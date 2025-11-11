Digitální rádio DAB+ se v Česku rozjíždí, nouzová výstraha vás i probudí

Václav Nývlt
Rozhlasové vysílání prochází největší změnou za poslední desítky let, přičemž v těchto měsících rozvoj kulminuje. Některé sítě zatím nestíhají rozvoj, ke kterému se zavázaly Českému telekomunikačnímu úřadu. Přidanou hodnotou je varovný systém ASA.

Jedno z kouzel příjmu rozhlasového vysílání spočívá v jeho technologické konzistenci. I dnešní vysílání v pásmu VKV/FM si můžete naladit i na třeba šedesátiletém přijímači Tesla Maestro, stačí mu dát jen trochu servisu a vyměnit stářím zdegradované součástky. Samozřejmě musíte zapomenout například na RDS a názvy písniček na displeji, překvapením ale může být, že kvalitou zvuku předčí i mnohá dnešní rádia.

Jednou za čas ovšem vývojová změna přijde a v tom čase se právě nacházíme. Digitální rozhlasové vysílání DAB se v České republice pomalu rozvíjí již dvě desetiletí, na konci loňského roku a v roce letošním však nabralo zatím nepoznanou dynamiku – došlo k ukončení provozu dočasných multiplexů a DAB+ začalo vysílat v multiplexech na finálních frekvencích, které jednotliví provozovatelé získali v aukci Českého telekomunikačního úřadu na přelomu let 2023 a 2024. Osm provozovatelů získalo 29 sítí, přičemž tři z nich jsou celoplošné a šestadvacet regionálních.

Spousta bílých míst

Aktuálně jsme ve fázi, kdy celoplošné sítě splňují požadavek ČTÚ, aby do 18 měsíců (od získání frekvence) pokryly 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrývaly 80 % obyvatel a dálnic. O něco slabší je to podle zjištění ČTÚ, prezentovaných na říjnové konferenci Média a technologie, u regionálních sítí, které mají pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu. To zatím neplatí, čas na splnění hlavního závazku mají do února nebo března (záleží kdy sítě převzaly rozhodnutí o přidělených kmitočtech) roku 2026. Stále také dochází k dílčím přesunům stanic.

Více stanic a žádný šum. Test čtrnácti přijímačů digitálního rádia

Jak je na tom zrovna vaše bydliště, respektive místo poslechu, si můžete ověřit na portále DabPlus.cz provozovaném Českým telekomunikačním úřadem. A je to potřeba. I v případě nejrozvinutější celoplošné sítě Českého rozhlasu je na mapě spousta lokálních „bílých míst“ a to, že je zcela bezproblémový příjem ve vedlejší vesnici, neznamená, že to tak bude i u mne. Zároveň platí, u všech sítí, že „bílých míst“ ubývá a ubývat bude.

FM vysílání již mělo skončit, ale ...

Důležité je, že DAB zatím doplňuje, nikoli přímo nahrazuje tradiční analogové VKV/FM vysílání. Naštěstí, protože jeho zrušení by ukončilo život milionům rozhlasových přijímačů, jak přenosných „radiomagnetofonů“, tak těch, co jsou součástí hifi věží, samostatných komponentů v hudebních sestavách, tak třeba integrovaných v automobilech.

Příjem DAB na přijímači Ruark R2 mk4
Aktuální mapa pokrytí DAB+, celkový stav k 10.11.2025
Pokrytí ČRO - síť A (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
Pokrytí CDG - síť B (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
Zároveň platí, že co není, to může rychle nastat. Původní plán vypnutí FM vysílání v ČR byl k datu 10.10.2025 (opravdu to není překlep), ale nakonec od něj bylo upuštěno. A protože vláda zatím nepředstavila technický plán přechodu z terestrického analogového na terestrické digitální vysílání, nové datum neexistuje.

V některých částech Evropy je již vypínání VKV/FM v plném proudu.

Dobrou zprávou je, že všechny DAB+ rozhlasové přijímače umí přijímat i FM vysílání, takže jak jsme nabádali v jednom dřívějším článku: pokud kupujete rádio, je lepší vybrat model s DAB+.

V ČR je sice nezakážou, koupě některých rádií však můžete brzy litovat

Násobek stanic v éteru, ale ...

Hlavním motivem digitalizace rozhlasu je limitující počet stanic, které se vejdou do VKV/FM pásma 87,5 – 108 Mhz. Frekvence jsou dlouhodobě „rozebrány“ a protože se vedle sebe musí poskládat celoplošné i regionální stanice, je prakticky nemožné zahájit vysílání nové stanice bez toho, aby jiná zanikla. Platí, že na jedné frekvenci může vysílat jen jedna stanice.

Naproti tomu, v DAB na jedné frekvenci vysílá celý multiplex, tedy soubor 10 – 15 stanic, a celkově jich tak mohou být k poslechu vysoké desítky. Mohou tak vznikat nové stanice, třeba i s úzkým žánrovým zaměřením, nebo různých novátorských koncepcí, které by se jinak do terestrického vysílání nikdy nedostaly.

Sporným momentem je kvalita zvuku.

Signál pro FM vysílání prochází poměrně razantní kompresí, ekvalizací a dalšími úpravami, aby šel odbavit v dané šířce pásma a aby jej dokázalo reprodukovat celé spektrum přijímačů, od malých šustítek až po hifi komponenty. Na kvalitním tuneru a se správně zvolenou a nastavenou anténou ovšem umí hrát velmi slušně – i s ohledem na menší citlivost ucha na analogové zkreslení.

Příjem DAB na přijímači Ruark R2 mk4
Aktuální mapa pokrytí DAB+, celkový stav k 10.11.2025
Pokrytí ČRO - síť A (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
Pokrytí CDG - síť B (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
V českém DAB+ vysílání se využívá kodek AAC, který ve vysokých datových tocích nabízí velmi slušný zvuk, který by FM vysílání strčil do kapsy. Jenže v případě DAB+ se nebavíme ani o 320 nebo 256 kbit/s, ale typicky o 64, 48, nebo 40 kbit/s. A ačkoli spoustou poměrně citlivého nastavení se z toho daří dostat obecně tak nějak akceptovatelný zvuk, ucho náročnějšího posluchače rozhodně radost nemá.

V pátek naposledy. Podívejte se s námi do končícího AM vysílače Liblice

Důvod, proč se vysílá v nízkém datovém toku, je čistě ekonomický – čím menší datový tok, tím více stanic se do jednoho multiplexu (jednoho datového toku) vejde. Kupříkladu šestnáct místo pěti. A to je samozřejmě úplně jiná ekonomika.

Pro srovnání, autor textu během psaní těchto řádek poslouchá ze streamovací služby album s datovým tokem 1,6 Mbit/s. To je 25krát vyšší datový tok.

Lokální varování rozhlasem

Rozhlasové vysílání se může někdy hodit i lidem, kteří jej jinak nenaladí, jak je rok dlouhý – v případě nebezpečných či katastrofických událostí, kdy dochází k selhání jiné infrastruktury. Při výpadku energie zpravidla přijdete o televizní vysílání a internet. Někde jsou ještě po nějaký čas dostupná mobilní data, jinde pouze hovory a SMS a zatímco základnové mobilní stanice vyšší priority mají bateriovou zálohu na několik hodin (typicky 4), ty s nižší prioritou jsou klidně do hodiny offline (v takové lokalitě žije i autor textu, tak to má vyzkoušené).

Terestrické vysílání rozhlasu je ideální médium. Přijmete je i na levný přijímač, který na obyčejné tužkové baterie vydrží hrát několik hodin.

Příjem DAB na přijímači Ruark R2 mk4
Aktuální mapa pokrytí DAB+, celkový stav k 10.11.2025
Pokrytí ČRO - síť A (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
Pokrytí CDG - síť B (celoplošný multiplex) k 10.11.2025
Dříve bylo základem vysílání na středních vlnách (AM), které dokázalo ze dvou vysílačů pokrýt v podstatě celou republiku.

Zatímco dřív byl rozhlas v nebezpečných situacích využit pouze pasivně – program mohl být přerušen moderátorem, který přečetl informace s varováním, nebo pokyny a kdo poslouchal, ten slyšel – u systému DAB+ se počítá se zavedením systému ASA, což je zkratka pro Automated Safety Alert. Ten umí u kompatibilních přijímačů během poslechu jiné stanice přeladit na stanici s vysílaným varováním, nebo dokonce vypnuté rádio spustit a výstrahu přehrát. To bude důležité třeba u radiobudíků.

Konec jedné éry. Poslechněte si končící vysílání na šedesátiletém rádiu

Systém ASA dokáže být zacílen jen na konkrétní území – umí zacílit i na oblast menší než 1 km2. Takže pokud někde hrozí například protržení přehrady, nemusí to budit obyvatele nesouvisejících území.

Zpráva může být doručena ve zvukové, textové, nebo i grafické podobě a není závislá na připojení k internetu – doručena bude pomocí DAB+ signálu.

Pokud chcete mít systém ASA k dispozici, informujte se o kompatibilitě s prodejcem vybíraného přijímače. Zatím ne všechny jej podporují.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte letadla druhé světové války?

Kvíz: Poznáte letadla druhé světové války?

Jak jste dobří ve vizuální identifikaci letadel operujících za druhé světové války si můžete vyzkoušet v tomto kvízu.

Z Tokia do New Yorku za 60 minut má být brzy realitou. S jedním háčkem

Během několika let se možná dočkáme zahájení zcela nové éry dopravy. Tou by měly být plánované mezikontinentální lety mezi japonským Tokiem a americkým New Yorkem. Cesta zvláštním raketoplánem by...

Pokochejte se snímky nejjasnějšího letošního superúplňku z celého světa

Letadlo z německého Frankfurtu zachycené za letu s pozadím Měsíce blízko...

Listopadový úplněk nastal v té fázi Měsíce, kdy byl na cestě kolem Země velice blízko. Dokonce to byl nejbližší úplněk, jaký jsme letos mohli zažít. A protože byl Měsíc v této fázi blíž než asi 360...

Trump chce nařídit letadlovým lodím návrat k parním katapultům. Už podruhé

Letadlová loď USS Gerald R. Ford proplouvá Atlantským oceánem. (26. března...

Americký prezident chce, aby námořnictvo opustilo problematické moderní technologie a vrátilo se ke starým, osvědčeným řešením. Kromě zařízení ke startům a přistání letadel mu vadí i výtahy. Změna by...

„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce

Motorový vůz McKeen

V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...

Black Friday je tady: 7 tipů na dárky, které letos stojí za to

Advertorial
Black Friday v T.S.BOHEMIA přináší velké slevy

Do konce listopadu budu mít nakoupené všechny vánoční dárky. Také jste si letos slíbili, že tentokrát proběhne prosinec v klidu a pohodě? Vlastně to není vůbec nemožné. A to nejlepší na nákupech s...

11. listopadu 2025

Digitální rádio DAB+ se v Česku rozjíždí, nouzová výstraha vás i probudí

Příjem DAB na přijímači Ruark R2 mk4

Rozhlasové vysílání prochází největší změnou za poslední desítky let, přičemž v těchto měsících rozvoj kulminuje. Některé sítě zatím nestíhají rozvoj, ke kterému se zavázaly Českému telekomunikačnímu...

11. listopadu 2025

Pilot Fiala, otec slavné herečky, byl i legionář a budoval čs. letectvo

Vlastimil Fiala

U příležitosti Dne válečných veteránů si připomeňme životní osudy Vlastimila Fialy, jednoho z našich legionářů, kteří patřili ke zbrani letecké. Po návratu z Ruska se plukovník Fiala stal i významnou...

11. listopadu 2025

Meta popírá, že by stahovala porno pro trénink AI. Bylo prý pro osobní účely

ilustrační snímek

Společnost Meta provozující například Facebook nebo WhatsApp žádá o zamítnutí žaloby, podle které stahovala přes torrentové sítě tisíce videí pro dospělé. Podle žalující společnosti měla být tato...

10. listopadu 2025

Tajemná láska k alkoholu. Prochází nejen mozkem, ale i střevem, dokazují pokusy

Premium
ilustrační snímek

Sklon k nadměrné konzumaci alkoholu se odvíjí od aktivity překvapivě malého množství neuronů v různých částech mozku. Ale nečekanou roli v tom sehrávají i kvasinky sídlící v lidském střevu.

10. listopadu 2025

Chtěli byste bydlet ve vesmíru? Takto by to mohlo vypadat

Výhled z observatoře Cupola, kterou namontovali na stanici ISS

V roce 2030 by měl skončit provoz Mezinárodní vesmírné stanice a již nyní se připravuje i stroj, který ji má dopravit do atmosféry a byl vybrán prostor na Zemi, kam by mohly zbytky dopadnout....

9. listopadu 2025

Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“

Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“

Před 100 lety, 8. listopadu 1925, skončil první ročník československé fotbalové ligy. Historicky prvním mistrem se stala pražská Slavia – i když v rozhodující den vůbec nehrála.

8. listopadu 2025

„Nejostřejší“ motoráky jezdily v USA, a to už v pravěku motorové trakce

Motorový vůz McKeen

V raném období rozvoje motorové trakce na železnici se ve Spojených státech vyráběly netradičně řešené motoráky McKeen. Na první pohled nás zaujme jejich karoserie s ostrou přídí a nápadnými kulatými...

8. listopadu 2025

Řidič na Hané natočil meteor, který pročísl noční oblohu. Astronomové ho pak překvapili

Uničovský bolid letěl do Maďarska, z úlomku komety velikosti pěsti nezbyde nic

Jasný meteor, známý jako bolid, protkl moravskou oblohu dnes nad ránem. Tomáši Molíkovi se jej ráno při cestě z Uničova na Olomouc podařilo zachytit kamerou za čelním sklem svého auta. „Na kameře to...

7. listopadu 2025  16:01

Malý příbuzný T. rexe vážil jen 700 kilo. Fosilie prokázala, že opravdu žil

Skupina nanotyrannů přepadla malého T. rexe

O existenci zhruba polovičního bratrance známého postrachu křídových plání se odborníci dohadují od roku 1988. Část z nich tvrdí, že jde o samostatný druh. Jejich oponenti však považují malé fosilie...

7. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Američané mění značení diamantů. Oddělí tak umělé od přírodních

Ilustrační snímek

Svět je tak trochu zahlcen v laboratoři vypěstovanými diamanty. Jejich hodnota a tím pádem i cena klesá a tak se není co divit, že se mění o pohled na ně. Americký gemologický institut (GIA) tak mění...

7. listopadu 2025

Průzkumný letoun Breguet Atlantique 2 najde ponorku i v rozbouřeném moři

Letoun Breguet Atlantique 2

Velmi zajímavý letoun, kterým uzavřeme naši „miniexkurzi“ po průzkumných strojích z letošní letecké show The Royal International Air Tattoo v anglickém Faifordu, je bezesporu francouzský Breguet...

7. listopadu 2025

