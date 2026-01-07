Korejská společnost LG je u nás známa především jako výrobce televizorů, displejů a domácích spotřebičů. Na veletrhu CES 2026 ovšem ukázala, že její portfolio je výrazně větší a nebojí se přijít s novými nápady.
Nevíme, jestli se někdy v Česku prodával opravdu lehký ultrabook LG Gram, ale v nedalekém zahraničí je k dostání. Společnost na veletrhu ukázala jeho novou verzi Gram Pro, která disponuje ještě lehčím šasi vyrobeným z kombinace magnesia a hliníku, kterou firma označuje jako „Aerominum“. Tvrdí, že má i dostatečnou odolnost. V 16palcové variantě s OLED displejem s rozlišením 2880 × 1800 pixelů má notebook hmotnost kolem 1,18 kg.
Z počítačové příslušenství zase mohl zaujmout 27" Primary RGB Tandem OLED displej z nové řady UltraGear evo s QHD rozlišením, který nabízí obnovovací frekvencí 540 Hz a v duálním režimu při HD až 720 Hz. Firma se také na CESu pochlubila „největší herním monitorem na světě“ UltraGear evo G9, což je 52palcový 5K2K displej obnovovací frekvencí 240 Hz.
Také LG, podobně jako Samsung, míří do oblasti umění. Jeho televizor 55- a 65palcový Gallery TV se speciálními rámy určený třeba k pověšení na zeď místo obrazu, je přímou konkurencí The Frame od zmíněné jihokorejské společnosti. Služba Gallery+ v tomto případě umožní prohlížet na TV přes 4 500 uměleckých děl a vizuálního obsahu.
„Televize využívá obrazovku s minimálními odlesky, která věrně reprodukuje texturu originálních mistrovských děl. Senzory navíc automaticky upravují jas a podání barev podle okolního osvětlení, aby obraz vypadal přirozeně v jakoukoli denní dobu,“ popisují zástupci firmy Gallery TV.
Vedle toho LG ukázala vylepšenou variantu svého 9mm tenkého zařízení Wallpaper OLED evo W6 TV. Takto tenký přístroj musí řešit své připojení bezdrátově, k čemuž slouží Zero Connect Box, který může být od televizoru vzdálen až 10 metrů.
Zajímavou novinkou také bylo domácí kino, které poprvé přináší technologii Dolby Atmos FlexConnect, která má umožnit uživatelům umístit soundbary a reproduktory kdekoli v místnosti.
Funkce Sound Follow využívá bezdrátovou technologii ultraširokého pásma k nastavení optimálního poslechového místa na základě polohy uživatele. Spolupracuje s funkcí Room Calibration Pro, která má analyzovat akustické vlastnosti a pomocí umělé inteligence vylepšovat zvuk pro „vyvážený zvukový zážitek vyplňující celou místnost“.
LG Sound Suite je modulární domácí audiosystém s soundbarem H7, který nabízí 27 konfigurací reproduktorů, od jednoduchých dvoureproduktorových nastavení až po plný systém domácího kina 13.1.7, který může zahrnovat soundbar H7, až čtyři prostorové reproduktory M7 nebo M5 a subwoofer W7.
Domácí pomocník na elektřinu
Na konec novinek od LG jsme si nechali robotického pomocníka do domácnosti. Jmenuje se CLOiD a je ukázkou toto, jak chce firma vytvořit domácnost řízenou umělou inteligencí v kombinaci s robotiku a chytrými spotřebiči. I CLOiD je tak napojen na ekosystém chytré domácnosti ThinQ a měl by zvládat takové otravné věci jako skládání prádla, vykládání nádobí do myčky, servírování jídla a do budoucna by se jeho schopnosti měly rozšiřovat (třeba o vaření).
LG CLOiD se skládá z trupu se dvěma kloubovými rameny, kolové základny a především z robotické hlavy s displejem. Trup se může naklánět, aby nastavil svou výšku, což robotovi umožňuje vyzvednout předměty z úrovně kolen a výše. Autonomní pohyb CLOiD zvládá i díky datům nasbíraných z robotických vysavačů LG. Ke komunikaci a orientaci slouží reproduktor, kamerky, různé senzory a generativní AI ovládaná hlasem.
Podobně jako u jiných humanoidních robotů bude muset firma hlavně myslet na to, jak zabránit různým nehodám při soužití s dalšími členy domácnosti. Pomoci v tom by mu mělo napojení na AI Home Hub a právě i zkušenosti nasbírané z jiných domácích robotických zařízení.