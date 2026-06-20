Blu-ray disky vstoupily na trh v červnu 2006. Byly technologickým pokračovatelem formátu DVD, přičemž na fyzicky stejně velkém médiu je film v pětkrát větším rozlišení. Takový nárůst umožnily dvě zásadní technologické změny.
Disk má mnohem větší kapacitu: jedna vrstva média pojme u DVD 4,7 GB dat, u Blu-ray 25 GB. Dvouvrstvá média pak 8,5 GB u DVD a 50 GB u Blu-ray. S tím souvisí jemnější struktura záznamu, a tedy i odlišný čtecí laser. DVD přehrávač má klasický červený s vlnovou délkou 650 nm, Blu-ray přehrávač pak modrofialový laser s vlnovou délkou 405 nm.
Zároveň Blu-ray používá mnohem efektivnější kódování obrazu. U DVD bylo použito tehdy standardní MPEG-2, u Blu-ray již pokročilejší MPEG-4, respektive AVC.
Kvalitativní skok oproti DVD nebo tehdejšímu televiznímu vysílání byl obrovský, pětinásobné rozlišení vyniklo zejména na televizorech s většími úhlopříčkami a špičkovými projektory. Jemné vykreslení detailů s sebou přineslo i určité komplikace: pornoprůmysl se nejprve vysokému rozlišení bránil, herečky měly obavu, že příliš detailní vykreslení některých detailů (například pupínků) bude příliš viditelné a kazit celkový dojem.
A také byly vidět filmařské chyby, které jste ve standardním rozlišením nezaznamenali.
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Mimochodem, byla to situace, kdy v domácích podmínkách mohl být obraz technicky mnohem lepší než v tehdejších kinech. Na jejich digitalizaci a přechod na standard DCI se tehdy teprve (ještě dobrých pět – šest let) čekalo a co si autor textu pamatuje, v mnohých multiplexech již staré kinofilmové projektory nedostávaly potřebnou údržbu a servis, takže obraz na plátně mnohdy nestál za moc.
Na své si u Blu-ray disků přišli i milovníci bonusových materiálů, na které už na DVD někdy nezbylo dost místa. Zde jich mohly být celé hodiny, přičemž pomyslnou třešničkou na dortu bylo interaktivní BD-Live, které některý obsah stahovalo přímo ze serverů filmových distributorů – pokud jste měl Blu-ray přehrávač připojený k internetu a dostatečně rychlé připojení.
V roce 2010 se na trh dostaly tituly se stereoskopickým obrazem, tedy ve 3D. Byl k tomu potřeba odlišný přehrávač (film byl v jiném kódování, plus elektronika musela být schopna odbavit větší počet obrazových snímků) a také televizor.
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Zatímco na straně disku a přehrávače byl 3D obraz ve výborné kvalitě, na straně televizorů to bylo horší – museli jste nosit brýle. Z těch aktivních mnohé bolela hlava, pasivní zase nabídly horší obraz. Dnes se na 3D filmy v domácnostech vzpomíná jako na slepou větev.
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Test: Videopřehrávač budoucnosti pro filmy ve vysokém rozlišení
V roce 2016, reálně spíše 2017, dostal formát Blu-ray další upgrade: 4K Ultra HD Blu-ray. Obraz byl nově v ultravysokém rozlišení 4K, tedy v rozlišení 4× větším než Full HD. Navíc může být ve vysokém dynamickém rozsahu HDR, což přináší úplně novou úroveň kvality. Vedle rozlišení se změnil i obrazový formát, standardem je H.265 HEVC.
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Vývojem prošly i zvukové stopy. Zatímco na začátku byl prostorový zvuk klasický Dolby Digital a DTS (jako u DVD), později se přidaly Dolby TrueHD a DTS-HD Master audio (oba s bezztrátovou kompresí a až 7.1 zvukem). Špičkou jsou objektové formáty Dolby Atmos a DTS:X.
Z hlediska kvality je 4K Ultra HD Blu-ray na špičce i dnes, už jen pro mnohem vyšší datový tok, než nabízejí streamovací služby, snad s výjimkou Sony Pictures Core (dříve Bravia Core). Ale v masovém měřítku je spíše okrajovou záležitostí, mainstreamový divák dnes již skoro výhradně streamuje.
Stejně jako CD a DVD, i Blu-ray existuje jako prázdné médium, na které lze zapsat libovolná data. Externí BD vypalovačku lze koupit i dnes, stejně tak i 25 nebo 50GB disky. Kopírování filmů ale není úplně snadné, protože filmová studia na disky aplikují několik poměrně sofistikovaných ochran.
Blu-ray měl v začátcích konkurenta nazvaného HD DVD, kterého protlačovala zejména společnost Toshiba. Ten však souboj prohrál zhruba v roce 2008.