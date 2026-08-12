náhledy
Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího modelu. Povedlo se to dobře, ale má to velký háček.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Nově tak nabídnou prostorové zpracování zvuku se sledováním otočení hlavy, novější kodek Bluetooth 5.4 a především možnost je USB-C kabelem připojit k smartphonu nebo počítači a využít kvalitní bezztrátový přenos v kvalitě 48 kHz / 24 bit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V rámci vylepšení ANC, tedy elektronického potlačení okolního hluku, sluchátka zvýšila počet mikrofonů ze čtyř na šest. I tak je to o dva méně, než u vrcholného modelu Ultra.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Co zůstalo stejné, je ovládání. I druhá generace má mechanická tlačítka pro řízení základních funkcí a posuvný přepínač pro jejich zapnutí a vypnutí – což mi vyhovuje více než tlačítko a nutnost jej déle podržet.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Dotyková plocha z verze Ultra se k nižšímu modelu zatím nedostala a nemůžeme říci, že by nám to vadilo. Trojicí tlačítek uřídíte hlasitost i přeskakování skladeb, nebo přepínání telefonního hovoru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na druhé mušli je již zmíněný posuvný ovladač zapnutí/vypnutí, posunutím do opačné krajní polohy spustíte párování s bluetooth zařízením - a protože umí multipoint připojení, můžete mít současně připojeny dva smartphony, nebo jiná zařízení. Funkci posledního tlačítka lze nastavit…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
… na výběr je přepínání poslechových režimů, vyvolání hlasového asistenta a nebo zkratka ke spuštění Spotify. Na prvním screenu si všimněte minimalistického ekvalizéru – nastavit lze pouze basy/středy/výšky bez jakéhokoli jemnějšího určení. Škoda.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Aplikace Bose sice má klasické nastavení míry potlačení okolního hluku, ale ta se zároveň trochu pere s nastavenými (a další si můžete vytvořit a přidat) poslechovými režimy, kde si míru účinnosti ANC a další parametry nastavíte a poté jen přepínáte mezi profily. Přepnutím profilu nastavení samotného ANC vždy přepíšete. Je to spíše o zvyku.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Co nám trochu vadilo je levněji působící konstrukce. Jednak pocitově, jednak mi někdy při skládání do transportního pouzdra hlavou proběhlo „hlavně to nezlom“. Což nejspíše nehrozí – dovolili jsme si s nimi zakroutit a zapružit více, než lucidní uživatel kdy udělá a žádný problém nenastal.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A když jsme u pouzdra, to je poměrně pevné a sluchátka do něj složíte stejně, jako u ostatních sluchátek Bose. Do kapsičky se vejdou i USB-C kabely. Jeden je pro nabíjení sluchátek a nejkvalitnější digitální propojení se smartphonem, druhý je zakončen konektorem Jack 3,5 mm a použijete jej třeba pro připojení do infotainmentu v letadle.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Stačí zatáhnout zip a sluchátka i s kabely jsou připravené na cestování v batohu nebo kufru.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ale zpátky ke sluchátkám. Tradiční devizy sluchátek QuietComfort, tedy ticho a pohodlí, jsou zachovány i zde. Pohodlí je dáno zejména nízkou hmotností sluchátek a rozumným přítlakem, takže v nich není problém sedět při práci nebo v dopravě i mnoho hodin a zároveň nepadají ani při cvalu na autobus.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Schopnost potlačit okolní hluk je velmi dobrá, nicméně ticho které nabízí model Ultra je přeci jenom ještě hlubší a klidnější. I tak patří mezi premianty třídy a v metru jsem neměl pocit, že by můj poslech něco zásadně rušilo (ačkoli ruchy v okolí vnímáte). Problém nastal jen ve voze metra s otevřenými okny - prudký vítr dokázal funkci zcela rozhodit. Funkce blokování větru je pak dostupná jen v některých poslechových režimech (a nepočítá s takovým extrémem).
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Sluchátka podporují kodeky SBC a AAC, na pokročilejší bohužel nedošlo. Charakter zvuku nepřekvapí, jsou to Bose, takže je laděn do atraktivna, je frekvenčně bohatý, s výraznějšími basy, zábavnou dynamikou a baví vás je poslouchat. Zároveň nepřekračuje hranici příjemného a neunavujícího poslechu. Tyhle vlastnosti jsou nadřazeny akurátní věrnosti, nicméně tu při cestách nebo práci vyžaduje jen málokdo. Po přepnutí na USB-C přenos je zvuk o trochu plnější a hutnější, ale zásadnější rozdíl jsme nezaznamenali.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Při srovnání s druhou generací modelu Ultra je patrný její kvalitativní náskok. Reprodukce má širší vykreslení prostoru a zvuk je pečlivěji prokreslen - jako když u obrazu přepnete do vyššího rozlišení.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Chválu si novinka zaslouží za mikrofon pro telefonování, sejmutý hlas zní věrně a je hlasitý a perfektně srozumitelný a to i v hlučnějším prostředí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Model Ultra má výhodu v pokročilejším kodeku AptX Adaptive, lepším ANC, lepším zvuku a také ve výdrži akumulátoru. Ultry vydrží s ANC kolem třiceti hodin (záleží na hlasitosti), nižší model o zhruba pět až sedm hodin méně.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Čímž se dostáváme k tomu „klacku pod nohy“. Novinka má zaváděcí cenu 8 990 Kč. Verze ultra šla na trh s cenou 11 990 Kč. Což je rozumný rozdíl. Háček je v tom, že v současnosti je verze Ultra v oficiální distribuci za 9 800 Kč, takže představují výrazně lepší poměr „výkon/cena“ než novinka. Takže ideální je si buď trochu připlatit, nebo počkat, až cena novinky spadne a rozdíl oproti verzi Ultra se zvětší. Zároveň je tu skvělý konkurent v podobně staršího modelu Sony WH-1000XM6 a nedávné novinky Sennheiser Momentum 5.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Navzdory výše napsanému bychom nad sluchátky rozhodně nelámali hůl. Jen lze předpokládat, že se během několika měsíců stanou výhodnější koupí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz