-90 dokazuje posun v umění modelářském

Soutěž

Je těžší model postavit, nebo se vrátit v čase a opravit svůj někdejší kousek z dob začátků? Odpověď na tuto otázku můžete najít v příspěvku, který nám do soutěže Příběh mého modelu poslal modelář...

9. srpna 2025

V ČR je sice nezakážou, koupě některých rádií však můžete brzy litovat

V Belgii je jejich prodej zakázán, v Norsku by už naladily jen pár stanic. Řeč je o čistě analogových FM rozhlasových přijímačích. S takovým přístrojem můžete v České republice rádio poslouchat...

9. srpna 2025

Bakterie má zjednodušený genetický kód. Vědci ho změnili na 101 000 místech

Nový kmen všeobecně známé bakterie Escherichia coli má výrazně zjednodušenou genetickou informaci. Místo 64 tzv. kodonů si vystačí jen s 57. Propůjčuje mu to odolnost proti virům. Dá se využít v...

8. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Neúnavné hašení leteckou technikou v Chorvatsku. Tříhodinový tanec v horku

Spolupracovníci Technetu si mnohdy neodpočinou ani na dovolené. Kdo by odolal, když mu přímo před okny nabírají vodu hasičská letadla Canadair CL-415 a Air Tractor AT802F Fire Boss? Hašení požárů v...

8. srpna 2025

Působivá dioráma havarovaného Spitfiru Mk. IXC připomíná Čechoslováky v RAF

Soutěž

Jeden model za rok, taková je tvůrčí kadence modeláře Honzy Běhounka. I když obvykle staví moderní americké stíhačky a vrtulníky, jeho „odbočka“ k válečnému letounu Spitfire po nouzovém přistání...

8. srpna 2025

Je to expert s doktorátem. OpenAI uvedla novou generaci umělé inteligence

Americká společnost OpenAI představila ve čtvrtek novou generaci umělé inteligence (AI) pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Nový model GPT-5 je podle šéfa firmy Sama Altmana schopen s...

7. srpna 2025  22:14

Šéf Mety vyhlíží superinteligenci a mezitím přetahuje AI odborníky Applu

Šéf společnosti Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, se nedávno podělil o svou vizi superinteligence a to, jak zasáhne do našich životů. Firma na vývoj AI vydává nemalé...

7. srpna 2025

Královské námořnictvo si převzalo původně civilní plavidlo. Má jasný úkol

Privilegium ukazovat bílou vlajku britské válečné floty získala nanejvýš podivná loď. Jmenuje se Stirling Castle. V minulosti sloužila v těžebním průmyslu jako podpora ropných plošin a dalších...

7. srpna 2025

Pojídači rajčat jsou blázni. Proklatá zelenina má však jedlé příbuzenstvo

Jestli považuji nějakou sortu lidí za skutečné šílence, jsou to jedinci, kteří mají rádi rajčata. Jak si někdo může myslet, že ty zatracené červené blemcavé věci jsou vhodné k snědku, mi uniká. Nově...

6. srpna 2025  16:01

Zkuste si, jaké by to bylo, kdyby atomová bomba vybuchla nad vaším domem

Z pumovnice vysoko letícího bombardéru se k zemi snáší oblé tělo atomové pumy. Po minutě letu exploduje půl kilometru nad pražským náměstím Míru. Zjistěte, přesně 80 let po výbuchu atomové bomby nad...

6. srpna 2025  8:15

Bez atomovek to nešlo. Proč byla k porážce Japonců nutná jaderná zkáza

Japonsko dostalo poslední možnost ukončit válku 27. července 1945, kdy rozhlas odvysílal text Postupimské deklarace. Alternativou bylo pouze naprosté zničení. Suzukiho vláda deklaraci ignorovala....

6. srpna 2025

Hirošima ani Nagasaki. Až Sovětský svaz zlomil Japonsku vaz, tvrdí historik

Před 80 lety zničily jaderné pumy japonská města Hirošimu a Nagasaki. Existuje však i názor, že to bylo zbytečné. Američan Ward Wilson ve své knize z roku 2013 tvrdí, že shození atomových bomb na...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.