Po všech těch LCD, QLED, QNED, Mini LED, OLED, QD-OLED a dalších moderních přístrojích se u nás na dva týdny usadil CRT televizor Sony KV-32FX65E. Na trh přišel v roce 2003, má zcela plochou obrazovku Trinitron s obnovovací frekvencí 100 Hz a širokoúhlým formátem 16:9 a stereofonní zvuk.
Náš kousek prožil poněkud nudný život v zasedací místnosti velké firmy a následně ještě nudnější pobyt ve skladu. A nyní šel na dva týdny do ostrého provozu. Jak to vypadalo, si můžete podrobně prohlédnout a poslechnout ve videu.