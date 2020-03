Špatný příjem televize bývá problémem u diváka. Toto jsou nejčastější chyby

Přechod na vysílací standard DVB-T2 neprobíhá tak hladce, jak se očekávalo. Jak jsme experimentálně ověřili, i nové televizory někdy nedovedou některé multiplexy přijmout. Na čem se shodují všichni technici z firem montujících anténní systémy, se kterými jsme hovořili? Nejčastěji není problém v televizoru nebo kvalitě pokrytí, ale v přijímací soustavě diváka.

Ve spolupráci s Jakubem Melínem ze společnosti DVB & DAB Servis přinášíme přehled nejčastějších původců potíží, na které je dobré se při problémech s příjmem zaměřit.

Špatné nasměrování antény bez specialisty se neobejdete

Lézt na střechu a otáčet anténou se nikomu nechce, v uplynulých letech však proběhly ve vysílací síti zásadní změny a jsou tak lokality, kde je fyzické natočení antény na jiný vysílač zcela nezbytné.

„Například na Liberecku a Semilsku má spoustu lidí antény stále namířené na Prahu. Kdysi se toho ze Žižkova a Cukráku vysílalo nejvíce, a tak bylo výhodné odtamtud vysílání dálkově přijímat,“ uvádí příklad Jakub Melín a vysvětluje: „To dnes již neplatí a takové nasměrování dnes přináší velké komplikace. V rámci jednofrekvenční sítě totiž anténa chytá v pre-echu Ještěd a Černou horu a v echu někdy i vzdálené vysílače Javořice a Kleť, takže i když mají v místě bydliště dostupný naprosto perfektní signál, tuner televizoru si při takovémto natočení antény s takovou nadílku rušivých signálů nemusí poradit“.



Nasměrování antény by měl přitom dělat věci znalý a odpovídajícím měřicím zařízením vybavený technik, směrové nastavení antény „od oka“ dnes zpravidla nestačí.



Příklad špatně instalované antény - není orientovaná ani horizontálně, ani vertikálně, ale něco mezi podle „ono to tak nějak vyjde“. Bílý kabel navíc dlouho nevydrží.

Problémem v Praze a okolí a v centru Brna je i dnes chybná volba polarizace antény, pro její změnu přitom stačí anténu otočit o 90° kolem její osy. „Vysílače Žižkov a Barvičova vysílají už více než deset let vertikálně (svisle), odhadem polovina antén namířených na tyto vysílače je ale chybně v horizontální polarizaci, ve které se z nich již nevysílá. To způsobí signálový útlum klidně i 20 dB, navíc tak anténa silne přijímá i vzdálenější vysílače, které v horizontální polarizaci vysílají a dochází tak k ovlivňování signálu. A opět, i když má takový divák v míste příjmu k dispozici bezchybný signál, příjem pak může být nekvalitní,“ přidává reálný příklad z praxe Melín.



Špatná anténa nebo kabeláž bílé kabely na střechu nepatří

Anténa sice není kdovíjak složité a choulostivé zařízení, zub času se však může podepsat i na ní. Problémem jsou zejména nekvalitní plastové součásti, které pojí jednotlivé kovové díly antény. Kvůli zpuchřelým a působením povětrnostních vlivů rozpadlým plastům mohou odpadnout reflektory nebo jiné prvky antény a ta pak ztrácí své schopnosti.



V případě problémů s příjmem se tak vyplatí i fyzická kontrola antény, někdy k tomu stačí i fotoaparát s velkým optickým přiblížením.

Srovnání kvalitního a nekvalitního koaxiálního kabelu. Ani jeden ale není vhodný pro instalaci v exteriéru.

Samostatnou kapitolou jsou kabely, které vedou signál od antény do domu. Základní pravidlo: pokud vedou mimo objekt, nesmí být bílé. Bílé kabely totiž mají obal z PVC, které není vhodné vystavit náročným povětrnostním podmínkám, rychle totiž zpuchří a kabel ztrácí své vlastnosti. Kabel vedoucí od antény musí být černý, s obalem vyrobeným z polyethylenu. Pak může odolávat nepřízni počasí řadu let.



V mnohých domácnostech se lze setkat ještě se zelenými koaxiálními kabely, které se vyráběly ještě za socialismu. Pokud je to verze s hliníkovou fólií a opletem, pak dnes ještě může odvést dobrou službu. Když chybí stínící fólie a oplet je měděný, pak lze směle označit jako nevyhovující.



Aktivní pokojová anténa má smysl pouze v krajní nouzi

Při listováním nabídnou mnohých e-shopů by si mohl zákazník chybně myslet, že různé aktivní a pokojové televizní antény jsou rovnocennou variantou antény na střeše. Jenže nejsou.

„Aktivní antény rozhodně dělají víc škody než užitku. Všechny ty Solighty, Emosy, Evolvea, Hamy, Sencory ... v plastových krabičkách, s vestavěným zesilovačem a nálepkou vhodné pro DVB-T2, to je většinou naprostý průšvih. Tyto antény jsou minimálně směrové a i přes udané parametry má samotná anténa reálně minimální nebo záporný zisk. Lepší příjmové vlastnosti má leckdy kus oholeného drátu,“ vysvětluje specialista.

