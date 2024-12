Redaktoři iDNES.cz budou samozřejmě u toho, abyste se v magazínech Technet, Mobil, Bonusweb a Auto o nejzajímavějších novinkách dozvěděli to podstatné a relevantní.

Většina firem si zatím své novinky nechává pro sebe, nebo je pošeptá po podpisu smlouvy o mlčenlivosti, aby nezkazila moment překvapení.

Co je prakticky jisté, je, že Nvidia představí novou řadu grafických karet 5000. Podle neověřeného ale hojně citovaných úniku (původní příspěvek uživatele OneRaichu na síti X je nyní neveřejný, a proto ho nemůžeme sdílet) by měla nová generace přinést zásadní skok ve výkonu – high-endové modely by měly být až o 70 procent výkonnější než předchozí generace, u základních by měl být nárůst menší, „jen“ o 40 procent. Jak se v testu dařilo RTX 4080 v nejpodivnějším počítači, co jsme kdy testovali, si můžete zavzpomínat ve starším článku.

Je dost dobře možné, že nové grafiky na CESu představí i společnost AMD. Nová řada čipů s architekturou RDNA 4 by měla přinést významný nárůst výkonu při ray-tracingu a rozšířit možnosti v oblasti AI výpočtů, což jsou oblasti, kde měla konkurenční Nvidia navrch. A nejspíše přidá i řadu procesorů pro desktopy a notebooky – jak se dařilo letošnímu mobilnímu AI Ryzenu se můžete podívat v testu.

Program hlavních konferencí na CES 2025 6.1. 2025 01:00 – CES Tech Trends to Watch 02:00 – Unveiled Las Vegas 17:00 – LG Electronics 18:00 – Hisense 18:30 – Nvidia 20:00 – TCL, AMD 22:00 – Toyota 23:00 – Samsung 7.1. 2025 2:00 – Sony 7:00 – HDMI

S novými grafikami dorazí i nové schopnosti v oblasti snímkových frekvencí a rozlišení a na to se připravuje standard HDMI. HDMI Fórum na CESu představí rozhraní ve verzi 2.2, které by mělo být schopné přenosu 8K obrazu při frekvenci 120 Hz, v 10bit barvách a bez zásadnější komprese. To je předpoklad, podrobnosti se dozvíme přímo od zdroje během tiskové konference.

Vedle expozic na výstavišti nás čekají i desítky tiskových konferencí

Očekává se záplava nových počítačů AI PC, protože konec podpory Windows 10 mnoho lidí vyřeší nákupem nového počítače s novým podporovaným systémem. A právě AI funkce mohou být tím, co nechuť z trochu vynuceného přechodu zpříjemní. Předpokládá se také uvedení mnoha služeb a nástrojů, které budou AI schopnosti reálně využívat. Mnohé z firem zatím spíše slibovaly (například Microsoft s funkcí Recall), ale reálných aplikací bylo jen pár.

Čekáme nové OLED televizory s ještě vyšším jasovým výkonem v HDR režimu a doufáme v představení cenově dostupnějších MicroLED modelů, které kombinují výhody OLEDu a QLEDu, ale ne jejich nevýhody. Na loňském veletrhu byl k vidění experiment s průhledným MicroLED, ještě dříve u obří modulární The Wall.

Těšíme se na novinky z nositelné elektroniky a hlavně péče o zdraví, která si klade za cíl předcházet návštěvám lékaře. Očekáváme novinky v rozšířené realitě, které může oživit třeba nový headset ze společné dílny Samsungu a Googlu, který tradiční možnosti headsetů rozšiřuje o dovednosti AI modelu Gemini.

Stále rostoucím segmentem je elektrická mobilita, která na výstavišti zabírá stále více prostoru. A to jak v podobě elektroaut, tak i různých létacích „VTOL“ řešení, z nichž některá by se již v roce 2025 dle tvrzení autorů měla dostat do provozu – například Archer Aviation se společností United Airlines v podobě linky z centra města na letiště v Chicagu.