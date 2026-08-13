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Levnější novinka Bose je prima, klacek pod nohy jí hodil výrobce sám

Václav Nývlt
Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen Bose QuietComfort 2nd Gen
Dnes se začala prodávat nová generace sluchátek Bose QuietComfort. Nastupuje více než dva roky po uvedení původní verze a hlavním cílem je doplnit funkce špičkové verze Ultra do cenově dostupnějšího modelu. Povedlo se to dobře, ale má to velký háček.

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Témata: sluchátka

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