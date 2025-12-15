Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

Václav Nývlt
Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně využít. Nakonec jsme na něm koukali i na Netflix a YouTube.

Po všech těch LCD, QLED, QNED, Mini LED, OLED, QD-OLED a dalších moderních přístrojích se u nás na dva týdny usadil CRT televizor Sony KV-32FX65E. Na trh přišel v roce 2003, má zcela plochou obrazovku Trinitron s obnovovací frekvencí 100 Hz a širokoúhlým formátem 16:9 a stereofonní zvuk.

Náš kousek prožil poněkud nudný život v zasedací místnosti velké firmy a následně ještě nudnější pobyt ve skladu. A nyní šel na dva týdny do ostrého provozu. Jak to vypadalo, si můžete podrobně prohlédnout a poslechnout ve videu.

Témata: Sony, Trinitron

15. prosince 2025