Samotná anténa ukrytá v plastovém pouzdře je totiž buď zkroucený kousek drátu, nebo jen dráha v tištěném spoji. Má tedy mizernou citlivost, navíc je všesměrová, chytne se na ni vše v okolí. Takto získaná signálová směs poté zamíří do zesilovače, zpravidla nízké kvality, který může být různými signály (například LTE signálem) přebuzen a v tu chvíli nejen že neplní svoji zamýšlenou funkci, ale naopak může signál zkreslit natolik, že si s ním televizor neporadí.

„Anténní zesilovače má smysl používat v situacích, kdy od antény vede k televizoru velmi dlouhá cesta, nebo když jde o složitější instalaci s větším množstvím anténních zásuvek a rozboček. Zesilovač v tu chvíli kompenzuje útlum signálu, který na těchto prvcích vzniká. Jinak většinou není potřeba a především, co anténa nepřijme, to zesilovač nedoplní,“ vysvětluje Melín.

Pokud v domě není STA (společná televizní anténa) a nelze anténu instalovat na střechu, pak je nejvhodnějším řešením venkovní anténa na okno.



„Vhodným řešením je v takovém případě menší logaritmicko-periodická anténa a speciální držák do odvodňovacího otvoru, který lze namontovat bez poškození okna a krátká průchodka do interiéru. Taková sestava je mnohem levnější než pokojová aktivní anténa a mnohem lépe funguje. Výstup antény pak lze podle potřeby doplnit LTE filtrem, v případě komplikovanějšího rozvodu zesilovačem, ale to většinou není potřeba,“ dává tip Jakub Melín.

Další věcí je, že použití vnitřní antény je často zbytečné. Majitel domu má totiž zákonnou povinnost (Zákon č. 127/2005 Sb) umožnit příjem rozhlasového a televizního vysílání, nikoli jej zařídit, ale umožnit. Pokud nefunguje STA a pokojová anténa nezajistí kvalitní příjem, máte možnost venkovní instalaci realizovat. Převzaté vysílání po kabelové síti nebo IPTV není z hlediska zákona považované za řešení. Více a podrobněji v dokumentu ČTÚ.



Účastnický anténní kabel většina z nich je zcela mizerná

Velký problém se leckdy nachází mezi anténní zásuvkou na zdi a konektorem na zadní straně televizoru. Anténní kabel většinou pořídíme v supermarketu nebo v e-shopu se vším možným, přijde na 80 až 110 Kč a je mizerný. Vodič nebývá měděný, ale pouze poměděný hliník, fólie je spíše plastová než hliníková a oplet je řídký.

Takový kabel přináší dvě různé a vzájemně se negativně doplňující vlivy. Zaprvé, kabel má vysoký útlum, takže užitného signálu od antény k televizoru doputuje méně. A zadruhé, kabel je špatně stíněn, takže s užitným signálem z antény do televizoru doputuje i spousta balastu a rušení z okolí, což tuneru zkomplikuje práci. Z antény pak sice může být signál perfektní, po průchodu takovýmto kabelem je ale jeho kvalita na vstupu do přijímače špatná.

Nekvalitní koaxiální kabel ze supermarketu - kvůli mizernému stínění chytne spoustu balastu u okolí. Kvalitní koaxiální kabel je dobře stíněný a sám o sobě žádné signály a rušení "nechytí".

Řešení jsou tři. První možností je koupě „prémiového“ kvalitního koaxiálního kabelu, který mívá přijatelné technické vlastnosti, ale stojí nesmyslné peníze, běžně od 250 Kč výš. Lepší možností je zajít do specializovaného obchodu s vybavením pro instalace antén a rozvodů a nechat si „uříznout“ potřebné množství kvalitního koaxiálního kabelu. Ten pak musíte osadit koncovkami sami.

„Doporučuji osazení konektory typu F a v případě potřeby zakoupit přechodky na IEC,“ radí Jakub Melín s tím, že efka se snadněji montují a mají i lepší vlastnosti. A pokud se podíváte na ceníky dílů ve specializovaných obchodech, bude celý výsledek ve výborné technické kvalitě stát méně nebo stejně než ten mizerný ze supermarketu. „Jen je potřeba ty díly nenakoupit na běžných e-shopech nebo v hobbymarketech, tam stojí klidně i pětinásobek,“ varuje Melín.

Konektor IEC (nalevo) a F (napravo).

A třetí možností je koupit díly stejně jako v předchozím případě, ale o osazení kabelů požádat prodejce, pokud si na to sami netroufnete. Pro zkušeného člověka je to práce na chvilku, jen za to samozřejmě připlatíte.



Závěr

Pokud můžete, používejte anténu na střeše domu. Když ne, důstojnou alternativu můžete mít i za oknem. Domácí „aktivní anténa“ je pouze nouzovým řešením. Kontrola stavu antény se vyplatí, pokud k ní již více let vedou bílé kabely, zaslouží si vyměnit. Někdy pomůže i výměna kabelu mezi zásuvkou ve zdi a konektorem televizoru, kvalitní varianta může stát jen několik desetikorun.