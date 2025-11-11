Jedno z kouzel příjmu rozhlasového vysílání spočívá v jeho technologické konzistenci. I dnešní vysílání v pásmu VKV/FM si můžete naladit i na třeba šedesátiletém přijímači Tesla Maestro, stačí mu dát jen trochu servisu a vyměnit stářím zdegradované součástky. Samozřejmě musíte zapomenout například na RDS a názvy písniček na displeji, překvapením ale může být, že kvalitou zvuku předčí i mnohá dnešní rádia.
Jednou za čas ovšem vývojová změna přijde a v tom čase se právě nacházíme. Digitální rozhlasové vysílání DAB se v České republice pomalu rozvíjí již dvě desetiletí, na konci loňského roku a v roce letošním však nabralo zatím nepoznanou dynamiku – došlo k ukončení provozu dočasných multiplexů a DAB+ začalo vysílat v multiplexech na finálních frekvencích, které jednotliví provozovatelé získali v aukci Českého telekomunikačního úřadu na přelomu let 2023 a 2024. Osm provozovatelů získalo 29 sítí, přičemž tři z nich jsou celoplošné a šestadvacet regionálních.
Spousta bílých míst
Aktuálně jsme ve fázi, kdy celoplošné sítě splňují požadavek ČTÚ, aby do 18 měsíců (od získání frekvence) pokryly 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrývaly 80 % obyvatel a dálnic. O něco slabší je to podle zjištění ČTÚ, prezentovaných na říjnové konferenci Média a technologie, u regionálních sítí, které mají pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu. To zatím neplatí, čas na splnění hlavního závazku mají do února nebo března (záleží kdy sítě převzaly rozhodnutí o přidělených kmitočtech) roku 2026. Stále také dochází k dílčím přesunům stanic.
Jak je na tom zrovna vaše bydliště, respektive místo poslechu, si můžete ověřit na portále DabPlus.cz provozovaném Českým telekomunikačním úřadem. A je to potřeba. I v případě nejrozvinutější celoplošné sítě Českého rozhlasu je na mapě spousta lokálních „bílých míst“ a to, že je zcela bezproblémový příjem ve vedlejší vesnici, neznamená, že to tak bude i u mne. Zároveň platí, u všech sítí, že „bílých míst“ ubývá a ubývat bude.
FM vysílání již mělo skončit, ale ...
Důležité je, že DAB zatím doplňuje, nikoli přímo nahrazuje tradiční analogové VKV/FM vysílání. Naštěstí, protože jeho zrušení by ukončilo život milionům rozhlasových přijímačů, jak přenosných „radiomagnetofonů“, tak těch, co jsou součástí hifi věží, samostatných komponentů v hudebních sestavách, tak třeba integrovaných v automobilech.
Zároveň platí, že co není, to může rychle nastat. Původní plán vypnutí FM vysílání v ČR byl k datu 10.10.2025 (opravdu to není překlep), ale nakonec od něj bylo upuštěno. A protože vláda zatím nepředstavila technický plán přechodu z terestrického analogového na terestrické digitální vysílání, nové datum neexistuje.
V některých částech Evropy je již vypínání VKV/FM v plném proudu.
Dobrou zprávou je, že všechny DAB+ rozhlasové přijímače umí přijímat i FM vysílání, takže jak jsme nabádali v jednom dřívějším článku: pokud kupujete rádio, je lepší vybrat model s DAB+.
Násobek stanic v éteru, ale ...
Hlavním motivem digitalizace rozhlasu je limitující počet stanic, které se vejdou do VKV/FM pásma 87,5 – 108 Mhz. Frekvence jsou dlouhodobě „rozebrány“ a protože se vedle sebe musí poskládat celoplošné i regionální stanice, je prakticky nemožné zahájit vysílání nové stanice bez toho, aby jiná zanikla. Platí, že na jedné frekvenci může vysílat jen jedna stanice.
Naproti tomu, v DAB na jedné frekvenci vysílá celý multiplex, tedy soubor 10 – 15 stanic, a celkově jich tak mohou být k poslechu vysoké desítky. Mohou tak vznikat nové stanice, třeba i s úzkým žánrovým zaměřením, nebo různých novátorských koncepcí, které by se jinak do terestrického vysílání nikdy nedostaly.
Sporným momentem je kvalita zvuku.
Signál pro FM vysílání prochází poměrně razantní kompresí, ekvalizací a dalšími úpravami, aby šel odbavit v dané šířce pásma a aby jej dokázalo reprodukovat celé spektrum přijímačů, od malých šustítek až po hifi komponenty. Na kvalitním tuneru a se správně zvolenou a nastavenou anténou ovšem umí hrát velmi slušně – i s ohledem na menší citlivost ucha na analogové zkreslení.
V českém DAB+ vysílání se využívá kodek AAC, který ve vysokých datových tocích nabízí velmi slušný zvuk, který by FM vysílání strčil do kapsy. Jenže v případě DAB+ se nebavíme ani o 320 nebo 256 kbit/s, ale typicky o 64, 48, nebo 40 kbit/s. A ačkoli spoustou poměrně citlivého nastavení se z toho daří dostat obecně tak nějak akceptovatelný zvuk, ucho náročnějšího posluchače rozhodně radost nemá.
Důvod, proč se vysílá v nízkém datovém toku, je čistě ekonomický – čím menší datový tok, tím více stanic se do jednoho multiplexu (jednoho datového toku) vejde. Kupříkladu šestnáct místo pěti. A to je samozřejmě úplně jiná ekonomika.
Pro srovnání, autor textu během psaní těchto řádek poslouchá ze streamovací služby album s datovým tokem 1,6 Mbit/s. To je 25krát vyšší datový tok.
Lokální varování rozhlasem
Rozhlasové vysílání se může někdy hodit i lidem, kteří jej jinak nenaladí, jak je rok dlouhý – v případě nebezpečných či katastrofických událostí, kdy dochází k selhání jiné infrastruktury. Při výpadku energie zpravidla přijdete o televizní vysílání a internet. Někde jsou ještě po nějaký čas dostupná mobilní data, jinde pouze hovory a SMS a zatímco základnové mobilní stanice vyšší priority mají bateriovou zálohu na několik hodin (typicky 4), ty s nižší prioritou jsou klidně do hodiny offline (v takové lokalitě žije i autor textu, tak to má vyzkoušené).
Terestrické vysílání rozhlasu je ideální médium. Přijmete je i na levný přijímač, který na obyčejné tužkové baterie vydrží hrát několik hodin.
Dříve bylo základem vysílání na středních vlnách (AM), které dokázalo ze dvou vysílačů pokrýt v podstatě celou republiku.
Zatímco dřív byl rozhlas v nebezpečných situacích využit pouze pasivně – program mohl být přerušen moderátorem, který přečetl informace s varováním, nebo pokyny a kdo poslouchal, ten slyšel – u systému DAB+ se počítá se zavedením systému ASA, což je zkratka pro Automated Safety Alert. Ten umí u kompatibilních přijímačů během poslechu jiné stanice přeladit na stanici s vysílaným varováním, nebo dokonce vypnuté rádio spustit a výstrahu přehrát. To bude důležité třeba u radiobudíků.
Systém ASA dokáže být zacílen jen na konkrétní území – umí zacílit i na oblast menší než 1 km2. Takže pokud někde hrozí například protržení přehrady, nemusí to budit obyvatele nesouvisejících území.
Zpráva může být doručena ve zvukové, textové, nebo i grafické podobě a není závislá na připojení k internetu – doručena bude pomocí DAB+ signálu.
Pokud chcete mít systém ASA k dispozici, informujte se o kompatibilitě s prodejcem vybíraného přijímače. Zatím ne všechny jej podporují.