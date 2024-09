Na to jsme čekali: revoluční funkce Bluetooth konečně míří do produktů

Rozveďme jeden z uvedených příkladů. Do centra města přijede letní kino, ale provozovatel nechce, aby zvukový doprovod z reproduktorů rušil okolní obyvatele. Návštěvníci si nasadí do uší vlastní sluchátka, na telefonu nebo chytrých hodinkách otevřou aplikaci pro správu Auracast a připojí se k síti vytvořené provozovatelem kina. Během pár sekund slyší zvukový doprovod filmu, stejně jako desítky nebo stovky dalších lidí.

Má to být triviálně snadné jak pro diváky, tak pořadatele – těm stačí ke zvukovému výstupu připojit jednoduchý vysílač (ty, co jsme viděli, vypadaly trochu jako wi-fi hotspot) a pomocí konfigurační aplikace nastavit parametry sítě – název, kvalitu vysílání a případně heslo.

Pro profíky i kohokoli s telefonem

Pro vysílání Auracastu do okolí si můžete vystačit i s chytrým telefonem – v tuto chvíli jej podporují (po updatu na poslední verzi systému) Samsung Galaxy S23 a S24, Sony Xperia 1 VI a Xiaomi Redmi K60. Můžete tak například pouštět muziku celé třídě nebo všem lidem, kteří k vám přišli na trénink. Prodávat se budou i malé vysílače k televizorům nebo USB dongly pro připojení k počítači, takže Auracast půjde využít i pro noční sledování filmů nebo sportu ve více lidech.

Konzorcium Bluetooth SIG, které za bezdrátovým standardem stojí, počítá s tím, že se v dohledné době začnou objevovat veřejná místa, která novou technologii využijí. Například v barech, kde leckdy běží i více sportovních kanálů na různých televizorech najednou, mohou umožnit zájemcům připojit se na zvuk kterékoli z nich a vychutnat si vysílání i bez rušení těch, kteří si přišli popovídat.

Nasazení čekají i na letištích, kde by touto cestou mohly být vysílané pokyny pro cestující u jednotlivých nástupních bran. V budoucnu má systém podporovat i souběžné připojení k více sítím najednou, přičemž bude možné určit jejich prioritu. Budete tak moci poslouchat muziku a jakmile přijde hlášení, hudba se ztlumí a přehraje se hlášení. Zda a jak bude možnost kombinovat vlastní hudbu (např. Spotify) a kanál Auracastu, to zatím není jasné (a v tuto chvíli to nejde).

Novinka by mohla nahradit i konferenční systémy v přednáškových halách, dosah současných samostatných vysílačů je zhruba 100 metrů. Podle zástupce společnosti se Auracast postupně stane zcela samozřejmým standardem všech Bluetooth zařízení.

K příjmu Auracastu potřebujete v každém případě kompatibilní sluchátka (příklady těch již prodávaných najdete dále v textu) a buď aktualizovanou doprovodnou aplikaci v kterémkoli telefonu, nebo systémové Bluetooth menu telefonů přímo Auracast podporující. Pro vysílání buď vhodně vybavený telefon, nebo speciální vysílač.

Vysílaná síť může (ale nemusí) být opatřena heslem, takže není na místě obava, že by produkci poslouchal někdo, kdo nemá.

Aplikace Sennheiser Smart Control při příjmu Auracast vysílání. Seznam dostupných Auracast sítí během předvádění.

Systém Auracast je součástí specifikace Bluetooth 5.2, respektive Bluetooth LE (Low Energy), přičemž zařízení musí obsahovat i takzvaný PBP (Public Broadcast Profile). Některá stávající zařízení již Auracast umějí, například sluchátka Sennheiser Momentum True Wireless 4 (se kterými jsme absolvovali představení), Sony WF-1000XM5, Samsung Galaxy Buds 2 Pro, nebo přenosná reprosoustava JBL Xtreme 4. Jiná jej mohou dostat jako softwarový update – pokud se pro to jejich výrobce rozhodne.

Síť Auracast přijímají přímo sluchátka nebo reproduktory. Při příjmu slouží telefon nebo chytré hodinky pouze pro úvodní autorizaci přístupu a pro ovládání. Zvukový signál jde však přímo do reprodukčního zařízení, v opačném případě by se prodlužovala jeho latence (a tedy zpoždění zvuku). Zvuková kvalita je limitována možnostmi Bluetooth LE a tedy kodekem LC3 se vzorkovací frekvencí 16, 24 nebo 48 kHz, přičemž první dva jsou povinný základ pro zajištění kompatibility i s naslouchátky a audiologickými pomůckami a nejvyšší pro aplikace, kde je větší důraz na zvukovou kvalitu.

Je zřejmé, že systém Bluetooth dostal největší a nejdůležitější upgrade za mnoho let.