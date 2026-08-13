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Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...
Nekontrolovatelná raketa SpaceX se ve středu střetla s Měsícem
Ráno proběhla unikátní událost, na povrch Měsíce dopadla nekontrolovaně část rakety SpaceX. Zatím není jasné, zda se dopad podařilo zachytit i na snímcích, astronomové teprve vyhodnocují data z...
Walkman menší než kazeta: inženýrskému zázraku od Toshiby je 42 let
Že přehrávač nemůže být menší než médium, které přehrává? „Podržte mi saké,“ řekli si nejspíše vývojáři japonské Toshiby a v roce 1984 uvedli na trh walkman, který byl na výšku zhruba o třetinu menší...
Levnější novinka Bose je prima, klacek pod nohy jí hodil výrobce sám
Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího...
Přežil stovky atentátů a deset prezidentů USA. Před 100 lety se narodil Fidel Castro
Jeho příznivci ho oceňují za prosazování ekonomické a sociální spravedlnosti a nezávislosti země na americké hegemonii. Jeho kritici ho považují za levicového diktátora, jehož vláda omezovala...
Doplněk stravy účinkuje podobně jako injekce na hubnutí. Obsahuje mrtvé bakterie
Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.
Česko zažilo zatmění Slunce ze čtyř pětin. Nadšenci byli v balonu či jeli do Španělska
Velkou pozornost si vysloužilo letošní zatmění Slunce. To úplné bylo možné sledovat jen v několika zemích, částečné si užila celá západní Evropa. V Česku se Slunce schovalo za Měsíc z více než čtyř...
Zatmění Slunce 2026: jak ho sledovat bez brýlí a neriskovat poškození zraku
Už jste nesehnali brýle na pozorování zatmění Slunce? Běžné sluneční brýle, stará CD, diskety ani začouzené sklo z garáže rozhodně nezkoušejte – riskovali byste trvalé poškození zraku. Výjimečné...
Zatmění Slunce 2026: kdy začíná, kdy vrcholí a kde ho uvidíte nejdéle
Dnes krátce po čtvrt na osm večer čeká Českou republiku astronomický úkaz století. V 19:18 se na prvních místech do slunečního kotouče zakousne Měsíc a začne tak zatmění Slunce, které jej zakryje z...
Perseidy 2026 v Česku: kdy vrcholí, kde je sledovat a kolik jich uvidíte
Perseidy 2026 vrcholí dnes v noci z 12. na 13. srpna, jen pár hodin po dnešním částečném zatmění Slunce. Měsíc je v novu, obloha proto zůstane tmavá celou noc a vyniknou i slabší meteory – za dobrých...
Čokoláda je výsledek práce krvežíznivých potvor. Změna klimatu jim škodí
Ekologové rozlouskli záhadu opylování kakaovníků. Zařizují ho pakomárci. Tito tvorové si kromě nektaru čas od času rádi přihnou i trochy krve. Včetně lidské. Jejich štípance jsou bolestivé a svědí...
Tato F-16A podává svědectví o spolupráci dvou generací modelářů
O tom, že modelařina rozhodně nemusí být kratochvíle toliko samotářská, je i další z našich soutěžních příběhů. Jaroslav Háječek nám představí letoun F-16A, který, ač v této variantě jednomužný...
Před 100 lety vyjela na Wilsonově nádraží první elektrická lokomotiva
Ve čtvrtek 12. srpna 1926 se na Wilsonově nádraží v Praze poprvé rozjela elektrická lokomotiva Československých státních drah. Nešlo ještě o začátek elektrifikace železnice, ale o praktický krok,...
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Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem
Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...
Z papouška slovíček je nyní Google překladač parťák na cesty
Doby, kdy Google překladač sloužil spíše jako zdroj zábavy a generátor krkolomných vět jsou dávno pryč. V posledních letech tato platforma prošla zásadní transformací a díky pokročilým neuronovým...