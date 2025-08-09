Český Blaník, Český Impuls, Hitrádio 90, DAB plus TOP40, Helax, ZUN rádio, Radio Ameicana, Rádio Sázava, Musiconly, Pigi rádio, Rádio Energic, SeeJay rádio, WorldRadio... A také některé stanice Českého rozhlasu: ČRo Wave, ČRo Jazz, ČRo D-Dur, ČRo Radiožurnál Sport, ČRo Rádio Junior a ČRo Pohoda. To jsou stanice, jejichž signál se šíří vzduchem z vysílačů, ale na běžném FM přijímači je nenaladíte. Jsou totiž šířeny jen v digitálním standardu DAB+.
Podobně jako se mezi lety 2005–2020 přešlo z analogového televizního vysílání na digitální, dochází nyní k rozvoji digitálního vysílání rozhlasového. S tím rozdílem, že analogové TV vysílání se vypínalo, aby uvolnilo své frekvence efektivnějším digitálním službám, a DAB+ je jednou z těch digitálních služeb, které v původním analogovém televizním pásmu fungují. Vypínání FM vysílání se zatím neplánuje – alespoň ne na politické úrovni. Že někteří vysílatelé do DAB přejdou a FM ukončí, může v určitou chvíli přirozeně nastat.
Zatímco FM pásmo bylo zaplněno a neumožnilo šíření dalších rozhlasových stanic, u DAB je situace jiná. Do takzvaného multiplexu se vejde poměrně velké množství stanic (kolik, to záleží na nastaveném datovém toku jednotlivých stanic a dalších parametrech signálu). Umožňuje tak šíření i třeba žánrově úzce zaměřených nebo na specifické publikum zaměřených stanic, na což v FM pásmu nebyl prostor a takové projekty nakonec vysílaly jen přes internet.
Rozvoj DAB byl zatím spíš vlažný, ale nyní silně nabral na obrátkách. Loni v únoru totiž ČTÚ vydražil frekvence DAB vysílání, osm komerčních subjektů získalo prostor na 29 sítí. Součástí dražby byl závazek, že „celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu.“ Toť citace ze zprávy ČTÚ.
DAB bez FM nenajdete, opačně to neplatí
Při koupi nového rozhlasového přijímače, ať se jedná o klasické stolní rádio, mikrosystém, AV receiver, komponent do hifi sestavy nebo třeba radiobudík, je dobré zaměřit se na modely, které DAB+ vysílání umějí přijímat.
Platí, že každé rádio s DAB umí i příjem FM vysílání, v tom nelze šlápnout vedle. Na trhu je však spousta rádií, starších i nových, které přijímají FM, ale ne DAB. Příklad. Na jednom předním českém obchodu s elektronikou mají v kategorii „Rádio“ 401 položek, DAB+ jich však umí jen 176. Konkurenční prodejce má bilanci o trochu lepší, ze 408 modelů jich DAB+ umí 263.
Každý tak musí při koupi nového přístroje zvážit, zda se chce na příštích 3–15 let vzdát možnosti na novém přístroji digitální vysílání poslouchat, nebo naopak bude mít možnost nové stanice naladit už nyní.
Stolní a přenosná rádia mají zpravidla výklopnou teleskopickou prutovou anténu, která k příjmu silných stanic stačí. U lepších stolních rádií a všech komponentů a AV receiverů je pro DAB signál z antény připraven konektor, zpravidla jde o typ „F“. Pro správný příjem i vzdálenějších stanic pak budete potřebovat zásah anténáře, ze zdířky „rádio“ DAB signál sám o sobě „nepoleze“.